NATO'nun uzay gücüne Türkiye imzası! 300 milyon dolarlık sözleşme: TÜBİTAK iki yerli uydu geliştirecek

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu'nda, ittifakın savunma ve uzay alanındaki yeni projeleri açıklandı.

Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yerli üretim yüksek çözünürlüklü gözlem uydusuyla katkı sağlayacak

İKİ YERLİ UYDU İÇİN 300 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE SÖZLEŞME

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Šekerinska, Türkiye'nin TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilecek iki yeni yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu için 300 milyon doların üzerinde sözleşmeye imza attığını açıkladı.

Šekerinska, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, IMECE'nin ardından iki yeni yüksek çözünürlüklü uydu geliştirecek. TÜBİTAK Uzay ile yapılan sözleşme 300 milyon doların üzerinde."

Aynı kapsamda Çelik Kubbe ve radar sistemlerine yönelik 350 milyon doları aşan sözleşmelerin de imzalandığı bildirildi.