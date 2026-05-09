4 saniyede teşhis ve imha ediyor! 6 namlulu yerli muhafız BARAN sahneye çıktı

HAN Sistem tarafından geliştirilen patentli yakın muharebe anti-dron sistemi BARAN, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Yapay zeka destekli hedef tespit sistemiyle çalışan BARAN'ın 100-200 metre etkili menzil ve dakikada 1000 atım kapasitesine sahip olduğu açıklandı. Fuarda ayrıca KARAHAN silah podu ve KANGAL otonom kara aracı da sergilendi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmelerinden SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Fuarda savunma teknolojileri geliştiren HAN Sistem'in tanıttığı BARAN anti-dron sistemi dikkat çeken ürünler arasında yer aldı.

Şirket tarafından geliştirilen BARAN sistemi, yakın muharebe sahaları için tasarlanan 6 namlulu ve elektrik tahrikli bir anti-dron çözümü olarak tanıtıldı. Sistem, radar ve yapay zeka destekli hedef tespit altyapısıyla çalışırken, 100 ila 200 metre etkili menzil sunduğu belirtildi. Dakikada 1000 atım kapasitesine sahip sistemin özellikle alçak irtifa tehditlerine karşı geliştirildiği ifade edildi.
BARAN SİSTEMİ YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇALIŞIYOR

HAN Sistem Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, fuarda yaptığı açıklamada dron tehditlerinin modern savaş alanlarında yeni bir konsept oluşturduğunu söyledi. Bilgin, özellikle düşük irtifada hareket eden ve radar sistemlerine yakalanması zor olan dronlara karşı yüksek atış oranına sahip çözümler geliştirdiklerini belirtti.

Bilgin, geliştirdikleri sistemin uluslararası patent sürecini tamamladığını belirterek, "Tasarladığımız BARAN silah sistemiyle dünya patentini almış durumdayız. BARAN, özellikle bir anti-dron silah sistemi olarak nihai çözümü ortaya getirecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

4 SANİYELİK REAKSİYON SÜRESİ HEDEFLENİYOR

Şirket yetkilileri, sistemde yapay zekanın kritik rol üstlendiğini ve çok kısa reaksiyon sürelerine odaklandıklarını aktardı. Melih Han Bilgin, dron tehditlerine karşı tespit, teşhis ve önlem alma sürecinin toplamda yaklaşık 4 saniye sürdüğünü söyledi.

Bilgin, "4 saniyede bu işi yapabilmenin tek yolu bilgisayar destekli çözümlemeler üretmektir." değerlendirmesinde bulundu.

KARAHAN VE KANGAL DA FUARDA SERGİLENDİ

Fuarda BARAN'ın yanı sıra KARAHAN havadan karaya silah podu sistemi de tanıtıldı. İnsanlı ve insansız platformlara entegre edilebilen sistemin CKR-503 Gatling tipi silahla donatıldığı ve 400 mühimmat kapasitesine sahip olduğu açıklandı.

HAN Sistem ayrıca zorlu arazi şartları için geliştirilen KANGAL 4x4 otonom taktik kara aracını da sergiledi. Şirket, aracın 500 kilometre operasyonel menzil ve 300 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi sunduğunu bildirdi.

TÜRKİYE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE YENİ ÇÖZÜMLER HEDEFLENİYOR

HAN Sistem yetkilileri, özellikle alçak irtifa anti-dron sistemleri alanında teknoloji ve çözüm merkezi olmayı hedeflediklerini belirtti. Şirket, dron savaşlarının yaşandığı bölgelerin potansiyel pazar alanı olduğunu değerlendiriyor.

Savunma sanayisinde yapay zeka destekli sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, anti-dron teknolojilerinin önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanması bekleniyor. BARAN sisteminin atış testlerinin tamamlanmasının ardından uluslararası pazarda öne çıkan ürünlerden biri olması hedefleniyor.

SSS

BARAN anti-dron sistemi nedir?
BARAN, HAN Sistem tarafından geliştirilen yakın muharebe anti-dron sistemidir. Yapay zeka destekli hedef tespit altyapısı ve yüksek atış kapasitesiyle alçak irtifa dron tehditlerine karşı geliştirildi.

BARAN sistemi kaç metre menzile sahip?
Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre sistemin etkili menzili 100 ila 200 metre arasında değişiyor.

BARAN sistemi hangi fuarda tanıtıldı?
Sistem, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı.

KANGAL aracı hangi özelliklere sahip?
KANGAL, 4x4 otonom taktik kara aracı olarak geliştirildi. Araç 500 kilometre operasyonel menzil ve 300 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi sunuyor.

