4 saniyede teşhis ve imha ediyor! 6 namlulu yerli muhafız BARAN sahneye çıktı

HAN Sistem tarafından geliştirilen patentli yakın muharebe anti-dron sistemi BARAN, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Yapay zeka destekli hedef tespit sistemiyle çalışan BARAN'ın 100-200 metre etkili menzil ve dakikada 1000 atım kapasitesine sahip olduğu açıklandı. Fuarda ayrıca KARAHAN silah podu ve KANGAL otonom kara aracı da sergilendi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmelerinden SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Fuarda savunma teknolojileri geliştiren HAN Sistem'in tanıttığı BARAN anti-dron sistemi dikkat çeken ürünler arasında yer aldı.

Şirket tarafından geliştirilen BARAN sistemi, yakın muharebe sahaları için tasarlanan 6 namlulu ve elektrik tahrikli bir anti-dron çözümü olarak tanıtıldı. Sistem, radar ve yapay zeka destekli hedef tespit altyapısıyla çalışırken, 100 ila 200 metre etkili menzil sunduğu belirtildi. Dakikada 1000 atım kapasitesine sahip sistemin özellikle alçak irtifa tehditlerine karşı geliştirildiği ifade edildi. Şirket tarafından geliştirilen BARAN sistemi, yakın muharebe sahaları için tasarlanan 6 namlulu ve elektrik tahrikli bir anti-dron çözümü olarak tanıtıldı. Sistem, radar ve yapay zeka destekli hedef tespit altyapısıyla çalışırken, 100 ila 200 metre etkili menzil sunduğu belirtildi. Dakikada 1000 atım kapasitesine sahip sistemin özellikle alçak irtifa tehditlerine karşı geliştirildiği ifade edildi.

BARAN SİSTEMİ YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇALIŞIYOR HAN Sistem Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, fuarda yaptığı açıklamada dron tehditlerinin modern savaş alanlarında yeni bir konsept oluşturduğunu söyledi. Bilgin, özellikle düşük irtifada hareket eden ve radar sistemlerine yakalanması zor olan dronlara karşı yüksek atış oranına sahip çözümler geliştirdiklerini belirtti.

Bilgin, geliştirdikleri sistemin uluslararası patent sürecini tamamladığını belirterek, "Tasarladığımız BARAN silah sistemiyle dünya patentini almış durumdayız. BARAN, özellikle bir anti-dron silah sistemi olarak nihai çözümü ortaya getirecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.