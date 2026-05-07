MSB’den YILDIRIMHAN için yerli yakıt vurgusu: Test süreci başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını bu hafta İstanbul'da SAHA 2026 fuarında gerçekleştirdi. SAHA 2026'nın Türkiye'nin gücünü göstermesi açısından önemli olduğunu vurgu yapan MSB kaynakları, Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan ve geliştirilen motorun önemine vurgu yaptı.

Bakanlık açıklamasında, savunma sanayiine yalnızca kullanıcı bakış açısıyla değil "teknoloji geliştiren, yön veren, sektörün gelişimini hızlandıran ve stratejik düzeyde konsept üreten bir vizyonla" yaklaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, uzun yıllardır sürdürülen AR-GE faaliyetleri kapsamında kritik üretim altyapıları, ileri teknoloji laboratuvarları ve yüksek hassasiyetli üretim kabiliyetine sahip tesislerin oluşturulduğu ifade edildi.