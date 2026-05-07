MSB’den YILDIRIMHAN için yerli yakıt vurgusu: Test süreci başarıyla tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN'ın sıvı yakıtlarının yerli imkanlarla üretildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını bu hafta İstanbul'da SAHA 2026 fuarında gerçekleştirdi. SAHA 2026'nın Türkiye'nin gücünü göstermesi açısından önemli olduğunu vurgu yapan MSB kaynakları, Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan ve geliştirilen motorun önemine vurgu yaptı.
Bakanlık açıklamasında, savunma sanayiine yalnızca kullanıcı bakış açısıyla değil "teknoloji geliştiren, yön veren, sektörün gelişimini hızlandıran ve stratejik düzeyde konsept üreten bir vizyonla" yaklaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, uzun yıllardır sürdürülen AR-GE faaliyetleri kapsamında kritik üretim altyapıları, ileri teknoloji laboratuvarları ve yüksek hassasiyetli üretim kabiliyetine sahip tesislerin oluşturulduğu ifade edildi.
MSB, YILDIRIMHAN uzun menzilli füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtların Bakanlık Araştırma-Geliştirme Merkezi tarafından yerli imkanlarla üretildiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, "Söz konusu yakıt teknolojisi uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır" ifadelerine yer verildi.
3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip YILDIRIMHAN füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçlerinin başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, saha testlerine yönelik çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü kaydedildi.
GÜÇHAN TURBOFAN JET MOTORUNDA TEST HAZIRLIĞI
Bakanlık açıklamasında ayrıca GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru projesine dair bilgiler de paylaşıldı.
Tüm bileşenlerinin Milli Savunma Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Merkezi tarafından geliştirildiği belirtilen motorun tamamen yerli imkanlarla üretildiği ifade edildi.
Açıklamada, motor sisteminin "ülkenin ihtiyaçlarına uygun şekilde özgün mühendislik çözümleriyle tasarlandığı" ve kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle geliştirildiği belirtildi.
42 bin lbf itki gücüne sahip motordan bugüne kadar 6 adet üretildiği belirtilirken, motorların kalifikasyon testlerinin yıl içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.
MSB açıklamasında, "Bakanlığımız, milli teknoloji hamlesi kapsamında savunma sanayiimizin gelişimini desteklemeye, yerli ve milli sistemler geliştirmeye ve Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesini artırmaya kararlılıkla devam edecektir" denildi.