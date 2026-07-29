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Osman Gazi Karadeniz'e açılıyor! 8 milyon hanede yerli gaz dönemi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlamasıyla Karadeniz'deki günlük doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe ulaşacak. Böylece yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı yerli üretimle karşılanabilecek. Osman Gazi'nin 20 yıl boyunca bulunacağı alanda görev yapması bekleniyor.

Osman Gazi Karadeniz'e açılıyor! 8 milyon hanede yerli gaz dönemi 1

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine doğru yola çıkacak.

20 MİLYON METREKÜP ÜRETİM

Eylül ayının başında üretime başlayacak platformun devreye girmesiyle Karadeniz'deki günlük doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe yükselecek. Bu kapasite artışı sayesinde yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı yerli üretimle karşılanacak.

Osman Gazi Karadeniz'e açılıyor! 8 milyon hanede yerli gaz dönemi 2

30 AĞUSTOS'TA UĞURLANACAK

Osman Gazi yüzer üretim platformu, Karadeniz'deki görevine önümüzdeki aylarda başlayacak. Hazırlık çalışmaları Filyos Limanı'nda devam eden platform 30 Ağustos'ta resmi bir törenle buradan Sakarya Gaz Sahası'ndaki görev yerine uğurlanacak.

Osman Gazi Karadeniz'e açılıyor! 8 milyon hanede yerli gaz dönemi 3

8 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ

Personel kapasitesi 140 kişi olan, 298.5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29.5 metre derinliğe sahip platformun maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10.5 milyon metreküp. Maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunan platform ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi iki katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.

Osman Gazi Karadeniz'e açılıyor! 8 milyon hanede yerli gaz dönemi 4

20 YIL BOYUNCA GÖREV YAPACAK

Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı, Karadeniz'den karşılanmış olacak. Kıyıdan 161 kilometre açıkta deniz tabanına sabit bir şekilde 20 yıl boyunca görev yapacak olan Osman Gazi, çıkarılan gazı işleyerek karaya ulaştıracak.

Osman Gazi Karadeniz'e açılıyor! 8 milyon hanede yerli gaz dönemi 5

FABRİKA GİBİ ÇALIŞACAK

Adeta deniz üstünde kurulu bir fabrika gibi çalışacak platform, gazın sisteme güvenli ve kesintisiz şekilde verilmesini sağlayacak.

Osman Gazi Karadeniz'e açılıyor! 8 milyon hanede yerli gaz dönemi 6

OSMAN GAZİ'YE KARDEŞ GELİYOR

Sakarya Gaz Sahası faz-3 çalışmaları kapsamında Çin'den sipariş verilen ikinci yüzer platform ise 2028'de envantere katılacak. Yeni platformun devreye alınması ile sahadaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak.

Osman Gazi Karadeniz'e açılıyor! 8 milyon hanede yerli gaz dönemi 7

TOPLAM KEŞİF 785 MİLYAR METREKÜP

İlk keşfedildiği günden bu yanan muhalefet partileri keşfi bir "yalan" olarak nitelerken buna en güzel cevabı üretim ve gelir rakamları verdi.

Osman Gazi Karadeniz'e açılıyor! 8 milyon hanede yerli gaz dönemi 8

250 MİLYAR DOLAR

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfi yapılan 785 milyar metreküp doğalgazın şu an spot piyasadaki değeri 250 milyar dolara ulaşıyor.

Osman Gazi Karadeniz'e açılıyor! 8 milyon hanede yerli gaz dönemi 9

DÜNYANIN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ FİLOSU

Dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip olan Türkiye'nin Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Yıldırım ve Çağrı Bey adında 6 sondaj gemisi ile Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis isimli iki sismik araştırma gemisi bulunuyor.

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