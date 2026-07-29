Osman Gazi Karadeniz'e açılıyor! 8 milyon hanede yerli gaz dönemi

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlamasıyla Karadeniz'deki günlük doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe ulaşacak. Böylece yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı yerli üretimle karşılanabilecek. Osman Gazi'nin 20 yıl boyunca bulunacağı alanda görev yapması bekleniyor.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine doğru yola çıkacak. 20 MİLYON METREKÜP ÜRETİM Eylül ayının başında üretime başlayacak platformun devreye girmesiyle Karadeniz'deki günlük doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe yükselecek. Bu kapasite artışı sayesinde yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı yerli üretimle karşılanacak.

30 AĞUSTOS'TA UĞURLANACAK Osman Gazi yüzer üretim platformu, Karadeniz'deki görevine önümüzdeki aylarda başlayacak. Hazırlık çalışmaları Filyos Limanı'nda devam eden platform 30 Ağustos'ta resmi bir törenle buradan Sakarya Gaz Sahası'ndaki görev yerine uğurlanacak.

8 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ



Personel kapasitesi 140 kişi olan, 298.5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29.5 metre derinliğe sahip platformun maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10.5 milyon metreküp. Maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunan platform ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi iki katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.

20 YIL BOYUNCA GÖREV YAPACAK Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı, Karadeniz'den karşılanmış olacak. Kıyıdan 161 kilometre açıkta deniz tabanına sabit bir şekilde 20 yıl boyunca görev yapacak olan Osman Gazi, çıkarılan gazı işleyerek karaya ulaştıracak.