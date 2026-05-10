SAHA EXPO'da yerli ve milli teknoloji şovu! Hibrit güç ve lazer silahları göz doldurdu

Türkiye, çevresinde artan savaş riski ve jeopolitik gerilimlere rağmen; hava, kara ve deniz kuvvetlerinde gerçekleştirdiği stratejik hamlelerle bölgesel güç konumunu pekiştiriyor.

Savunma sanayiinde yerli ve milli üretim anlayışıyla kritik projeleri hayata geçiren Türkiye, SAHA EXPO'da tanıttığı ileri teknoloji sistemlerle dikkatleri üzerine çekti.

Sergilenen yeni nesil savunma araçları ve sistemleri, Türkiye'nin artık eski reflekslerle hareket eden bir ülke olmadığını; güçlü iradesi, teknolojik kapasitesi ve caydırıcı gücüyle bölgede söz sahibi bir aktör haline geldiğini bir kez daha gösterdi.

DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN HİBRİT GÜÇ VE LAZER SİLAHLARI

SAHA EXPO'da sergilenen savunma teknolojilerini A Haber ekranlarında değerlendiren Mesut Hakkı Caşın, hibrit yapılı yeni nesil tank sistemlerinin dikkat çekici özelliklerine vurgu yaptı. Caşın, "Bu sistem çok büyük bir güç üretebiliyor ve ürettiği enerjiyle lazer silahları üzerinden düşman gemileri ile hava unsurlarını etkisiz hale getirebiliyor" ifadelerini kullandı.

Sistemin dünyada benzerinin bulunmadığını belirten Caşın, "Henüz dünya ordularında aktif olarak kullanılmayan bir sistemdeb bahsediyoruz. Bu sistem, düşman hedeflerini ve insansız hava araçlarını çok düşük maliyetle imha edebiliyor. Motoru da tasarımı da tamamen Türk mühendislerinin imzasını taşıyor" dedi.