SAHA EXPO'da yerli ve milli teknoloji şovu! Hibrit güç ve lazer silahları göz doldurdu
Türkiye, bölgesel tehditlere ve çatışma ortamına rağmen savunma sanayiinde gerçekleştirdiği yerli ve milli atılımla “Güçlü Türkiye” mesajını tüm dünyaya duyuruyor. SAHA EXPO’da sergilenen yeni nesil teknolojiler, Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne sererken; hibrit tanklardan lazer silahlarına, amfibi araçlardan zırhlı muharebe sistemlerine kadar birçok yenilik dosta güven, düşmana ise korku salıyor.
Türkiye, çevresinde artan savaş riski ve jeopolitik gerilimlere rağmen; hava, kara ve deniz kuvvetlerinde gerçekleştirdiği stratejik hamlelerle bölgesel güç konumunu pekiştiriyor.
Savunma sanayiinde yerli ve milli üretim anlayışıyla kritik projeleri hayata geçiren Türkiye, SAHA EXPO'da tanıttığı ileri teknoloji sistemlerle dikkatleri üzerine çekti.
Sergilenen yeni nesil savunma araçları ve sistemleri, Türkiye'nin artık eski reflekslerle hareket eden bir ülke olmadığını; güçlü iradesi, teknolojik kapasitesi ve caydırıcı gücüyle bölgede söz sahibi bir aktör haline geldiğini bir kez daha gösterdi.
DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN HİBRİT GÜÇ VE LAZER SİLAHLARI
SAHA EXPO'da sergilenen savunma teknolojilerini A Haber ekranlarında değerlendiren Mesut Hakkı Caşın, hibrit yapılı yeni nesil tank sistemlerinin dikkat çekici özelliklerine vurgu yaptı. Caşın, "Bu sistem çok büyük bir güç üretebiliyor ve ürettiği enerjiyle lazer silahları üzerinden düşman gemileri ile hava unsurlarını etkisiz hale getirebiliyor" ifadelerini kullandı.
Sistemin dünyada benzerinin bulunmadığını belirten Caşın, "Henüz dünya ordularında aktif olarak kullanılmayan bir sistemdeb bahsediyoruz. Bu sistem, düşman hedeflerini ve insansız hava araçlarını çok düşük maliyetle imha edebiliyor. Motoru da tasarımı da tamamen Türk mühendislerinin imzasını taşıyor" dedi.
TÜRK ZEKASININ ÜRÜNÜ: HEM DENİZDE HEM KARADA ZAHA
Deniz kuvvetlerinin gücüne güç katan ZAHA'nın (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı) yabancı komutanları hayran bıraktığını belirten Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Dünyanın hayranlıkla izlediği ZAHA ile hem denizde hem karada gidebilen muazzam bir Türk zekasını görüyorsunuz. Alman Deniz Kuvvetleri komutanı NATO tatbikatında gördü, böyle bakıyor; çünkü onlarda yok, Türk ordusunda var" dedi.
Aracın operasyonel kabiliyetine dikkat çeken Caşın, "Bu cihaz hem karada hem denizde gidiyor, çift namlu kullanabiliyor. Hem keşif istihbarat yapabiliyor hem savaşabiliyor" şeklinde konuştu.
"TÜRK MALI DÜNYADA İLK ÜÇTE"
Geçmişte yabancı sistemlerin yarattığı zafiyetlere değinen Caşın, "Biz uzun zaman Amerikan sistemleri, Rus silahları kullandık. Diyarbakır'da bize kurşun geçirmez diye verdikleri Amerikan malları bozuk çıktı ve kahraman polislerimizi şehit ettiler. Halbuki bunlar Türk malı, denenmiş ve dünyaya satılan sistemler" ifadelerini kullandı.
Nurol tarafından üretilen zırhlı araçların kapasitesine değinen Caşın, "Bu sistemler dünyada ilk üçe girebilen bir kapasiteye sahip. Dünyada yüz tane bunlardan satılıyorsa Pars Alpha bunlardan bir tanesi" açıklamasında bulundu.
GELECEĞİN MUHAREBE ARACI: PARS ALPHA
Yeni nesil araç projeleri kapsamında TSK envanterine girecek olan Pars Alpha hakkında bilgi veren mühendisler, "Pars Alpha aracımız bizim yeni nesil araçlar projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandıracağımız araç olacak" bilgisini paylaştı.
Aracın personeli koruyan ve yormayan yapısına dikkat çeken Caşın ise, "Askerin muharebe alanına yorulmadan gitmesi lazım. Bu araç kompozit malzemeden yapıldı, adeta küçük bir denizaltı gibi. Anadolu uçak gemisinden çıkıp düşmanın en can alıcı noktasına ateş edebilen muazzam bir güce sahip" sözleriyle aracın stratejik önemini aktardı.
LOJİSTİK VE DESTEKTE YERLİ DEVRİM: KOLUMAN İMZASI
Sadece saldırı değil, lojistik ve destek sistemlerinde de dışa bağımlılığın bittiğini belirten Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Asker mühimmatsız yapamaz, bu cihaz mühimmat taşıyor. Diğer önemli hadise ise yakıt. Eskiden Almanlardan aldığımız İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma cihazları kullanıyorduk. Şimdi ise bunlar Türk malı ve dünyaya satabiliyoruz, bunu da Koluman yapıyor" diyerek savunma sanayiindeki tam saha yerlileşme hamlesini özetledi.