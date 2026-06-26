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Dünya neden KAAN’ı konuşuyor? Türkiye’nin "derin taarruz" gücü yerli motorla güç dengesini değiştirecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dünya neden KAAN’ı konuşuyor? Türkiye’nin "derin taarruz" gücü yerli motorla güç dengesini değiştirecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik dikkat çeken açıklamalarının ardından gözler yeniden milli muharip uçak KAAN'a çevrildi. A Haber’de hem Trump'ın "Türkiye'yi çok mutlu edecek bir şey yapacağım" sözleri hem de KAAN'ın geldiği son aşama masaya yatırıldı. Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, KAAN'ın prototip sürecinden yerli motor takvimine, F-35 ile olası karşılaştırmalardan 5. nesil savaş uçağı kabiliyetlerine kadar önemli değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik dikkat çeken açıklamaları, gözleri yeniden Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'a çevirdi. Yerli motorla yeni bir döneme hazırlanan KAAN'ın teknik kabiliyetleri ve küresel rekabetteki yeri A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, KAAN'ın geliştirme sürecinden F-35 ile kıyaslamasını ve Türkiye'nin hava gücüne sağlayacağı katkıları tüm yönleriyle analiz etti.

TRUMP: "ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ BİR LİDER, TÜRK ORDUSU HARİKA"

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında kurduğu övgü dolu cümlelerle dikkatleri üzerine çekerek, "Erdoğan dostum, çok güçlü bir lider, ordusu da harika. O, Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Evet, Türkiye'yi çok mutlu edecek bir şey yapacağım." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin NATO içindeki konumuna da değinen Trump, "Türkiye bir NATO üyesi, bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. NATO'nun güçlü bir üyesi, en güçlü üyesi" dedi. Türk askeri gücünün hafife alınmaması gerektiğini belirten ABD Başkanı, "Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahipler. Erdoğan Türkiye'yi seviyor, harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam, saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi, savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO Zirvesi'ne gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. O NATO üyesi, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım." sözleriyle Türkiye'ye verilecek müjdelerin sinyalini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında kurduğu övgü dolu cümlelerle dikkatleri üzerine çekti (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında kurduğu övgü dolu cümlelerle dikkatleri üzerine çekti (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

KAAN'DA PROTOTİP SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, KAAN'ın geliştirme sürecinin P0, P1 ve P2 olmak üzere üç farklı prototip üzerinden yürütüldüğünü belirterek, "KAAN'ın motorunun üç tipi var şu anda; P0, P1 ve P2. P0 prototip uçağımız iki defa başarılı uçuş testi yaptı ve 230 knot hıza ulaştı. Buradan elde edilen sonuçlar P1 modeline aktarıldı. P1 modelinde elektro-optik hedefleme sistemi gövde içine gömülü hale getirildi. AESA radarı ve kızılötesi arama takip sistemi (IRST) monte edildi. Burun kısmı kütleşirken, teker açıklıkları iniş-kalkış güvenliği için artırıldı. P2 modelinde ise RAM boya sistemi ile stealth (görünmezlik) özelliği en üst seviyeye çıkarılıyor. KAAN'ın görünmezlik değerleri F-22 ile F-35 aralığında yer alıyor." bilgisini paylaştı.

Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, KAAN'ın geliştirme sürecinin P0, P1 ve P2 olmak üzere üç farklı prototip üzerinden yürütüldüğünü belirtti (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, KAAN'ın geliştirme sürecinin P0, P1 ve P2 olmak üzere üç farklı prototip üzerinden yürütüldüğünü belirtti (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"KAAN, HAVA-HAVA MUHAREBESİNDE F-35'TEN ÜSTÜN"

Olçar, KAAN'ın radar görünürlüğü açısından F-22 ile F-35 seviyesine yaklaştığını belirterek, "Genel anlamda KAAN'ın F-22 ile F-35 arasında olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Mevcut prototiplerde ABD üretimi F110 motorlarının kullanıldığını aktaran Olçar, çift motor sayesinde toplam 58 bin libre itki gücüne ulaşıldığını ifade etti. Olçar, "KAAN, çift motorlu yapısıyla 58 bin librelik bir itki gücüne sahip. F-35 ise tek motorlu ve 43 bin libre itki üretiyor. F-35'in art yakıtı çok fazla olduğu için kızılötesi sistemlere çok çabuk yakalanıyor. Havada iki uçak karşılaştığında radarlarını kapatmak zorunda kalacaklar, burada devreye kızılötesi takip sistemimiz girecek. KAAN, manevra kabiliyeti ve IRST sistemi sayesinde F-35'i gördüğü anda ilk atışı yapacak ve F-35'in kaçış şansı kalmayacak. Hava-hava muharebelerinde KAAN, F-35'ten üstündür." değerlendirmesinde bulundu.

Olçar ʺGenel anlamda KAAN'ın F-22 ile F-35 arasında olduğunu söyleyebilirizʺ dedi. (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) Olçar ʺGenel anlamda KAAN'ın F-22 ile F-35 arasında olduğunu söyleyebilirizʺ dedi. (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

YERLİ MOTOR TAKVİMİ BELLİ OLDU

Sürecin takvimi hakkında gelen soruya cevap veren Doç. Dr. Kemal Olçar, "Blok 10 ve Blok 20 modelleri 2028-2029 bandında F110 motorlarıyla Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek. 20 adet KAAN bu tarihlerde teslim edilecek. Asıl büyük adım 2032 yılında atılacak; yerli ve milli TF35000 motorumuz Blok 30 modeline takıldığında toplam itki gücümüz 70 bine çıkacak. Bu süreç tamamlanana kadar Eurofighter ve F-16 Blok 70'ler ihtiyacımızı karşılayacaktır." dedi.

SAVAŞ UÇAKLARI SIRALAMASINDA KAAN İKİNCİ SIRADA

5.nesil savaş uçaklarının karşılaştırılmasına ilişkin değerlendirmesinde Doç. Dr. Kemal Olçar, F-22'nin halen sınıfının en güçlü uçağı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"F-22 su an dünyadaki en iyi uçak olarak görülebilir ancak KAAN çok rollü yapısıyla onun en büyük rakibi. Derin taarruz yapabilen, manevra kabiliyeti çok yüksek ve mühimmat kapasitesi F-35'ten çok daha fazla bir uçaktan bahsediyoruz. Eğer bir sıralama yapacak olursak; F-22'yi bir numara, KAAN'ı iki numara, F-35'i ise üç numara olarak görebiliriz. KAAN'ın gerçek rakibi F-22 ve F-35'tir." sözleriyle milli uçağın küresel gücünü ortaya koydu.

5.nesil savaş uçaklarının karşılaştırılmasına ilişkin değerlendirmesinde Doç. Dr. Kemal Olçar, F-22'nin halen sınıfının en güçlü uçağı olduğunu belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) 5.nesil savaş uçaklarının karşılaştırılmasına ilişkin değerlendirmesinde Doç. Dr. Kemal Olçar, F-22'nin halen sınıfının en güçlü uçağı olduğunu belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

MUHAREBE SAHASI BELİRLEYİCİ OLACAK

Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, yeni nesil savaş uçaklarının gerçek kabiliyetlerinin ancak muharebe sahasında ortaya çıkacağını belirterek, simülasyon ortamında elde edilen verilerin önemli olsa da tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Olçar, "Muharebe sahasında denenmeyen bir silah sistemi hakkında iddialı konuşmak çok zor. Biz şu an simülasyon ortamındaki karşılaştırma verilerini aktarabiliyoruz. P2 modeliyle birlikte dayanıklılık, uçuş, atış ve radara görünürlük gibi testler sanal ortamda yapılıyor. Daha sonra bu sonuçların gerçek uçuş verileriyle ne kadar örtüştüğüne bakılıyor. Uyumsuzluk varsa model geliştiriliyor. Amaç, simülasyondaki en mükemmel modele en yakın uçağı ortaya çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, yeni nesil savaş uçaklarının gerçek kabiliyetlerinin ancak muharebe sahasında ortaya çıkacağını belirtti (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, yeni nesil savaş uçaklarının gerçek kabiliyetlerinin ancak muharebe sahasında ortaya çıkacağını belirtti (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ÇİFT MOTOR VE 3 BİN 700 KİLOMETRELİK MENZİL

KAAN'ın teknik kabiliyetlerine de değinen Olçar, çift motorlu yapının önemli avantaj sağladığını vurguladı. "KAAN Milli Muharebe Uçağı'nın çift motorlu olması büyük bir avantaj. Yaklaşık 3 bin 700 kilometrelik menzile sahip. Türkiye'nin doğudan batıya uzunluğu yaklaşık bin 650 kilometre. Bu da uçağın ikmal yapmadan gidip geri dönebilecek menzile sahip olduğunu gösteriyor." sözleriyle platformun harekât kabiliyetine dikkat çekti.

KAAN'ın teknik kabiliyetlerine de değinen Olçar, çift motorlu yapının önemli avantaj sağladığını vurguladı (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) KAAN'ın teknik kabiliyetlerine de değinen Olçar, çift motorlu yapının önemli avantaj sağladığını vurguladı (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

TCG ANADOLU İÇİN DİKEY İNİŞ KALKIŞ MODELİ OLUR MU?

"KAAN'ın TCG Anadolu'ya inip kalkabilecek dikey iniş-kalkış yapan bir versiyonu geliştirilecek mi?" sorusunu yanıtlayan Olçar, bu konuda resmi bir bilgi bulunmadığını ancak ihtimali tamamen dışlamadığını söyledi.

Olçar, "Şu an bu konuda açıklanmış bir veri yok. Belki de sır gibi saklanıyor. Daha önce 6. nesil savaş uçağı çalışmalarıyla ilgili bazı ifadeler duyduk. Bu nedenle ilerleyen süreçte dikey iniş-kalkış yapabilen bir KAAN modeli geliştirilebilir. Bunun Blok 40 ya da daha sonraki bir versiyon olması mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

KAAN'ın TCG Anadolu'ya inip kalkabilecek dikey iniş-kalkış yapan bir versiyonu geliştirilecek mi? (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) KAAN'ın TCG Anadolu'ya inip kalkabilecek dikey iniş-kalkış yapan bir versiyonu geliştirilecek mi? (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

F-16 MODERNİZASYONU VE EUROFIGHTER SÜRECİ

F-16 modernizasyon programına da değinen Doç. Dr. Kemal Olçar, modernizasyon kitlerinin gelmesi halinde mevcut F-16 Blok 50+ uçaklarının Blok 70 seviyesine yükseltilebileceğini belirtti.

Olçar, "79 modernizasyon kiti gelirse mevcut Blok 50+ uçaklarımız Blok 70 seviyesine çıkabilecek. Ayrıca 40 adet yeni Blok 70 F-16'nın alım sürecindeki hukuki işlemler tamamlandı. Süreç Biden döneminde onaylanmıştı ve üretim Lockheed Martin tarafından yürütülüyor. Ancak teslimatların 2030'lu yıllara kadar kademeli şekilde devam etmesi bekleniyor." dedi.

EUROFIGHTER TEDARİĞİ DAHA HIZLI İLERLİYOR

Eurofighter tedarik sürecinin daha hızlı ilerlediğini ifade eden Olçar, "Yaklaşık 54 adet Eurofighter'ın Umman, Katar ve İngiltere üzerinden tedarik edilmesi planlanıyor. Bu süreç F-16 programına göre daha hızlı ilerliyor. F-16 ile Eurofighter kıyaslandığında ise Eurofighter'ın özellikle aviyonik kabiliyetleri bir adım öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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