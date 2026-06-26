Dünya neden KAAN’ı konuşuyor? Türkiye’nin "derin taarruz" gücü yerli motorla güç dengesini değiştirecek
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik dikkat çeken açıklamalarının ardından gözler yeniden milli muharip uçak KAAN'a çevrildi. A Haber’de hem Trump'ın "Türkiye'yi çok mutlu edecek bir şey yapacağım" sözleri hem de KAAN'ın geldiği son aşama masaya yatırıldı. Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, KAAN'ın prototip sürecinden yerli motor takvimine, F-35 ile olası karşılaştırmalardan 5. nesil savaş uçağı kabiliyetlerine kadar önemli değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik dikkat çeken açıklamaları, gözleri yeniden Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'a çevirdi. Yerli motorla yeni bir döneme hazırlanan KAAN'ın teknik kabiliyetleri ve küresel rekabetteki yeri A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, KAAN'ın geliştirme sürecinden F-35 ile kıyaslamasını ve Türkiye'nin hava gücüne sağlayacağı katkıları tüm yönleriyle analiz etti.
TRUMP: "ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ BİR LİDER, TÜRK ORDUSU HARİKA"
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında kurduğu övgü dolu cümlelerle dikkatleri üzerine çekerek, "Erdoğan dostum, çok güçlü bir lider, ordusu da harika. O, Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Evet, Türkiye'yi çok mutlu edecek bir şey yapacağım." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin NATO içindeki konumuna da değinen Trump, "Türkiye bir NATO üyesi, bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. NATO'nun güçlü bir üyesi, en güçlü üyesi" dedi. Türk askeri gücünün hafife alınmaması gerektiğini belirten ABD Başkanı, "Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahipler. Erdoğan Türkiye'yi seviyor, harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam, saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi, savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO Zirvesi'ne gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. O NATO üyesi, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım." sözleriyle Türkiye'ye verilecek müjdelerin sinyalini verdi.
KAAN'DA PROTOTİP SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?
Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, KAAN'ın geliştirme sürecinin P0, P1 ve P2 olmak üzere üç farklı prototip üzerinden yürütüldüğünü belirterek, "KAAN'ın motorunun üç tipi var şu anda; P0, P1 ve P2. P0 prototip uçağımız iki defa başarılı uçuş testi yaptı ve 230 knot hıza ulaştı. Buradan elde edilen sonuçlar P1 modeline aktarıldı. P1 modelinde elektro-optik hedefleme sistemi gövde içine gömülü hale getirildi. AESA radarı ve kızılötesi arama takip sistemi (IRST) monte edildi. Burun kısmı kütleşirken, teker açıklıkları iniş-kalkış güvenliği için artırıldı. P2 modelinde ise RAM boya sistemi ile stealth (görünmezlik) özelliği en üst seviyeye çıkarılıyor. KAAN'ın görünmezlik değerleri F-22 ile F-35 aralığında yer alıyor." bilgisini paylaştı.
"KAAN, HAVA-HAVA MUHAREBESİNDE F-35'TEN ÜSTÜN"
Olçar, KAAN'ın radar görünürlüğü açısından F-22 ile F-35 seviyesine yaklaştığını belirterek, "Genel anlamda KAAN'ın F-22 ile F-35 arasında olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Mevcut prototiplerde ABD üretimi F110 motorlarının kullanıldığını aktaran Olçar, çift motor sayesinde toplam 58 bin libre itki gücüne ulaşıldığını ifade etti. Olçar, "KAAN, çift motorlu yapısıyla 58 bin librelik bir itki gücüne sahip. F-35 ise tek motorlu ve 43 bin libre itki üretiyor. F-35'in art yakıtı çok fazla olduğu için kızılötesi sistemlere çok çabuk yakalanıyor. Havada iki uçak karşılaştığında radarlarını kapatmak zorunda kalacaklar, burada devreye kızılötesi takip sistemimiz girecek. KAAN, manevra kabiliyeti ve IRST sistemi sayesinde F-35'i gördüğü anda ilk atışı yapacak ve F-35'in kaçış şansı kalmayacak. Hava-hava muharebelerinde KAAN, F-35'ten üstündür." değerlendirmesinde bulundu.