Dünya neden KAAN’ı konuşuyor? Türkiye’nin "derin taarruz" gücü yerli motorla güç dengesini değiştirecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik dikkat çeken açıklamaları, gözleri yeniden Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'a çevirdi. Yerli motorla yeni bir döneme hazırlanan KAAN'ın teknik kabiliyetleri ve küresel rekabetteki yeri A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, KAAN'ın geliştirme sürecinden F-35 ile kıyaslamasını ve Türkiye'nin hava gücüne sağlayacağı katkıları tüm yönleriyle analiz etti.

TRUMP: "ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ BİR LİDER, TÜRK ORDUSU HARİKA"

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında kurduğu övgü dolu cümlelerle dikkatleri üzerine çekerek, "Erdoğan dostum, çok güçlü bir lider, ordusu da harika. O, Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Evet, Türkiye'yi çok mutlu edecek bir şey yapacağım." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin NATO içindeki konumuna da değinen Trump, "Türkiye bir NATO üyesi, bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. NATO'nun güçlü bir üyesi, en güçlü üyesi" dedi. Türk askeri gücünün hafife alınmaması gerektiğini belirten ABD Başkanı, "Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahipler. Erdoğan Türkiye'yi seviyor, harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam, saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi, savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO Zirvesi'ne gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. O NATO üyesi, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım." sözleriyle Türkiye'ye verilecek müjdelerin sinyalini verdi.