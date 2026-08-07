İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerinin 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler hakkında örgüt üyeliği, propaganda ve finans sağlama iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 30 ilde gerçekleştirilen jandarma operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Operasyonlarda toplam 104 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

OPERASYONLAR 30 İLDE DÜZENLENDİ

Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları,

-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları,

-DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."