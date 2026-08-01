10 yıl başkasının kimliğiyle saklandı! FETÖ firarisi Burkay Karatepe'nin üzerinden servet çıktı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast için Marmaris'e giden timde yer alan ve Afyonkarahisar'da yakalanan firari Burkay Karatepe'nin 10 yıllık kaçışına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Karatepe'nin yıllarca başkasına ait kimlik kullandığı, kendisini kâğıt toplayıcısı olarak gizlediği ve GBT kontrollerine bu kimlikle takıldığı belirtildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için Marmaris'e giden suikast timinin tek firari üyesi olan ihraç Pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 10 yıldır kırmızı bültenle aranan ve o gece timi taşıyan helikopteri kullanan hainin, yıllarca başkasının kimliğini kullanarak ve kendisini kağıt toplayıcısı olarak gizleyerek firar ettiği ortaya çıktı. Operasyonun detaylarını ve hainin üzerinden çıkan servet değerindeki dövizleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
10 YILLIK FİRAR NEFES KESEN OPERASYONLA BİTTİ
FETÖ ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "FETÖ ile mücadele aralıksız devam ediyor. Bu sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından bir bilgilendirme notu paylaşıldı ve Marmaris'teki o suikast timindeki 37 kişilik ekipten tek firari isim olan pilot yüzbaşı Burkay Karatepe yakalandı." ifadelerini kullandı.
Almaçayır, operasyonun arka planına dair, "Eskişehir ve Afyonkarahisar bölgelerinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Eskişehir ve Afyon TEM ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortaklaşa operasyonunda, o civarda çöp toplayıcı görünümünde olan bir şüpheliden harekete geçildi. Kendisini bu şekilde kamufle etmeye çalışmış." sözleriyle operasyonun başlangıcını anlattı.
YILLARCA BAŞKASININ KİMLİĞİYLE GİZLENMİŞ
Hain teröristin yakalanmamak için başvurduğu yöntemleri açıklayan Ramazan Almaçayır, "Fotoğrafın yüz kısmındaki görüntü gerçek, yakalanan firari FETÖ'cünün fotoğrafı ancak alt tarafta başka bir şahsa ait isim var. Bu kimlik 2019 ve 2024 yıllarında GBT kaydına takılmış. Polis kontrol noktalarında bu kimlik iki kere kontrole takılmış. O tarihlerde bu kimliği kimin kullandığı, firari FETÖ'cü yüzbaşının bu sahte kimlikle mi dolaştığı araştırılıyor." şeklinde konuştu.
ÜZERİNDEN SERVET ÇIKTI: KAĞIT TOPLAYICI SÜSÜ VERMİŞ AMA...
Yakalanan teröristin üzerinden çıkan nakit para ve ziynet eşyalarının miktarı dikkat çekti. Almaçayır, "Operasyonda ele geçirilen yüklü miktarda döviz var. 98 ata altını, 33 bin 700 Amerikan doları, 2 bin 500 küsur euro ve Türk lirası ele geçirildi. Yaklaşık milyonlarca liralık bir meblağa tekabül ediyor. Yaşamış olduğu sade hayat görüntüsüyle üzerinden çıkan ziynet eşyaları ve paralar çok farklı." ifadelerini kullandı.
SİBER TAKİBE KARŞI "TUŞLU TELEFON" ÖNLEMİ
Teknolojik takibe yakalanmamak için teröristin özel önlemler aldığını belirten Ramazan Almaçayır, "Hainin üzerinden çıkanlar arasında internet ağıyla ulaşılmaması ve takip edilmemesi için tuşlu telefonlar da bulunuyor. Ancak bu telefon tedbiri de işe yaramamış gözüküyor. Darbecilerle ilgili bir haber izlediği, televizyonda bu haberi gördükten sonra telefonunu aktif hale getirdiğinde teknik takibe düştüğü de gelen bilgiler arasında." dedi.
"100 YIL DA GEÇSE ADALET ÖNÜNE ÇIKARILACAKLAR"
Operasyonun FETÖ'nün motivasyonuna büyük bir darbe vurduğunu vurgulayan Almaçayır, "10 yıl da geçse, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin de belirttiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve demokrasisinin altını oymaya çalışanlarla mücadele sürecek. Firari isimler bir şekilde yakalanıp yargıya teslim edilecek. Bu operasyon, FETÖ'nün yurt dışından yürüttüğü propaganda faaliyetlerine karşı psikolojik olarak inanılmaz bir darbe vurdu." sözleriyle haberini tamamladı.