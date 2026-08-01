10 yıl başkasının kimliğiyle saklandı! FETÖ firarisi Burkay Karatepe'nin üzerinden servet çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için Marmaris'e giden suikast timinin tek firari üyesi olan ihraç Pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 10 yıldır kırmızı bültenle aranan ve o gece timi taşıyan helikopteri kullanan hainin, yıllarca başkasının kimliğini kullanarak ve kendisini kağıt toplayıcısı olarak gizleyerek firar ettiği ortaya çıktı. Operasyonun detaylarını ve hainin üzerinden çıkan servet değerindeki dövizleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.

10 YILLIK FİRAR NEFES KESEN OPERASYONLA BİTTİ

FETÖ ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "FETÖ ile mücadele aralıksız devam ediyor. Bu sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından bir bilgilendirme notu paylaşıldı ve Marmaris'teki o suikast timindeki 37 kişilik ekipten tek firari isim olan pilot yüzbaşı Burkay Karatepe yakalandı." ifadelerini kullandı.