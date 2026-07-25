Ahbap soruşturmasında yeni detay: Haluk Levent’ten asistanına sahte makbuz talimatı

Bu durumu, bağlı olduğu Levent'in çalışanı Zafer Yay'a aktardığını söyleyen Kızılyurt, "Kendisine de kimliğimi, sigortamın yapılacağını zannederek gönderdiğimi ancak sonrasında noterden işlem yapılmasına dair mesaj aldığımı söyledim. Zafer de bana 'Merak etme bir şey yoktur' dedi. Be de bir daha böyle bir şey yapılmamasını istedim" dedi.

Adına noterde ne işlem yapıldı, kim tarafından yapıldı bilgisi olmadığını söyleyen Kızılyurt, "Bana zaman zaman para gönderip nakit çektirirlerdi. Zaman zaman bir yerlere para bıraktırırlardı. Ben şoför olduğum için denileni yapardım" diye konuştu.

Mehmet isimli kişiye olan borcu karşısında attığı ses kaydını Yeliz'e dinlemesi için gönderen Levent, ses kaydında, "Ya Mehmetcim sen şaşırdın mı? Ben hayatta herkese yanlış yaparım sana yapmam. O gün bir kazaya uğradık. Bütün parayı şeye verdik, toplayamadık diye verdik ya iki gün geçti. Elimde çekler, çeki zaten ödeyeceğiz. Sana davranışımız başkasına gibi olabilir mi ya. Allah Muhammed için ya sen niye kendi kendine böyle iki gün ulaşamadım diye bana çıldırıyorsun. Yarın açıyorum telefonları ve yarın İstanbul'da buluşuyorum seninle" ifadeleri yer aldı.