Ahbap soruşturmasında yeni detay: Haluk Levent’ten asistanına sahte makbuz talimatı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında, Haluk Levent'in borç sarmalı ve ilişki ağına dair şoke eden yeni detaylara ulaşıldı. 22 suç dosyası tespit edilen Levent'in; asistanına sahte makbuz hazırlama ve sahte numara verme talimatı verdiği, şoförünün kimliğiyle habersiz noter işlemleri yaptırdığı ve usulsüz para trafiği yürüttüğü deşifre oldu.
Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışılması sonrası yaklaşık 7 milyar lira para toplayan Ahbap Derneği'yle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Levent'in avukatı ve galericisine yönelik girdiği borç sarmalı güncelliğini korurken, şoförünün ucuz yırttığı gün yüzüne çıktı.
Polnet kayıtlarına göre 4, GBT-UYAP kayıtlarına göre 18 olmak üzere sistemde toplam 22 adet geçmiş suç ve dosya kaydı tespit edilen Haluk Levent'in düştüğü borç sarmalıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.
Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'dan bir fotokopi çek görüntüsünü, fotoğraf görüntüsü gibi yapmasını istediği, Levent'in gönderdiği ses kayıtlarında göstermelik sahte makbuzlar yapıp diğer şahıslara gösterme talimatı verdiği görüldü.
"MAKSAT NUMARA VERDİM"
Geçtiğimiz 4 Haziran'da gönderilen bir ses kaydında Levent'in asistanı Kaya'ya, özellikle 90'lı yıllarda dolandırıcıların en çok kullandığı taktik olan yanlış veya eksik numara söyleme yöntemini uygulamasını tavsiye vererek, "Kızım ara dövizin de telefon numarasını at, son rakamını eksik yap aramazlar zaten onu, maksat numara verdim." ifadelerini kullandığı saptandı.
"SİGORTAMI YAPACAK SANDIM NOTERDEN MESAJ GELDİ"
Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği'nde şoför olarak çalışan Turan Kızılyurt'un ifadesi ortaya çıktı. Bir keresinde Haluk Levent'in kendisini aradığını söyleyen ve kendisinden kimlik ve fotoğrafını istediğini dile getiren Kızılyurt, "Ben de sigortamı yapacaklarını zannederek kimlik fotoğrafımı Haluk Levent'e gönderdim. Daha sonrasında bana noterden adıma işlem yapıldığına dair bilgilendirme mesajı geldi" dedi.