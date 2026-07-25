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Ahbap soruşturmasında yeni detay: Haluk Levent’ten asistanına sahte makbuz talimatı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında, Haluk Levent'in borç sarmalı ve ilişki ağına dair şoke eden yeni detaylara ulaşıldı. 22 suç dosyası tespit edilen Levent'in; asistanına sahte makbuz hazırlama ve sahte numara verme talimatı verdiği, şoförünün kimliğiyle habersiz noter işlemleri yaptırdığı ve usulsüz para trafiği yürüttüğü deşifre oldu.

Ahbap soruşturmasında yeni detay: Haluk Levent’ten asistanına sahte makbuz talimatı 1

Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışılması sonrası yaklaşık 7 milyar lira para toplayan Ahbap Derneği'yle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Levent'in avukatı ve galericisine yönelik girdiği borç sarmalı güncelliğini korurken, şoförünün ucuz yırttığı gün yüzüne çıktı.

Ahbap soruşturmasında yeni detay: Haluk Levent’ten asistanına sahte makbuz talimatı 2

Polnet kayıtlarına göre 4, GBT-UYAP kayıtlarına göre 18 olmak üzere sistemde toplam 22 adet geçmiş suç ve dosya kaydı tespit edilen Haluk Levent'in düştüğü borç sarmalıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Ahbap soruşturmasında yeni detay: Haluk Levent’ten asistanına sahte makbuz talimatı 3

Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'dan bir fotokopi çek görüntüsünü, fotoğraf görüntüsü gibi yapmasını istediği, Levent'in gönderdiği ses kayıtlarında göstermelik sahte makbuzlar yapıp diğer şahıslara gösterme talimatı verdiği görüldü.

Ahbap soruşturmasında yeni detay: Haluk Levent’ten asistanına sahte makbuz talimatı 4

"MAKSAT NUMARA VERDİM"

Geçtiğimiz 4 Haziran'da gönderilen bir ses kaydında Levent'in asistanı Kaya'ya, özellikle 90'lı yıllarda dolandırıcıların en çok kullandığı taktik olan yanlış veya eksik numara söyleme yöntemini uygulamasını tavsiye vererek, "Kızım ara dövizin de telefon numarasını at, son rakamını eksik yap aramazlar zaten onu, maksat numara verdim." ifadelerini kullandığı saptandı.

Ahbap soruşturmasında yeni detay: Haluk Levent’ten asistanına sahte makbuz talimatı 5

"SİGORTAMI YAPACAK SANDIM NOTERDEN MESAJ GELDİ"

Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği'nde şoför olarak çalışan Turan Kızılyurt'un ifadesi ortaya çıktı. Bir keresinde Haluk Levent'in kendisini aradığını söyleyen ve kendisinden kimlik ve fotoğrafını istediğini dile getiren Kızılyurt, "Ben de sigortamı yapacaklarını zannederek kimlik fotoğrafımı Haluk Levent'e gönderdim. Daha sonrasında bana noterden adıma işlem yapıldığına dair bilgilendirme mesajı geldi" dedi.

Ahbap soruşturmasında yeni detay: Haluk Levent’ten asistanına sahte makbuz talimatı 6

"MERAK ETME BİR ŞEY YOKTUR"

Bu durumu, bağlı olduğu Levent'in çalışanı Zafer Yay'a aktardığını söyleyen Kızılyurt, "Kendisine de kimliğimi, sigortamın yapılacağını zannederek gönderdiğimi ancak sonrasında noterden işlem yapılmasına dair mesaj aldığımı söyledim. Zafer de bana 'Merak etme bir şey yoktur' dedi. Be de bir daha böyle bir şey yapılmamasını istedim" dedi.

Ahbap soruşturmasında yeni detay: Haluk Levent’ten asistanına sahte makbuz talimatı 7

Adına noterde ne işlem yapıldı, kim tarafından yapıldı bilgisi olmadığını söyleyen Kızılyurt, "Bana zaman zaman para gönderip nakit çektirirlerdi. Zaman zaman bir yerlere para bıraktırırlardı. Ben şoför olduğum için denileni yapardım" diye konuştu.

Ahbap soruşturmasında yeni detay: Haluk Levent’ten asistanına sahte makbuz talimatı 8

"BU HAYATTA HERKESE YANLIŞ YAPARIM SANA YAPMAM"

Öte yandan yardım paralarının dernek dışına çıkarılmasında kullanılan Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile Levent'in arasında geçen yeni WhatsApp konuşmaları da ortaya çıktı.

Ahbap soruşturmasında yeni detay: Haluk Levent’ten asistanına sahte makbuz talimatı 9

Mehmet isimli kişiye olan borcu karşısında attığı ses kaydını Yeliz'e dinlemesi için gönderen Levent, ses kaydında, "Ya Mehmetcim sen şaşırdın mı? Ben hayatta herkese yanlış yaparım sana yapmam. O gün bir kazaya uğradık. Bütün parayı şeye verdik, toplayamadık diye verdik ya iki gün geçti. Elimde çekler, çeki zaten ödeyeceğiz. Sana davranışımız başkasına gibi olabilir mi ya. Allah Muhammed için ya sen niye kendi kendine böyle iki gün ulaşamadım diye bana çıldırıyorsun. Yarın açıyorum telefonları ve yarın İstanbul'da buluşuyorum seninle" ifadeleri yer aldı.

Ahbap soruşturmasında yeni detay: Haluk Levent’ten asistanına sahte makbuz talimatı 10
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