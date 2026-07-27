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Ahbap Derneği’ne kayyum atandı: Tüm mal varlığının idare yetkisi kayyuma devredildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ahbap Derneği’ne kayyum atandı: Tüm mal varlığının idare yetkisi kayyuma devredildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği’ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında, Ahbap Derneğinin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyuma devredildi.

TÜM MAL VARLIKLARI KAYYUMA DEVREDİLDİ

İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği; derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ın kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Ahbap Derneği’ne kayyum atandı: Tüm mal varlığının idare yetkisi kayyuma devredildi - 1

FESİH SÜRECİ BAŞLATILDI

Kararda; derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazıları hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı, derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

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