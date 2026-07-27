İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında, Ahbap Derneğinin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyuma devredildi.

TÜM MAL VARLIKLARI KAYYUMA DEVREDİLDİ



İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği; derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ın kayyum olarak atanmasına karar verdi.