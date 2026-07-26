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Ahbap soruşturmasında gizli kadro iddiası! Haluk Levent derneği nasıl yönetti? MASAK raporlarında 10 milyarlık para trafiği

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ahbap soruşturmasında gizli kadro iddiası! Haluk Levent derneği nasıl yönetti? MASAK raporlarında 10 milyarlık para trafiği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturmasına giren yeni belgelerde, dernek yönetimine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. MASAK raporları ile soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre yaklaşık 10 milyar lirayı aşan para trafiği incelenirken, bazı eski yöneticiler ve çalışanlara ilişkin suç kayıtları ile mali hareketler de dosyaya yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturmaya yeni belgeler girdi. Soruşturma dosyasına ulaşan MASAK raporlarında, dernek yönetiminde görev alan bazı isimlere ilişkin mali hareketler ve para transferleri yer aldı.

Ahbap soruşturmasında gizli kadro iddiası! Haluk Levent derneği nasıl yönetti? MASAK raporlarında 10 milyarlık para trafiği - 1

Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre, resmi gelirleri ile banka hesaplarındaki para trafiği arasında dikkat çeken farklar bulunduğu öne sürüldü. Dosyada ayrıca, bazı eski yöneticilerin adli sicil kayıtları ve para hareketlerine ilişkin tespitlere de yer verildi.

Ahbap soruşturmasında gizli kadro iddiası! Haluk Levent derneği nasıl yönetti? MASAK raporlarında 10 milyarlık para trafiği - 2

Ahbap YÖNETİMİNE İLİŞKİN YENİ İDDİALAR

Sabah'ın ulaştığı soruşturma dosyasında, Haluk Levent'in 2021 yılından itibaren dernek yönetiminde önemli değişiklikler yaptığı öne sürüldü.

İddiaya göre, haklarında mali inceleme bulunan bazı isimlerin resmi görevleri sonlandırılırken, fiili görevlerini sürdürdükleri değerlendirildi.

Dosyada yer alan tespitlere göre Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner'in resmi görevleri sona ermesine rağmen farklı rollerle mali süreçlerde etkili olmaya devam ettikleri iddia edildi.

Ahbap soruşturmasında gizli kadro iddiası! Haluk Levent derneği nasıl yönetti? MASAK raporlarında 10 milyarlık para trafiği - 3

MASAK RAPORLARINDA MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasındaki MASAK raporlarına göre;

  • Zafer Yay
  • Yeliz Kaya
  • Emrah Gödeliner
  • Alper Çelik

isimlerine ait banka hesaplarında toplam giriş ve çıkış hacmi 10 milyar 62 milyon 696 bin 410 liraya ulaştı.

Raporlarda, bu para hareketlerinin "hayatın olağan akışına aykırı" bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

Ahbap soruşturmasında gizli kadro iddiası! Haluk Levent derneği nasıl yönetti? MASAK raporlarında 10 milyarlık para trafiği - 4

ESKİ YÖNETİCİLERE İLİŞKİN SUÇ KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasında yer alan PolNet ve GBT-UYAP kayıtlarına göre Haluk Levent hakkında toplam 22 geçmiş suç ve dosya kaydı bulunduğu öne sürüldü.

Dosyada ayrıca;

  • Zafer Yay,
  • Emrah Gödeliner,
  • Alper Çelik

hakkındaki çeşitli adli kayıtlar ve devam eden soruşturmalara ilişkin bilgiler de yer aldı.

Ahbap soruşturmasında gizli kadro iddiası! Haluk Levent derneği nasıl yönetti? MASAK raporlarında 10 milyarlık para trafiği - 5

"TEMİZ VİTRİN" İDDİASI

Dosyaya giren iddialara göre, soruşturma kapsamındaki bazı isimlerin resmi görevlerinin sona erdirilmesinin ardından yönetim kuruluna adli sicili bulunmayan kişilerin getirildiği öne sürüldü.

MASAK raporlarında bu isimlerin hesaplarında dikkat çeken büyüklükte para hareketi tespit edilmediği ifade edildi.

"KASA" İDDİASI

Soruşturma dosyasında, Haluk Levent'in mesajlarında "Kasa" olarak bahsettiği öne sürülen Yeliz Kaya'nın, para transferlerinin merkezinde yer aldığı iddia edildi.

Dosyaya göre bağışlardan elde edilen paraların önemli bölümünün Kaya'nın hesapları üzerinden yönlendirildiği ileri sürüldü.

Ahbap soruşturmasında gizli kadro iddiası! Haluk Levent derneği nasıl yönetti? MASAK raporlarında 10 milyarlık para trafiği - 6

DEPREM BAĞIŞLARIYLA İLGİLİ İDDİALAR

MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre, Alper Çelik'in hesabına gönderilen paraların bir bölümünün dijital bahis platformlarında kullanıldığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasında ayrıca Haluk Levent'in, bazı mali işlemlerde borsa yatırımları yaptığını ve bu işlemlere ilişkin savunmalarının da yer aldığı belirtildi.

Ahbap soruşturmasında gizli kadro iddiası! Haluk Levent derneği nasıl yönetti? MASAK raporlarında 10 milyarlık para trafiği - 7

BLOKELİ HESAP SAVUNMASI

Haluk Levent ifadesinde, kendi banka hesaplarının blokeli olması nedeniyle konser gelirleri ile ticari kazançlarının asistanı ve çalışanları üzerinden yönetildiğini savundu.

Ancak MASAK ve emniyet birimlerinin, bu para hareketlerine ilişkin incelemelerini sürdürdüğü ve soruşturmanın genişletildiği belirtildi.

Ahbap soruşturmasında gizli kadro iddiası! Haluk Levent derneği nasıl yönetti? MASAK raporlarında 10 milyarlık para trafiği - 8

İsim Para Girişi Para Çıkışı Toplam Trafik
Zafer Yay 1.469.029.207,95 TL 1.537.161.348,36 TL 3.006.190.556,31 TL
Yeliz Kaya 2.424.241.808,23 TL 1.499.105.143,44 TL 3.923.346.951,67 TL
Emrah Gödeliner 774.310.980,00 TL 907.957.536,86 TL 1.682.268.516,86 TL
Alper Çelik 779.267.034,27 TL 671.623.351,25 TL 1.450.890.385,52 TL

HABER ÖZETİ

  1. Kim: Haluk Levent, Ahbap Derneği yöneticileri ve eski çalışanlar
  2. Ne: Soruşturma dosyasına yeni MASAK raporları ve mali tespitler girdi.
  3. Nerede: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması.
  4. Ne zaman: Soruşturma süreci kapsamında.
  5. Kaynak: Soruşturma dosyası, MASAK raporları ve SABAH'ın ulaştığı belgeler.
  6. Durum: Adli süreç devam ediyor.

Ahbap soruşturmasında hangi iddialar yer alıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren MASAK raporları ve diğer belgelerde, dernek bünyesindeki para hareketleri, yönetim yapısı ve bazı isimlere ilişkin çeşitli iddialar yer alıyor. Bu iddialar soruşturma kapsamında inceleniyor.

MASAK raporlarında dikkat çeken para trafiği ne kadar?

Soruşturma dosyasındaki MASAK raporlarına göre, bazı isimlere ait banka hesaplarında toplam giriş ve çıkış hacminin 10 milyar 62 milyon 696 bin 410 lira olduğu belirtiliyor.

Soruşturmada adı geçen isimler kimler?

Dosyada Haluk Levent'in yanı sıra eski yönetici ve çalışanlar arasında yer alan Zafer Yay, Yeliz Kaya, Emrah Gödeliner ve Alper Çelik hakkında çeşitli mali tespitler ve iddialar bulunuyor. Bu bilgiler soruşturma dosyasında yer alan kayıtlar kapsamında değerlendiriliyor.

Haluk Levent soruşturmada ne savundu?

Soruşturma dosyasındaki ifadeye göre Haluk Levent, kendi banka hesaplarının blokeli olması nedeniyle konser gelirleri ve ticari kazançlarının asistanı ile çalışanları üzerinden yönetildiğini savundu.

Ahbap soruşturmasında süreç hangi aşamada?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında MASAK raporları, banka hareketleri ve diğer deliller incelenirken, nihai değerlendirme yargılama sürecinin sonunda yapılacak.

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