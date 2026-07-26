Ahbap soruşturmasında gizli kadro iddiası! Haluk Levent derneği nasıl yönetti? MASAK raporlarında 10 milyarlık para trafiği
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturmasına giren yeni belgelerde, dernek yönetimine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. MASAK raporları ile soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre yaklaşık 10 milyar lirayı aşan para trafiği incelenirken, bazı eski yöneticiler ve çalışanlara ilişkin suç kayıtları ile mali hareketler de dosyaya yansıdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturmaya yeni belgeler girdi. Soruşturma dosyasına ulaşan MASAK raporlarında, dernek yönetiminde görev alan bazı isimlere ilişkin mali hareketler ve para transferleri yer aldı.
Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre, resmi gelirleri ile banka hesaplarındaki para trafiği arasında dikkat çeken farklar bulunduğu öne sürüldü. Dosyada ayrıca, bazı eski yöneticilerin adli sicil kayıtları ve para hareketlerine ilişkin tespitlere de yer verildi.
Ahbap YÖNETİMİNE İLİŞKİN YENİ İDDİALAR
Sabah'ın ulaştığı soruşturma dosyasında, Haluk Levent'in 2021 yılından itibaren dernek yönetiminde önemli değişiklikler yaptığı öne sürüldü.
İddiaya göre, haklarında mali inceleme bulunan bazı isimlerin resmi görevleri sonlandırılırken, fiili görevlerini sürdürdükleri değerlendirildi.
Dosyada yer alan tespitlere göre Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner'in resmi görevleri sona ermesine rağmen farklı rollerle mali süreçlerde etkili olmaya devam ettikleri iddia edildi.