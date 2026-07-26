Soruşturma dosyasında ayrıca Haluk Levent'in, bazı mali işlemlerde borsa yatırımları yaptığını ve bu işlemlere ilişkin savunmalarının da yer aldığı belirtildi.

MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre, Alper Çelik'in hesabına gönderilen paraların bir bölümünün dijital bahis platformlarında kullanıldığı iddia edildi.

Ancak MASAK ve emniyet birimlerinin, bu para hareketlerine ilişkin incelemelerini sürdürdüğü ve soruşturmanın genişletildiği belirtildi.

Haluk Levent ifadesinde, kendi banka hesaplarının blokeli olması nedeniyle konser gelirleri ile ticari kazançlarının asistanı ve çalışanları üzerinden yönetildiğini savundu.

İsim Para Girişi Para Çıkışı Toplam Trafik Zafer Yay 1.469.029.207,95 TL 1.537.161.348,36 TL 3.006.190.556,31 TL Yeliz Kaya 2.424.241.808,23 TL 1.499.105.143,44 TL 3.923.346.951,67 TL Emrah Gödeliner 774.310.980,00 TL 907.957.536,86 TL 1.682.268.516,86 TL Alper Çelik 779.267.034,27 TL 671.623.351,25 TL 1.450.890.385,52 TL

HABER ÖZETİ

Kim: Haluk Levent, Ahbap Derneği yöneticileri ve eski çalışanlar Ne: Soruşturma dosyasına yeni MASAK raporları ve mali tespitler girdi. Nerede: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması. Ne zaman: Soruşturma süreci kapsamında. Kaynak: Soruşturma dosyası, MASAK raporları ve SABAH'ın ulaştığı belgeler. Durum: Adli süreç devam ediyor.

Ahbap soruşturmasında hangi iddialar yer alıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren MASAK raporları ve diğer belgelerde, dernek bünyesindeki para hareketleri, yönetim yapısı ve bazı isimlere ilişkin çeşitli iddialar yer alıyor. Bu iddialar soruşturma kapsamında inceleniyor.

MASAK raporlarında dikkat çeken para trafiği ne kadar?

Soruşturma dosyasındaki MASAK raporlarına göre, bazı isimlere ait banka hesaplarında toplam giriş ve çıkış hacminin 10 milyar 62 milyon 696 bin 410 lira olduğu belirtiliyor.

Soruşturmada adı geçen isimler kimler?

Dosyada Haluk Levent'in yanı sıra eski yönetici ve çalışanlar arasında yer alan Zafer Yay, Yeliz Kaya, Emrah Gödeliner ve Alper Çelik hakkında çeşitli mali tespitler ve iddialar bulunuyor. Bu bilgiler soruşturma dosyasında yer alan kayıtlar kapsamında değerlendiriliyor.

Haluk Levent soruşturmada ne savundu?

Soruşturma dosyasındaki ifadeye göre Haluk Levent, kendi banka hesaplarının blokeli olması nedeniyle konser gelirleri ve ticari kazançlarının asistanı ile çalışanları üzerinden yönetildiğini savundu.

Ahbap soruşturmasında süreç hangi aşamada?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında MASAK raporları, banka hareketleri ve diğer deliller incelenirken, nihai değerlendirme yargılama sürecinin sonunda yapılacak.