İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan şarkıcı Gülben Ergen, deprem döneminde Ahbap’a bağış yaptığını kabul etti. Vicdanen kendisini mağdur hissettiğini savunan Ergen, “Kişisel olarak herhangi bir sorguda bulunmadım. Bu hususta denetim de yapmadım. Herhangi bir araştırmam da olmadı” dedi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesinde ifade verdi. İfadesine başvurulan Ergen'e Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'la ilişkileri, deprem dönemindeki yardım faaliyetleri, Ahbap Derneğine yaptığı bağışlar ve katıldığı yardım konserleri soruldu. Ergen, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'la 6 Şubat depremlerinden önce herhangi bir tanışıklığının bulunmadığını savundu.

Gülben Ergen, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesinde ifade verdi. AHBAP'A KİŞİSEL HESABINDAN PARA GÖNDERDİ Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin kurucusu ve başkanı olduğunu belirten Ergen, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde 17 okul inşa ettiklerini anlattı. Deprem döneminde AFAD ve Kızılay'ın yanı sıra Ahbap Derneğine de kendi kişisel hesabından farklı miktarlarda yardım gönderdiğini kabul eden Ergen, sosyal medya paylaşımlarında bütün kurum ve kuruluşları etiketlediğini söyledi. Ergen, Ahbap Derneğine özel bir yönlendirme yapmadığını savunarak yardım kampanyalarına genel olarak destek verdiğini ileri sürdü. "SORGULAMADIM, DENETLEMEDİM, ARAŞTIRMADIM" Gülben Ergen'in ifadesindeki en dikkat çekici bölüm, Ahbap Derneğine gönderdiği paraların kullanımına dair herhangi bir kontrol yapmadığını açıklaması oldu. Ergen, kişisel hesabından gönderdiği meblağların ardından Ahbap Derneğine herhangi bir soru yöneltmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kişisel olarak herhangi bir sorguda bulunmadım. Bu hususta denetim de yapmadım. Herhangi bir araştırmam da olmadı."

Ergen'in ifadesinde Ahbap Derneğine yaptığı bağışlar ve denetim sürecine dair açıklamaları yer aldı. HALUK LEVENT'LE YAKINLIĞI REDDETTİ Ergen, Haluk Levent'le yalnızca deprem döneminde düzenlenen ücretsiz bir konser vesilesiyle görüştüğünü, bunun dışında herhangi bir görüşme veya samimiyetinin bulunmadığını öne sürdü. Oğuzhan Uğur'la da depremden sonra kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programa katılması nedeniyle görüştüğünü belirten Ergen, şahısla başka bir ilişkisinin olmadığını savundu. Ahbap Derneğinde toplanan yardımların nasıl kullanıldığına yönelik soruşturmadan önce bilgi sahibi olmadığını söyleyen Ergen, Haluk Levent'in yardımları amacı dışında kullanabileceğini bilmediğini ifade etti. Ergen, böyle bir bilgisi olsaydı sorumlular hakkında gerekli başvuru ve uyarıları yapacağını öne sürdü. GAZZE KONSERİ PARALARININ AKIBETİNİ BİLMİYOR Gülben Ergen, Haluk Levent'le birlikte yer aldığı Gazze yardım konserinden herhangi bir ücret almadığını söyledi. Konserden elde edilen gelirlerin Gazze'ye yardım amacıyla gönderilmesinin planlandığını belirten Ergen, toplanan paraların daha sonra nereye ve nasıl aktarıldığı konusunda bilgi sahibi olmadığını öne sürdü. Ergen'in hem Ahbap Derneğine yaptığı kişisel bağışların hem de katıldığı Gazze yardım konserinde toplanan paraların akıbeti hakkında bilgi sahibi olmadığını söylemesi dikkat çekti. Gazze konserinin deprem dönemindeki yardım kampanyalarıyla bağlantısının bulunmadığını da özellikle vurguladı.