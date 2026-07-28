Terörsüz Türkiye yasasında yeni aşama! A Haber detaylara ulaştı: Taslak Başkan Erdoğan ile değerlendirilecek
A Haber, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan süreç yasasının kritik başlıklarına ulaştı. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması beklenen taslak, Meclis bünyesinde kurulacak izleme grubundan suça karışmamış kişilerin eve dönüş şartlarına kadar pek çok önemli düzenlemeyi içeriyor. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, yasal düzenlemenin perde arkasını ve uygulama takvimini tüm detaylarıyla aktardı.
Terörsüz Türkiye sürecinde A Haber'in ulaştığı bilgilere göre süreç yasasında sona yaklaşıldı. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, yarın AK Parti kurmaylarıyla kritik zirvede taslak başlıklarını değerlendirecek.
Düzenlemede Meclis ve Cumhurbaşkanlığı denetim mekanizmaları, eve dönüş şartları, denetimli serbestlik ve kapsam dışı kalacak kişiler yer alırken, yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE KRİTİK ZİRVE
Sürecin çok titiz yürütüldüğünü vurgulayan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Oldukça önemli bir aşama, yasal süreç ki çok önemseniyor bu ve ince elenip sık dokunuyor. Henüz AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre metin haline dönüştürülmedi ancak başlıklar var." sözleriyle hazırlık aşamasını aktardı.
Ağaoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarın AK Parti kurmayları yasa üzerinde çalışan kurmaylar bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte bu başlıkları değerlendirecekler." dedi.
MECLİS VE CUMHURBAŞKANLIĞI DENETİMİ
Yasanın denetim mekanizmalarına ilişkin bilgiler veren Tülay Ağaoğlu, "Meclis'te bir izleme grubu oluşturulması da bu yasal düzenlemede yer alacak. 17 milletvekilinden oluşacak bir izleme grubu olacak bu. Meclis Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak." ifadelerini kullandı. Bu grubun süreci takip edeceğini ve güvenlik birimlerinden periyodik bilgi alacağını belirten Ağaoğlu, ayrıca bir üst kurulun daha planlandığını, "Güvenlik birimlerinin ve ilgili bakanlıkların olacağı bir kurul oluşturulacak. Bu kurulun da Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulabileceği ifade ediliyor." sözleriyle dile getirdi.
EVE DÖNÜŞ ŞARTLARI VE DENETİMLİ SERBESTLİK
Düzenlemenin kapsamına dair en merak edilen noktaları açıklayan Tülay Ağaoğlu, "Yasanın süresinin bir yıl olabileceği ifade ediliyor, yani geçici bir yasa olacak. Eve dönüşler konusunda, suça karışmayanlar için özellikle söylüyorum, örgüt üyeliği suçlaması düşmüş olacak." dedi. Ağaoğlu, bu kişilerin Türkiye'ye dönebileceğini ancak belirli şartlara tabi olacaklarını vurgulayarak, "Belli bir denetimli serbestlik süresi olacak, bu sürenin de 3 yıl olacağı ifade ediliyor. Bu 3 yıl süresince tekrar bir örgüt suçu işlenmediği sürece sonrasında siyasi yasak gibi birtakım yasaklar kalkmış olacak." ifadelerini kullandı.
KAPSAM DIŞI KALANLAR VE TAKVİM
Yasadan herkesin faydalanamayacağının altını çizen Tülay Ağaoğlu, "1800 kişinin suça karışmış olduğu değerlendirmesi yapılıyor, bu anlamda onların gelmesi mümkün olmayacak bu yasal düzenlemeyle. Ancak Avrupa'dan, Suriye'den, Irak'tan pek çok kişinin Türkiye'ye dönebileceği ifade ediliyor." dedi. Yasanın ne zaman Meclis gündemine geleceği konusuna da değinen Ağaoğlu, "Hafta sonunu bulabileceği ifade ediliyor yasa taslağının metin haline getirilmesinin. Ondan sonraki hafta da hızlı bir şekilde teklif, Adalet Komisyonu ve Genel Kurul aşaması olacak." sözleriyle süreci tamamladı.