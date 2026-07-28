Terörsüz Türkiye yasasında yeni aşama! A Haber detaylara ulaştı: Taslak Başkan Erdoğan ile değerlendirilecek

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, yasal düzenlemenin perde arkasını aktardı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Düzenlemede Meclis ve Cumhurbaşkanlığı denetim mekanizmaları, eve dönüş şartları, denetimli serbestlik ve kapsam dışı kalacak kişiler yer alırken, yasa teklifinin önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE KRİTİK ZİRVE

Sürecin çok titiz yürütüldüğünü vurgulayan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Oldukça önemli bir aşama, yasal süreç ki çok önemseniyor bu ve ince elenip sık dokunuyor. Henüz AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre metin haline dönüştürülmedi ancak başlıklar var." sözleriyle hazırlık aşamasını aktardı.

Ağaoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarın AK Parti kurmayları yasa üzerinde çalışan kurmaylar bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte bu başlıkları değerlendirecekler." dedi.



MECLİS VE CUMHURBAŞKANLIĞI DENETİMİ

Yasanın denetim mekanizmalarına ilişkin bilgiler veren Tülay Ağaoğlu, "Meclis'te bir izleme grubu oluşturulması da bu yasal düzenlemede yer alacak. 17 milletvekilinden oluşacak bir izleme grubu olacak bu. Meclis Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak." ifadelerini kullandı. Bu grubun süreci takip edeceğini ve güvenlik birimlerinden periyodik bilgi alacağını belirten Ağaoğlu, ayrıca bir üst kurulun daha planlandığını, "Güvenlik birimlerinin ve ilgili bakanlıkların olacağı bir kurul oluşturulacak. Bu kurulun da Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulabileceği ifade ediliyor." sözleriyle dile getirdi.