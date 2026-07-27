"Ahbaplar" soruşturmasında şok itiraflar: Ünlü isimlerden bir bir geri adım: "Bu rezaletle anılmaktan esef duyuyorum"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifadelerine başvurulan avukat Feyza Altun ile sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün savcılığa verdikleri ifadelere ahaber.com.tr ulaştı.

Altun, derneğe ilişkin geçmişte yaptığı paylaşımın hata olduğunu kabul ederek, "Bu rezaletle anılmaktan esef duyuyorum" dedi. Kırmızıgül ise Haluk Levent'in geçmişte yaşadığı sorunları, ceza infaz kurumuna bizzat götürülmesini, deprem dönemindeki görüşmelerini ve Ahbap tarafından gönderilen bin 500 çadırın dağıtılmasını anlattı.

İki isim de derneğe bağış yapmadıklarını ve herhangi bir mali ilişkilerinin bulunmadığını savundu.

AHBAP SORUŞTURMASINDA ÜNLÜ İSİMLERDEN GERİ ADIM: "HATA YAPTIM, VİCDANLAR YARALANDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/284884 numaralı soruşturma kapsamında Feyza Altun ile Mahsun Kırmızıgül'ün ifadelerine başvuruldu.

Alınan ifadelere göre iki isim de 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneğinin faaliyetlerine olumlu yaklaştıklarını, ancak soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

İfadelerde doğrudan bir suç ikrarı bulunmazken, geçmişte verilen desteğe ilişkin pişmanlık, Haluk Levent hakkındaki dikkat çekici anlatımlar ve deprem dönemindeki temaslar öne çıktı.