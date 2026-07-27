"Ahbaplar" soruşturmasında şok itiraflar: Ünlü isimlerden bir bir geri adım: "Bu rezaletle anılmaktan esef duyuyorum"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında deprem etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan avukat Feyza Altun ve sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün, Haluk Levent ve derneğine ilişkin savcılığa verdikleri ifadelere ahaber.com.tr ulaştı. Geçmişte verdikleri desteğin büyük bir "hata" olduğunu belirten iki ismin, dernekle aralarına mesafe koymaya çalıştıkları ve Haluk Levent'in hapis geçmişine ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulundukları öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifadelerine başvurulan avukat Feyza Altun ile sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün savcılığa verdikleri ifadelere ahaber.com.tr ulaştı.
Altun, derneğe ilişkin geçmişte yaptığı paylaşımın hata olduğunu kabul ederek, "Bu rezaletle anılmaktan esef duyuyorum" dedi. Kırmızıgül ise Haluk Levent'in geçmişte yaşadığı sorunları, ceza infaz kurumuna bizzat götürülmesini, deprem dönemindeki görüşmelerini ve Ahbap tarafından gönderilen bin 500 çadırın dağıtılmasını anlattı.
İki isim de derneğe bağış yapmadıklarını ve herhangi bir mali ilişkilerinin bulunmadığını savundu.
AHBAP SORUŞTURMASINDA ÜNLÜ İSİMLERDEN GERİ ADIM: "HATA YAPTIM, VİCDANLAR YARALANDI"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/284884 numaralı soruşturma kapsamında Feyza Altun ile Mahsun Kırmızıgül'ün ifadelerine başvuruldu.
Alınan ifadelere göre iki isim de 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneğinin faaliyetlerine olumlu yaklaştıklarını, ancak soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
İfadelerde doğrudan bir suç ikrarı bulunmazken, geçmişte verilen desteğe ilişkin pişmanlık, Haluk Levent hakkındaki dikkat çekici anlatımlar ve deprem dönemindeki temaslar öne çıktı.
ALTUN: GELİNEN NOKTADA HATA OLDUĞUNU GÖRÜYORUM
Feyza Altun, deprem sonrasında ortaya çıkan kaotik ortamda faydalı olabilmek amacıyla Ahbap Derneğinin çalışmalarını takdir ettiğini anlattı.
Devlet kurumlarına duyulan güveni konu alan sosyal medya paylaşımını da bu düşüncelerle yaptığını belirten Altun, gelinen noktada paylaşımının yanlış olduğunu kabul etti.
Altun ifadesinde şu sözleri kullandı:
"Gelinen noktada bunun hata olduğunu görüyorum. Bu rezalette o ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum."
Altun'un sözleri, geçmişte dernek lehine yaptığı paylaşımdan açık bir geri adım ve pişmanlık beyanı olarak dikkati çekti.
FEYZA ALTUN, BAĞIŞ ÇAĞRISINI VE MALİ İLİŞKİYİ REDDETTİ
Feyza Altun, Ahbap Derneği için herhangi bir bağış çağrısı yapmadığını, kendisinin de bağışta bulunmadığını söyledi.
Dernekle hiçbir parasal ilişkisinin olmadığını savunan Altun, yalnızca sosyal medyada gördüğü saha çalışmalarından olumlu etkilendiğini belirtti.
Altun, soruşturma kapsamındaki iddiaları öğrendikçe öfkelendiğini ve üzüldüğünü ifade ederek, yaşananları "asla beklemediğini" söyledi.