İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gelen rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, girişte kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert tepki gösterdi. Cepkin'in gazetecilere yönelik hakaret içeren sözleri dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor.

Hayko Cepkin’den adliye girişinde gazetecilere hakaret HAYKO CEPKİN'E AHBAP SORGUSU Soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. HAYKO CEPKİN'DEN ADLİYE GİRİŞİNDE GAZETECİLERE HAKARET Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Hayko Cepkin, adliye girişinde basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı.

GAZETECİLERE KÜFÜRLÜ TEPKİ Gazetecilerin sorularına tepki gösteren Cepkin, "Alo, telefon Hayko Bey, bilginize danışacağız. Her şeyi köpürtün anasını satayım, abuk sabuk haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başka bir b..k yaptığınız yok." ifadelerini kullandı. Deprem döneminde vatandaşları Ahbap Derneği'ne bağış yapmaya çağıran isimler arasında yer alan Cepkin'in, gazetecilere yönelik hakaret içeren sözleri sosyal medyada da tepki çekti. 28 ŞÜPHELİNİN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR Dernek kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutukluluğu sürerken, soruşturmayı genişleten savcılık, aralarında gazeteciler, oyuncular ve şarkıcıların da bulunduğu çok sayıda ismi "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağırdı.