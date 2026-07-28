Adliyede Hayko Cepkin'den skandal sözler: Gazetecilere küfretti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gelen rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, girişte kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert tepki gösterdi. Cepkin'in gazetecilere yönelik hakaret içeren sözleri dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor.
HAYKO CEPKİN'E AHBAP SORGUSU
Soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Hayko Cepkin, adliye girişinde basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı.
GAZETECİLERE KÜFÜRLÜ TEPKİ
Gazetecilerin sorularına tepki gösteren Cepkin, "Alo, telefon Hayko Bey, bilginize danışacağız. Her şeyi köpürtün anasını satayım, abuk sabuk haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başka bir b..k yaptığınız yok." ifadelerini kullandı.
Deprem döneminde vatandaşları Ahbap Derneği'ne bağış yapmaya çağıran isimler arasında yer alan Cepkin'in, gazetecilere yönelik hakaret içeren sözleri sosyal medyada da tepki çekti.
28 ŞÜPHELİNİN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR
Dernek kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutukluluğu sürerken, soruşturmayı genişleten savcılık, aralarında gazeteciler, oyuncular ve şarkıcıların da bulunduğu çok sayıda ismi "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağırdı.
AHBAP DERNEĞİ'NE KAYYUM ATANDI
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ın kayyum olarak atanmasına karar verdi.
Kararda derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazıları hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı, derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.