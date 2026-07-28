CHP’li Mansur Yavaş’tan vatandaşa "basın" ambargosu! Sel mağdurunu kapı dışarı ettiler: AK Parti sahip çıktı
Ankara'da etkili olan sağanağın ardından altyapı yetersizliği nedeniyle aracı pert olan ve canını son anda kurtaran Sait Delibaş, yardım talebiyle gittiği CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden eli boş döndü. Basına konuştuğu gerekçesiyle belediyede tepki gördüğünü söyleyen Delibaş'a AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sahip çıktı. Delibaş’a yeni araç sözü veren Özcan "Seni mağdur etmeyeceğiz” dedi.
Ankara'da cumartesi sabahı etkili olan sağanak yağış, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ve mazgal temizliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Altındağ'daki Turgut Özal Bulvarı alt geçidinde yükselen suların ortasında kalan belediye çalışanı Sait Delibaş, aracını kaybederken canını ise pencereden atlayarak kurtarabildi. Ancak Delibaş'ın yaşadığı mağduriyet, belediyede karşılaştığı tavırla daha da büyüdü.
"BASINA KONUŞTUN" TEPKİSİ!
Felaket sonrası destek beklediğini söyleyen Sait Delibaş, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde umduğu ilgiyi göremediğini ifade etti. Basına yaptığı açıklamalar nedeniyle belediye personelinin kendisine olumsuz tavır sergilediğini öne süren Delibaş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Sadece bir 'geçmiş olsun' denmesini bekledim. Biz insanız, canımızı zor kurtardık. Ama basına, televizyona konuştum diye bana ters cevap verdiler. Saatlerce bekletildim, 'Burada kimse yok' diyerek içeri almadılar."
Mansur Yavaş'ın kendisini aramadığını belirten Delibaş, "Keşke Mansur Yavaş bir kez arayıp 'Yanındayız' deseydi, hiçbir yere gitmezdim. Ama hemşehrisini, çalışanını arayıp sormadılar bile." ifadelerini kullandı.
Yaşanan sel felaketinin önlenebilir olduğunu belirten Delibaş, belediyeyi altyapı konusunda da eleştirerek, "Mazgalların temizliğini zamanında yapsalardı, üzerine asfalt atıp geçmeselerdi bu felaket yaşanmazdı." dedi.
YAVAŞ'TAN SES ÇIKMADI, AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ
CHP'li belediyeden destek göremediğini söyleyen Delibaş, daha sonra AK Parti Ankara İl Başkanlığı'na gitti. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, mağdur vatandaşı makamında ağırlayarak yaşadığı süreci dinledi.
Özcan, Delibaş'a destek sözü vererek, "Seni mağdur etmeyeceğiz, araç perte çıktığı için yenisini alacağız." ifadelerini kullandı.
"YALNIZ OLMADIĞIMI HİSSETTİM"
Gördüğü destek nedeniyle duygusal anlar yaşayan Sait Delibaş, Hakan Han Özcan'a teşekkür ederek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Hakan Başkanımız sağ olsun bize sahip çıktı. Beni makamında ağırladı, derdimi bizzat dinledi. 'Biz buradayız, seni mağdur etmeyeceğiz' diyerek araç perte çıktığı için yenisini alma sözü verdi. Bir insanın en zor anında bir kapının açılması, bir sesin 'Yanındayız' demesi ne kadar kıymetli, bunu tarif edemem. Sayesinde yalnız olmadığımı hissettim. Allah razı olsun kendisinden ve ekibinden."
Başkentte yaşanan sel felaketi sonrası CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mağdur vatandaşa yönelik tutumu tartışma konusu olurken, AK Parti'nin verdiği destek kamuoyunda dikkat çekti.