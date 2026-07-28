CHP’li Mansur Yavaş’tan vatandaşa "basın" ambargosu! Sel mağdurunu kapı dışarı ettiler: AK Parti sahip çıktı

Ankara'da cumartesi sabahı etkili olan sağanak yağış, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ve mazgal temizliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Altındağ'daki Turgut Özal Bulvarı alt geçidinde yükselen suların ortasında kalan belediye çalışanı Sait Delibaş, aracını kaybederken canını ise pencereden atlayarak kurtarabildi. Ancak Delibaş'ın yaşadığı mağduriyet, belediyede karşılaştığı tavırla daha da büyüdü.

"BASINA KONUŞTUN" TEPKİSİ!

Felaket sonrası destek beklediğini söyleyen Sait Delibaş, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde umduğu ilgiyi göremediğini ifade etti. Basına yaptığı açıklamalar nedeniyle belediye personelinin kendisine olumsuz tavır sergilediğini öne süren Delibaş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sadece bir 'geçmiş olsun' denmesini bekledim. Biz insanız, canımızı zor kurtardık. Ama basına, televizyona konuştum diye bana ters cevap verdiler. Saatlerce bekletildim, 'Burada kimse yok' diyerek içeri almadılar."

Mansur Yavaş'ın kendisini aramadığını belirten Delibaş, "Keşke Mansur Yavaş bir kez arayıp 'Yanındayız' deseydi, hiçbir yere gitmezdim. Ama hemşehrisini, çalışanını arayıp sormadılar bile." ifadelerini kullandı.

Yaşanan sel felaketinin önlenebilir olduğunu belirten Delibaş, belediyeyi altyapı konusunda da eleştirerek, "Mazgalların temizliğini zamanında yapsalardı, üzerine asfalt atıp geçmeselerdi bu felaket yaşanmazdı." dedi.