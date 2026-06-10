CHP'de mahkemenin kurultaya ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken göreve dönmesinin ardından, TBMM çatısı altında tarihin en sıra dışı krizlerinden biri dün (9 Haziran) yaşanmıştı. CHP Genel Merkezi'nde suların durulmadığı bir dönemde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak. Toplantıda dün yaşanan grup toplantısı krizinin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ihraçların da gündemde olacağı öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.

Başkent Ankara'da siyasetin nabzı CHP Genel Merkezi ve Meclis koridorlarında en yüksek seviyeden atmaya devam ediyor. Parti içindeki güç savaşları artık gizlenemez bir boyuta ulaşırken, bugün toplanacak olan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve yarınki Parti Meclisi (PM) toplantıları önem taşıyor.

Hatırlanacağı üzere CHP'de "mutlak butlan" tartışmalarının ardından bu kez grup toplantısı krizi yaşandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki çekişme, TBMM Grup Salonu üzerinden yeni bir boyut kazandı. Dün (9 Haziran) sabahın erken saatlerinden itibaren Özgür Özel'e destek veren partililer Meclis Grup Salonu'nda yerlerini alırken, TBMM girişinde iki tarafın destekçileri arasında gerginlik yaşandı. Zaman zaman yükselen tansiyon, kısa süreli arbedelere neden oldu.

KILIÇDAROĞLU: BİZ BU OYUNU BOZARIZ!

Meclis'te yapılması planlanan grup toplantısına katılmama kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla toplantının adresini CHP Genel Merkezi olarak duyurdu. Meclis'te yapılması planlanan grup toplantısına katılmama kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla toplantının adresini CHP Genel Merkezi olarak duyurrak, "Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!" dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, parti içinde şaibeye ve usulsüzlüklere izin vermeyeceklerini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı. Parti içinde "kirli ilişkiler" olarak nitelendirdiği yapılara karşı tavizsiz bir tutum sergileneceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz, hepsini kapının önüne koyacağız." dedi.

MECLİS ÇATISI ALTINDA TARİHİ GERİLİM

Ankara'daki sıcak atmosferin detaylarını aktaran A Haber muhabiri Şener Çetin, partinin içindeki yarılmanın 21 Mayıs'tan bu yana sürdüğünü ve 9 Haziran tarihinde bu gerilimin zirve yaptığını belirtti. Meclis'te yaşanan ve Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen olaylara değinen Şener Çetin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi de aslında CHP'de yaşanan bu çift başlı kürsü krizi dolayısıyla tarihinde belki de örneği olmayan anlara tanıklık etti. Ciddi bir arbede yaşandı Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında, grup toplantısı krizinden kaynaklı" ifadelerini kullanarak, meclis çatısı altındaki o dehşet anlarını ve sıcak teması gözler önüne serdi.

CHP MYK KILIÇDAROĞLU BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR

Yaşanan bu büyük krizin ardından tüm gözler bugün saat 13.00'te başlayacak olan toplantıya çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarıyla bir araya geleceği bu zirve, partinin geleceği açısından bir dönüm noktası niteliğinde. Şener Çetin, "Kemal Kılıçdaroğlu da aslında kurmaylarıyla bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Saatler 13.00'ü gösterdiğinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenlenecek. Elbette bu toplantıda da geride bıraktığımız gün yaşanan o kriz tüm boyutlarıyla birlikte ele alınmış olacak" sözleriyle toplantının ana gündem maddesinin yaşanan kavgalar ve parti içi disiplin olduğunu aktardı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT MESAJ: "PARTİYİ ARINDIRACAĞIZ"

Özellikle dün yapılan grup toplantısında kullanılan ifadeler, CHP'de bir "temizlik" yapılacağının en net kanıtı oldu. Şener Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü sert çıkışını şu sözlerle aktardı: Kılıçdaroğlu, "Partiyi arındıracağız. Temiz siyaset yapacağız, kirlilikten kurtaracağız. Bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden hesap soracağız" şeklinde konuştu. Bu ifadeler, partideki Özgür Özel destekçileri ile Kılıçdaroğlu taraftarları arasındaki iplerin tamamen koptuğunu ve büyük bir tasfiyenin kapıda olduğunu gösteriyor.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NUN İHRAÇ LİSTESİNDE

CHP'de sadece bugün değil, yarın da tansiyon düşmeyecek. Parti Meclisi'nde iki tarafın ilk kez yüz yüze geleceği ve ihraç kararlarının masaya yatırılacağı belirtiliyor. Şener Çetin, "Bir yandan da aslında gözler Parti Meclisi'nde de olacak. Bu meclis toplantısında da aslında hem Özgür Özel destekçileri yer alacak hem Kılıçdaroğlu destekçileri. İki taraf aslında ilk kez Parti Meclisi'nde de yine bir araya gelmiş olacak. Önemli çünkü ihraçlar gündemde" diyerek, CHP içindeki büyük hesaplaşmanın yeni perdesine işaret etti. CHP'de kimin ihraç edilip edilmeyeceği ise merak konusu olurken gözler Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesine çevrildi.

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz ise A Haber ekranlarında CHP'deki krizin artık yönetilemez bir boyuta ulaştığını vurguladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİSİPLİN SOPASI: KİMLER GİDECEK?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiyi arındıracağız" ve "hesap soracağız" çıkışlarının somut adımlara dönüşeceği konuşulurken Kurtuluş Tayiz, "Kemal Kılıçdaroğlu eğer Parti Meclisi'nde çoğunluğu sağlayıp ipleri, dizginleri yeniden kendi eline almayı başarırsa, adım adım güç dengesini kendi yanına çevirecek. Özgür Özel'i zaten disipline sevk edebiliyorsa, bir-iki tane Ali Mahir Başarır, bir-iki ismi disipline sevk etmeyi beceriyorsa Yüksek Disiplin Kurulu'nda çoğunlukları var zaten. Burada istedikleri kararları alabilirler" diyebiliriz sözleriyle tasfiyenin teknik detaylarını aktardı.

PARTİ SİLİVRİ'DEN Mİ YÖNETİLİYOR? İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN "ÜMİT" SAVAŞI

Krizin kökeninde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisinin hamlelerinin yattığını söyleyen Tayiz, "Şu an Silivri'den yönetiliyor. Özgür Özel ile beraber Ekrem İmamoğlu bu partiyi kontrol ediyor adeta. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi aslında Silivri ve Özgür Özel üzerinden kontrol ediliyor. Özgür Özel, 'Mücadele edelim, belki ellerinden bile alırız, tekrar mahkeme kararına rağmen ellerinden bile alabiliriz' ümidini taşıyor. Bu kurultay diye ısrar etmelerinin sebebi bu" sözleriyle İmamoğlu'nun perde arkasındaki etkisini ve kurultay ısrarının gerçek nedenini açıkladı.



CHP İÇİNDE GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL

Son olarak partideki düşmanlığın boyutuna dikkat çeken Kurtuluş Tayiz, "Mevcut tablonun çözülmemesinin sebebi gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi içindeki düşmanlığın boyutu çok büyük. Bu 2,5-3 yıla uzanan bir kendi içlerindeki bir mesele. Ana muhalefet partisi böyle olmaz. Bu gerilimin, bu çelişkinin çözülmesi gerekiyor. Ya ayrılırsınız çözersiniz, ya güç dengeleri kurultaya gider çözülür" diyerek CHP'deki büyük yarılmanın ve 'ateş hattı'nın kaçınılmaz sonunu ilan etti.

CHP İLK MYK'DA NE OLMUŞTU?

CHP Genel Merkezi'nde suların durulmadığı bir dönemde, MYK üyeleri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk kez geçtiğimiz gün (05 Haziran 2026) toplandı. Toplantının atmosferi, partinin geleceğine dair kritik soruların gölgesinde oldukça gergin geçti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. (Foto: AA)



BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUK OPERASYONLAR

Toplantının en can alıcı ve dramatik başlığı, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonlarıydı. Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir dile getirdiği "arınma" çağrısı, MYK masasında tüm çıplaklığıyla tartışmaya açıldı.

"BELGE VARSA BİZ HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyelerdeki duruma dair yaptığı değerlendirmeler, partinin içinde bulunduğu çıkmazı da gözler önüne serdi. Operasyonların siyasi boyutunu bir kenara bırakan Kılıçdaroğlu, olası suç unsurları karşısında çaresiz olduklarını açıkça ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasi olursa, yani bu operasyonlar siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz? Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz hiçbir şey yapamayız." şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, parti içindeki kirlenmeye karşı verilmiş bir "teslimiyet" ya da "itiraf" olarak yorumlanırken; İlter Yeşiltaş, "Kılıçdaroğlu, operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz ifadesini kullandı." diyerek krizin çift yönlü boyutuna dikkat çekti.