CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: CHP kurultaylarında para olmaz! Kirlilikten arınacağız

Özel'in yurt dışından destek talep etmesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, " Hiçbir CHP Genel Başkanı yurt dışına gidip 'Bize niye yardım yapmıyorsunuz' diyemez" ifadelerini kullandı.

Parti içinde iradesini para karşılığında satanlara karşı sert ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, "Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim" diye konuştu.

MUTLAK BUTLAK DAVASI

CHP'yi kirlilikten arındıracağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ön yargılı olmayacağız. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden de hesap soracağım" açıklamasında bulundu.

"PAVYON KÖŞELERİNDE PARA ALANLARA GÜLE GÜLE"

Kurultay süreçlerinde para iddialarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Kim pavyon köşelerinde para aldıysa güle güle diyeceğiz. Kirli kim varsa kapının önüne koyacağız. Kurultayda dolarlar havada savrulmayacak"" ifadelerini kullandı.

"KURULTAYDA DOLARLAR UÇMAYACAK"

Kurultay için de mesaj veren Kılıçdaroğlu "Kurultayı yapacağız ama dolarlar havada uçuşmayacak" dedi.

SİYASETİN DİĞER ALANLARINI DA ÇÜRÜTÜYOR

CHP içindeki tartışmaların sadece bir koltuk kavgası olmadığını vurgulayan SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş, "Cumhuriyet Halk Partisi şu anda bir parti yozlaşması meselesini tartışıyor. Bu parti yozlaşması sorununa, krizine çözüm bulamadıkları müddetçe biz bu tartışmaları devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Miş, bu durumun genel siyaset üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekerek, "Bir partinin yozlaşması sadece o partiyi çürütmez, siyasetin diğer alanlarına da olumsuz etki eder. Dolayısıyla da CHP'deki meseleyi kim başkan oldu olmadı tartışmasının ötesinde bir parti yozlaşması üzerinden tartışmanın Türkiye siyaseti ve demokrasisi açısından daha yararlı olduğunu düşünüyorum." sözleriyle durumun ciddiyetini aktardı.

CHP'DE "PARTİ SATIN ALMA" DÖNEMİ Mİ BAŞLIYOR?



Parti içindeki kutuplaşmanın derinleştiğini belirten Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, "Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine bakıldığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında da yoğun bir kalabalık olduğunu, Özgür Özel'in etrafında da yoğun bir kalabalık olduğunu gözlemliyoruz." dedi. Daşdemir, Özgür Özel ve ekibinin yeni arayışlar içinde olduğunu iddia ederek, "Bir taraftan parti satın almaya, parti aramaya başlamışlar. Neden satın almaya diyorum? Çünkü böyle bir çabalar içerisinde olduklarını, Demokratik Sol Parti ile görüştüklerini, oradan olumsuz cevap aldıklarını; diğer taraftan Cem Uzan'la ilişki kurduklarını, onunla bir temas halinde oldukları söyleniyor." şeklinde konuştu. Kaçınılmaz olarak ayrı bir partinin kurulabileceğini belirten Daşdemir, "Bu partinin ideolojisi ne olacak? Merkez bir parti mi olacak, sosyal demokrat bir parti mi olacak? Bunun belirlenmesi lazım." ifadelerini kullandı.



SEÇMEN GÖZÜNDE AK PARTİ HALA BİRİNCİ ÇÖZÜM MERKEZİ



CHP'nin yönetimsel zafiyetleri nedeniyle oy oranının 90'lı yıllardaki gibi %15'lere gerileyebileceğini öngören Daşdemir, AK Parti'nin halk nezdindeki güvenilirliğini koruduğunu vurguladı. Daşdemir, "Türkiye'nin en önemli sorunu olan ekonomiyi kim çözer sorusuna verilen cevaplarda Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti'nin önüne geçemedi. En yakın olduğu dönemlerde bile 5 puan aralarında fark oldu." dedi. CHP'nin belediyelerdeki yolsuzluklar ve yönetim sorunları nedeniyle düşüş trendinde olduğunu belirten Daşdemir, "AK Parti, bu sorunları çözme iradesi noktasında kamuoyu tarafından her zaman önde algılanıyor." sözleriyle analizi tamamladı.

NELER YAŞANDI?

CHP'de "mutlak butlan" tartışmalarının ardından bu kez grup toplantısı krizi yaşandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki çekişme, TBMM Grup Salonu üzerinden yeni bir boyut kazandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Özgür Özel'e destek veren partililer Meclis Grup Salonu'nda yerlerini alırken, TBMM girişinde iki tarafın destekçileri arasında gerginlik yaşandı. Zaman zaman yükselen tansiyon, kısa süreli arbedelere neden oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ KARAR

Meclis'te yapılması planlanan grup toplantısına katılmama kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla toplantının adresini CHP Genel Merkezi olarak duyurdu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklaması:

"PARTİNİN ÖZ EVLATLARI BİRBİRİNE DÜŞMAN EDİLİYOR"

Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!