Kilis Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini basın açıklamasıyla duyurdu.

"GÖREVİMİ BAĞIMSIZ SÜRDÜRECEĞİM"

Belediye Başkanı Hakan Bilecen, yerel yönetimde önemli bir gelişme olarak değerlendirilen istifa kararının ardından bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevini bağımsız statüde sürdüreceğini ifade etti.

İL BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Kilis'te, geçtiğimiz günlerde de CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.