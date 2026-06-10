CHP'de ihraç krizi! Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Aklanıp gelin

, MYK toplantısında "Arınacağız" diyerek düğmeye bastı ve Özgür Özel’in A Takımı’nda yer alan 9 önemli ismi kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti. Parti tüzüğündeki kritik maddeleri işleterek Parti Meclisi’ni devre dışı bırakan genel merkez, muhalif isimlerin üyeliklerini askıya alırken, CHP koridorlarında "iftira ve şaibe" tartışmaları fitili ateşledi. Kılıçdaroğlu ise ihraç adımı sonrası ilk açıklamasında "Şaibeli olan aklanıp gelsin" dedi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş son detayları aktardı.