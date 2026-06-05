CHP MYK'da neler konuşuldu? Perde arkası A Haber'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kritik bir gündemle bir araya geldi. Partinin en üst karar organındaki bu "sıcak temas" trafiği, özellikle CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonları ve Kılıçdaroğlu'nun "arınma" çağrısıyla ateş hattına dönüştü. Kulislerdeki fırtınanın yansıdığı toplantıda, Kılıçdaroğlu'ndan siyasetin gündemini sarsacak, tarihi bir tanıklık niteliğinde itiraflar geldi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Meclis koridorlarını hareketlendiren o kritik toplantının perde arkasındaki tüm detayları ve sıcak gelişmeleri aktardı.