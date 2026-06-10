Ankara–İstanbul YHT hattında seyahat süresi 30 dakika kısalacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerinin tamamlanmasıyla Ankara–İstanbul arasındaki YHT yolculuğunun 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda (YHT) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda devam eden T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. YARIM SAAT DAHA KISALACAK Bakan Uraloğlu, "Hatta devam eden çalışmalarımız tamamlandığında Ankara-İstanbul arasında YHT ile 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek." ifadesini kullandı.





"DARBOĞAZLARI ORTADAN KALDIRACAĞIZ"



Ankara-İstanbul YHT hattı kapsamında Eskişehir-İstanbul güzergahında darboğaz yaşanan üç kritik kesim bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesiminin 2022 yılında hizmete açıldığını anımsattı. Uraloğlu, "Şimdi T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 kesimlerini de tamamlayarak Ankara-İstanbul YHT hattındaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.



T26 TÜNELİ İLE 250 KİLOMETRE SAAT HIZDA HAT BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANACAK



T26 Tüneli ile Ankara-İstanbul YHT hattının Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde 250 kilometre saat işletme hızına uygun hat bütünlüğünü sağlayacaklarına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Mevcut durumda hızlı trenlerimizin yaklaşık 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta ortalama 55 kilometre hızla ilerlemek zorunda kaldığı kesimi 8 kilometrelik T26 Tüneli ile baypas ediyoruz. Bozüyük-Bilecik arası seyahat süresi T26 sonrası 11 dakika kısalarak 9 dakikaya düşecek. Ayrıca tek hatlı bağlantı nedeniyle tren buluşmalarında yaşanan gecikmeleri azaltacak, yük trenleri üzerindeki işletme kısıtlarını da kaldıracağız. Toplam 5 bin 587 metrelik tünelin altyapı çalışmalarını tamamladık. Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarına devam ediyoruz."