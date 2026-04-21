CANLI YAYIN

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı ifade! Eski Vali Tuncay Sonel'den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı ifade! Eski Vali Tuncay Sonel'den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma yeniden gündeme alındı. Doku soruşturmasında, dosyanın seyrini değiştirecek sarsıcı ifadeler ortaya çıktı. Tutuklu sanıklar sevgilisi Zeinal Abakarov ve üvey babası eski polis Engin Yücer ifade verdi. İl Emniyet Müdürü'nün Vali'nin selamını ileterek Zeinal'ı getirmesini istediğini ve hiçbir şey olmayacağının söylendiğini belirten Yücer, "Vali Sonel'in talimatıyla tayinim çıktı, 4 bin TL verdiler. Bizi 3 ay süreyle 5 yıldızlı otelde tuttular." dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin dosya 6 yıl sonra tozlu raflardan indirildi. Yeniden ele alınan soruşturma kapsamında, tutuklu sanıklar sevgilisi Zeinal Abakarov ve üvey babası eski polis Engin Yücer ifade verdi.

GÜLİSTAN DOKU'NUN CANSIZ BEDENİ NEREDE?

Baba Yücer, Doku'yu oğlunun kız arkadaşı olarak tanıdığını, en son 4 Ocak 2020'de evlerinde gördüğünü ve ardından Zeinal'a araç anahtarını verdiğini söyledi. Kısa süre sonra Zeinal'ın aracı çamura saplandı, kimlik meselesi nedeniyle olay yerine gidildi ve burada Doku'nun görüldüğü belirtildi.

Zeinal'ın görüntüsüZeinal'ın görüntüsü

Sabah'ın haberine göre 6 Ocak ifadesinde ise Abakorov aracın çamura batmasından bahsetmedi. Savcılık kamera kayıtlarında herhangi bir çamur izine rastlamadı. Konu kendisine sorulunca Abakarov suçu tercümana attı.

Gülistan Doku (AHABER)Gülistan Doku (AHABER)

Üvey baba Yücer, Doku'nun kaybolmasının ardından görev yerinin Asayiş'ten Koruma Şube'ye alındığını, izin alarak ailesiyle Elazığ'a gittiğini, Zeinal'ı ise komiser izniyle Rusya'ya gönderdiğini anlattı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay SonelDönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel

VALİ TUNCAY SONEL'DEN ŞÜPHELİYE 5 YILDIZLI OTELDE TATİL

Daha sonra İl Emniyet Müdürü'nün kendisine "Vali Bey'in selamı var, Zeinal'ı getir, hiçbir şey olmayacak" dediğini aktararak bu süreçte ailece Belek'teki Sueno Hotels Deluxe Belek'te kayıt yapılmadan yaklaşık 3 ay kaldıklarını söyleyen Yücel, burada yakınlarının da ücretsiz ağırlandığını belirtti. Ayrıca kendisine 4 bin TL verildiğini ifade etti.

Zeinal AbakarovZeinal Abakarov

SEVGİLİSİ 'HATIRLAMADIM' DEDİ

Doku'nun kaybolduğu günün kilit isimlerden Abakarov verdiği ifadeleri de yalanladı. Daha önce son gece Doku'nun kendisini aramadığını söyleyen Abakarov, HTS kayıtları ortaya çıkınca "Konuyu tam olarak hatırlamadığımdan o şekilde yanıt verdim" diyerek ifadesini değiştirdi.

Mustafa Türkay SonelMustafa Türkay Sonel

O NOT DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmada, dönemin Tunceli Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin'in evinin kapısına bırakılan not dosyaya girdi. Çetin'in savcılara ilettiği ve 26 Ocak 2022 günü saat 17.00 sırlarında bırakılan notta, "Gülistan Doku'nun Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Sonel ile ilişkisi vardı" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı ifade! Eski Vali Tuncay Sonel'den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil - 5

"YAKIN ARKADAŞI GÜNEY YEŞİL TANIK OLDU"

Gülistan Doku soruşturmasında, tanık Güney Yeşil'in başsavcılığa verdiği ifade, tutuklu Mustafa Türkay Sonel'in savunmasıyla çelişen detaylar ortaya koydu. 6 yıl önce Munzur Üniversitesi öğrencisi olan Yeşil, Sonel ile Umut Altaş aracılığıyla tanıştığını belirtti. Yeşil, Sonel, Altaş ve Sedat Doğan ile Tunceli merkezde sık sık kafelerde buluştuklarını, okey oynadıklarını ve zaman zaman Sonel'in babasının hediye ettiğini söylediği BMW ile gezdiklerini anlattı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay SonelDönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel

İfadesinde, Sonel'in araç torpidosunda "Glock" olduğunu düşündüğü tabanca, dolu şarjör ve mermileri kendisine gösterdiğini söyledi. Dört arkadaşın bir WhatsApp grubu bulunduğunu aktaran Yeşil, Sonel ve Altaş'ın sık sık kadınlarla ilişkiler yaşadığını, hatta Altaş'ın Sonel'in bir kızı hamile bıraktığını söylediğini iddia etti. Soruşturma dosyasında baz kayıtları gibi teknik veriler bulunmasına rağmen Sonel'in "Gülistan Doku'yu tanımam, görmedim" şeklindeki savunması, tanık beyanlarıyla çelişen önemli bir unsur olarak öne çıktı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay SonelDönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel

"TÜM BUNLAR VALİNİN TALİMATIYLA OLUYORDU"

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan dönemin valisi Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun ifadesi dikkat çekti.

Eroğlu, arama çalışmalarına katıldığını ve son görüntünün alındığı Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde yapılan aramalarda bir ceset ihbarı üzerine valiyle birlikte olay yerine gittiklerini söyledi.

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı ifade! Eski Vali Tuncay Sonel'den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil - 8

"SIK SIK SİM KARTI SORDU"

Yaklaşık 10 kişilik ekip ve 4 araçla gidilen bölgede, valinin cesedi bizzat inceleyip "Gülistan değil" dediğini, cesedin başka bir kadına ait çıktığını belirtti. Eroğlu'nun ifadesinde en kritik unsur, 9 Ocak 2020'de aileden alınan sim kart oldu. Buna göre Tuncay Sonel, içinde yazı bulunmayan zarfı Ankara'ya gönderilmek üzere Eroğlu'na verdi.

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı ifade! Eski Vali Tuncay Sonel'den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil - 9

Zarfın Gökhan Ertok'a ulaştırıldığı, sim kartın burada incelenerek raporlandığı ve geri gönderildiği belirtildi. Eroğlu, sürecin tamamının valinin talimatıyla yürütüldüğünü, valinin sık sık sim kartın durumu ve sinyal bilgisi hakkında bilgi istediğini ifade etti.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın