Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı ifade! Eski Vali Tuncay Sonel'den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel İfadesinde, Sonel'in araç torpidosunda "Glock" olduğunu düşündüğü tabanca, dolu şarjör ve mermileri kendisine gösterdiğini söyledi. Dört arkadaşın bir WhatsApp grubu bulunduğunu aktaran Yeşil, Sonel ve Altaş'ın sık sık kadınlarla ilişkiler yaşadığını, hatta Altaş'ın Sonel'in bir kızı hamile bıraktığını söylediğini iddia etti. Soruşturma dosyasında baz kayıtları gibi teknik veriler bulunmasına rağmen Sonel'in "Gülistan Doku'yu tanımam, görmedim" şeklindeki savunması, tanık beyanlarıyla çelişen önemli bir unsur olarak öne çıktı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel "TÜM BUNLAR VALİNİN TALİMATIYLA OLUYORDU" Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan dönemin valisi Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun ifadesi dikkat çekti. Eroğlu, arama çalışmalarına katıldığını ve son görüntünün alındığı Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde yapılan aramalarda bir ceset ihbarı üzerine valiyle birlikte olay yerine gittiklerini söyledi.