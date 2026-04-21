Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı ifade! Eski Vali Tuncay Sonel'den şüpheliye 5 yıldızlı otelde tatil
Tunceli’de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma yeniden gündeme alındı. Doku soruşturmasında, dosyanın seyrini değiştirecek sarsıcı ifadeler ortaya çıktı. Tutuklu sanıklar sevgilisi Zeinal Abakarov ve üvey babası eski polis Engin Yücer ifade verdi. İl Emniyet Müdürü'nün Vali'nin selamını ileterek Zeinal'ı getirmesini istediğini ve hiçbir şey olmayacağının söylendiğini belirten Yücer, "Vali Sonel'in talimatıyla tayinim çıktı, 4 bin TL verdiler. Bizi 3 ay süreyle 5 yıldızlı otelde tuttular." dedi.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin dosya 6 yıl sonra tozlu raflardan indirildi.
Baba Yücer, Doku'yu oğlunun kız arkadaşı olarak tanıdığını, en son 4 Ocak 2020'de evlerinde gördüğünü ve ardından Zeinal'a araç anahtarını verdiğini söyledi. Kısa süre sonra Zeinal'ın aracı çamura saplandı, kimlik meselesi nedeniyle olay yerine gidildi ve burada Doku'nun görüldüğü belirtildi.
Sabah'ın haberine göre 6 Ocak ifadesinde ise Abakorov aracın çamura batmasından bahsetmedi. Savcılık kamera kayıtlarında herhangi bir çamur izine rastlamadı. Konu kendisine sorulunca Abakarov suçu tercümana attı.
Üvey baba Yücer, Doku'nun kaybolmasının ardından görev yerinin Asayiş'ten Koruma Şube'ye alındığını, izin alarak ailesiyle Elazığ'a gittiğini, Zeinal'ı ise komiser izniyle Rusya'ya gönderdiğini anlattı.
VALİ TUNCAY SONEL'DEN ŞÜPHELİYE 5 YILDIZLI OTELDE TATİL
Daha sonra İl Emniyet Müdürü'nün kendisine "Vali Bey'in selamı var, Zeinal'ı getir, hiçbir şey olmayacak" dediğini aktararak bu süreçte ailece Belek'teki Sueno Hotels Deluxe Belek'te kayıt yapılmadan yaklaşık 3 ay kaldıklarını söyleyen Yücel, burada yakınlarının da ücretsiz ağırlandığını belirtti. Ayrıca kendisine 4 bin TL verildiğini ifade etti.