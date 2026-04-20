Gülistan Doku soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Eski sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: HTS kayıtları gerçeği açığa çıkardı
Türkiye’nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra düğüm çözülüyor! Genç kızın kaybolmasının baş şüphelisi olan eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Alanya’da yakalanarak demir parmaklıklar ardına gönderilirken, ortaya çıkan ifadesindeki korkunç çelişkiler "bu kadar da olmaz" dedirtti. HTS kayıtlarıyla yalanları bir bir deşifre olan Abakarov’un, Gülistan’ın can havliyle yardım istediği o geceye dair verdiği cevaplar, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. İşte karanlık gecenin perde arkası, silinmeye çalışılan çamur izleri ve adım adım gelen tutuklamanın tüm sarsıcı detayları…
Gülistan Doku soruşturmasında düğüm 6 yıl sonra çözülürken, Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov da şüpheli olarak tutuklandı.
Rus vatandaşı olan ve Türkçeyi çok iyi bilmediğini beyan eden Abarakov'un yeminli tercüman eşliğinde alınan ifadesi ortaya çıktı. 1996 doğumlu Abarakov, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde Alanya'da annesi ve üvey babası ile yaşadığını, sabit bir işi olmadığını belirtti.
Abakarov, Gülistan Doku ile 2019 yılında Tunceli'de faaliyet gösteren Hanımeli isimli kafede birlikte çalıştıkları için tanıştıklarını ve sevgili olduklarını söyledi. Abakarov, Gülistan ile sevgili olduktan sonra Gülistan'ı kendi ailesi ile tanıştırdığını, Gülistan'ın ailesinden kimse ile tanışmadığını belirtti. Gülistan'ın kaybolduğunu basından öğrendiğini söyleyen Abakarov, kendisinin Gülistan Doku'nun kaybolmasına dair bir bilgisi olmadığını savundu.
HTS KAYITLARI 2022'DEKİ İFADELERİN YALAN OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU
Abakarov'a 17 Mart 2022 tarihinde verdiği ifadede "4 Ocak 2020 günü Gülistan'ın kendisini aramadığı ve kendisinin de onu aramadığı yönünde vermiş olduğu beyanının HTS kayıtlarından yalan olduğunun ortaya çıktığı" soruldu. Bunun üzerine Abakarov, "17 Mart 2022 tarihindeki ifademde konuyu tam hatırlamadığımdan bu şekilde bir cevap verdim. Gülistan 4 Ocak 2020 tarihinde bana ulaşmaya çalışmıştı, akabinde ben de kendisine dönüş yaptım. Bu konuda beni yalan söylemeye iten bir sebep yoktur" dedi.
"TELEFONUM SESSİZDEYDİ"
Savcılık, soruşturmada en son görüşme kaydı bulunan 22 Aralık 2019 tarihinden sonra 4 Ocak'a kadar Gülistan Doku ve Abakarov arasında görüşme olmadığını, 4 Ocak 2020 günü akşamında saat 20.00 ve 23.09 saatleri arasında Gülistan tarafından Abakarov'a gelen çok sayıda cevapsız çağrı olduğunu belirledi.
Aynı akşam saat 20.08'de Gülistan tarafından Abakarov'a atılan mesaj ve akabinde Abakarov'un annesi tarafından saat 20.24'te Gülistan'ın 183 saniye arandığı, Abakarov'un da aynı gün saat 23.14'te Gülistan'ı 148 saniye aradığı tespit edildi. Görüldüğü son gecedeki ısrarla aramalara rağmen Gülistan'a neden cevap vermediği sorulan Abakarov, "Telefonum sessizdeydi. Cevapsız çağrıları ondan dolayı görmedim" cevabını verdi. Cevapsız çağrıları fark etmediğini belirten Abakarov, annesinin uyarısıyla Gülistan'ı geri aradığını söyledi.
"HATIRLAMIYORUM"
Abakarov, "Görüşme içeriklerini tam olarak hatırlamamakla beraber benim evime geldiği ve benimle görüşmek istediği yönündeydi" dedi.
İki hafta boyunca hiç görüşmemelerine rağmen 4 Ocak 2020 akşamı dosyada şüpheli olan birtakım kişiler kafeye girdikten 10-15 dakika sonra Gülistan'ın can havli ile o gün yeni işe başladığı kafeden izin alarak çıkıp alelacele Abakarov'un ikametine gelip kendisinden ve polis olan üvey babası Engin Yücer'den yardım istediği yönünde deliller mevcut olduğu ifade edilince Abakarov, "Bununla ilgili Gülistan Doku bana bir şey anlatmadı" dedi.