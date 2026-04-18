Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı detaylar! Eski polis konuştu: "Vali beyin selamı var Zeinal'ı getirin"
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni detaylar tespit edilirken tutuklanan eski polis Engin Yücer'in ifadesi ortaya çıktı. Genç kızın eski sevgilisi Zeinal Abakarov'un üvey babası olan Yücer, savunmasında Gülistan'ın kaybolmadan önceki gece evlerinde olduğunu ve olayın ardından Abakarov'u Rusya'ya gönderdiklerini belirtti. Yücer ifadesinde üvey oğlunun yurt dışına çıkmasının ardından dönemin valisi Soner tarafından Zeinal'ın Türkiye'ye dönmesi için geri çağırdığını vurguladı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 05 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasının yeniden açılmasıyla çarpıcı ve kan donduran detaylar açığa çıkıyor. Bu kapsamda Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abakarov'un üvey babası eski polis memuru Engin Yücer'in ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Yücer'in savunmasında Gülistan'ı Zeinal'ın o dönem kız arkadaşı olarak tanıdığı, üvey oğlunun genç kızın kaybolmasının ardından yurt dışına gönderildiği ve dönemin valisi Tuncay Sonel tarafından Abakarov'un geri çağrıldığını belirtti.
"GÜLİSTAN'I YURDA BIRAKMASINI BEN SÖYLEDİM"
SABAH'ın haberine göre Engin Yücer'in ifadesinde; Gülistan'ın kendi evlerindeyken bir tartışmanın yaşanmadığını ve Gülistan'ın yağmur yağdığı sırada evlerinden ayrıldığını belirterek, Zeinal'ın genç kızı yurda bırakmasını söylediğini vurguladı:
"Gülistan kalkıp gittiğinde yağmur yağıyordu. Zeinal ile Cemile'ye yağmur yağıyor neden tek başına gitti dedim. Sonra arabanın anahtarını Zeinal'a vererek yurduna bırakmasını söyledim. Zeinal da anahtarı alıp evden çıktı. Kızın yurtta kaldığını ve yurdun 23.00'da kapandığını Zeinal önceden söylediği için biliyorum. Evet Gülistan'ı bırakmasını ben söylemiştim."
"KIZIN KİMLİĞİNİ SORGULADIK AMA ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA YOLLADIK"
Zeinal'ın evden ayrılmasının ardından 10-15 dakika içerisinde görevli ekip arkadaşı Ömer Gici'nin kendisini aradığını ve üvey oğlunun kimliği olmaması nedeniyle ekip arkadaşının kimliği getirilmesini istediğini belirtti.
Yücer, "Ömer Gici beni arayarak 'Zeinal diye biri var senin oğlun olduğunu söylüyor, kimliği üzerinde yok, kimliğini getir' dedi. Ben de Zeinal'ın evdeki oturma iznini alıp polislerin olduğu evimizin yakınında bulunan patika yola gittim, gittiğimde araç çamura saplanmıştı. Zeinal ile ekipte bulunanlar arabayı çıkartmaya çalışıyorlardı. Ömer'i tanıdığımdan dolayı Ömer bana Burada Gülistan diye bir kız vardı, oğlunun kız arkadaşıymış, aralarında tartışıyorlardı, bu konuda bize ihbar düşmesi üzerine yanlarına gelip kızın kimliğini sorguladık, herhangi bir şikayetinin olmadığını söylemesi üzerine kızı yolladık, bu oğlan da senin oğlun olduğunu söyleyince seni ondan aradım abi" dedi. Arabayı çamurdan çıkartmak için yaklaşık 10 dakika orada ekip arkadaşlarım ve Zeinal ile uğraştık ve aracı oradan çıkartıp eve doğru ilerledik. Arabada herhangi bir kırık veya kaza söz konusu değildi" dedi.