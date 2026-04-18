Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı detaylar! Eski polis konuştu: "Vali beyin selamı var Zeinal'ı getirin"

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni detaylar tespit edilirken tutuklanan eski polis Engin Yücer'in ifadesi ortaya çıktı. Genç kızın eski sevgilisi Zeinal Abakarov'un üvey babası olan Yücer, savunmasında Gülistan'ın kaybolmadan önceki gece evlerinde olduğunu ve olayın ardından Abakarov'u Rusya'ya gönderdiklerini belirtti. Yücer ifadesinde üvey oğlunun yurt dışına çıkmasının ardından dönemin valisi Soner tarafından Zeinal'ın Türkiye'ye dönmesi için geri çağırdığını vurguladı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 05 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasının yeniden açılmasıyla çarpıcı ve kan donduran detaylar açığa çıkıyor. Bu kapsamda Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abakarov'un üvey babası eski polis memuru Engin Yücer'in ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Yücer'in savunmasında Gülistan'ı Zeinal'ın o dönem kız arkadaşı olarak tanıdığı, üvey oğlunun genç kızın kaybolmasının ardından yurt dışına gönderildiği ve dönemin valisi Tuncay Sonel tarafından Abakarov'un geri çağrıldığını belirtti.

Foto: DHA

"GÜLİSTAN'I YURDA BIRAKMASINI BEN SÖYLEDİM"

SABAH'ın haberine göre Engin Yücer'in ifadesinde; Gülistan'ın kendi evlerindeyken bir tartışmanın yaşanmadığını ve Gülistan'ın yağmur yağdığı sırada evlerinden ayrıldığını belirterek, Zeinal'ın genç kızı yurda bırakmasını söylediğini vurguladı:

"Gülistan kalkıp gittiğinde yağmur yağıyordu. Zeinal ile Cemile'ye yağmur yağıyor neden tek başına gitti dedim. Sonra arabanın anahtarını Zeinal'a vererek yurduna bırakmasını söyledim. Zeinal da anahtarı alıp evden çıktı. Kızın yurtta kaldığını ve yurdun 23.00'da kapandığını Zeinal önceden söylediği için biliyorum. Evet Gülistan'ı bırakmasını ben söylemiştim."

Gülistan Doku (Foto: İHA)


"KIZIN KİMLİĞİNİ SORGULADIK AMA ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA YOLLADIK"

Zeinal'ın evden ayrılmasının ardından 10-15 dakika içerisinde görevli ekip arkadaşı Ömer Gici'nin kendisini aradığını ve üvey oğlunun kimliği olmaması nedeniyle ekip arkadaşının kimliği getirilmesini istediğini belirtti.

Yücer, "Ömer Gici beni arayarak 'Zeinal diye biri var senin oğlun olduğunu söylüyor, kimliği üzerinde yok, kimliğini getir' dedi. Ben de Zeinal'ın evdeki oturma iznini alıp polislerin olduğu evimizin yakınında bulunan patika yola gittim, gittiğimde araç çamura saplanmıştı. Zeinal ile ekipte bulunanlar arabayı çıkartmaya çalışıyorlardı. Ömer'i tanıdığımdan dolayı Ömer bana Burada Gülistan diye bir kız vardı, oğlunun kız arkadaşıymış, aralarında tartışıyorlardı, bu konuda bize ihbar düşmesi üzerine yanlarına gelip kızın kimliğini sorguladık, herhangi bir şikayetinin olmadığını söylemesi üzerine kızı yolladık, bu oğlan da senin oğlun olduğunu söyleyince seni ondan aradım abi" dedi. Arabayı çamurdan çıkartmak için yaklaşık 10 dakika orada ekip arkadaşlarım ve Zeinal ile uğraştık ve aracı oradan çıkartıp eve doğru ilerledik. Arabada herhangi bir kırık veya kaza söz konusu değildi" dedi.

Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı. (Foto: DHA)

"VALİ BEYİN SELAMI VAR, ZEİNAL'I GETİRİN"

Engin Yücer, ifadesinin devamında Zeinal'ın annesi Cemile Yücer'in oğluna bir şey olacağını düşünerek yurt dışına göndermek istediklerini belirterek, Zeinal'ın Rusya'ya gittiğini ve belli bir süre geçmesinin ardından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Abakarov'u çağırdığını belirtti.

Yücer; "Amirim olan Rıdvan Kayan komiserime, Zeinal'ı yurtdışına göndereceğiz sorun olur mu diye mesaj yazdım. O da bana cevap olarak "Serkan müdür ile görüştüm herhangi bir sorun yok, gönderebilirsin" dedi. Ben de bunun üzerine uygun bir uçakla yakın tarihte Zeinal'ı Rusya'ya gönderdim. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra Asayiş müdürümüz Ertuğrul Arslan beni cep telefonundan arayarak 'Vali beyimizin selamı var, burda devlete karşı ayaklanma söz konusu, burada Zeinal'ın yurtdışına kaçtığı yönünde huzursuzluklar var. Zeinal'ı yurtdışından getirebilir misin" dedi. Ben de eşim Cemile ile bu konuyu konuştuk, Cemile kesinlikle oğlumu getirmem dedi."

Yücer, 2-3 gün sonra Elazığ' da kaldıkları eve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte 1 ya da 2 koruma ile geldiğini belirterek, "Yılmaz müdürümüz bana herkesin bulunduğu ortamda 'Vali beyin selamı var, Zeinal'ı getir, hiçbir şey olmayacak, devlet zarar görmesin." şeklinde konuştu.

Foto: DHA


"ANTALYA'DA POLİSLER ZEİNAL'İ KORUYACAK"


Yücer, ifadesinin devamında Zeinal'ın Antalya'da bir otele yerleştirileceğini ve o dönemin valisi Sonel'in maddi yardım yapacağını vurgularken, Abakarov'un polisler tarafından korunacağını sözü verildiğini belirtti.

"Tunceli'deki kargaşa sona ersin, sizi Antalya Belek'te bir otele yerleştireceğiz, kimsenin haberi olmayacak, vali bey size para yardımı da yapacak uçak bileti için dedi. Cemile bu duruma karşı çıkınca Yılmaz müdür ısrar etti. Bunun üzerine Ertuğrul müdürde "hiçbir şey olmayacak, sizi ayrı odalarda otele yerleştireceğiz. Zeinal'ın odası ayrı olacak" dedi. Bunun üzerine Cemile ikna oldu. Tamam getirteceğiz deyince vali bey size uçak bileti için yardımcı olacak dedi. Tunceli den 62 AJ 616 plaka sayılı genelde emniyet müdürünün korumalarının kullanımında olduğuna şahit olduğum siyah Toyota jeep geldi. İçinde Ertuğrul müdür ve sanırım 4 polis geldi. "Antalya da sizi polisler koruyacak, Antalya emniyet müdürünün ayarladığı otelde kalacaksınız" diyerek ben de kardeşim Erol, Cemile ve Aıda ile birlikte kendi aracımıza binerek peş peşe Antalya'ya gittik"

Foto: DHA


"ORTAK HESAPTAN KYK YURT ARAMASI"

Engin Yücer, Gülistan'ın kaybolmasının ardından eşi Cemile Yücer'in kendisine Zeinal ve Gülistan'ın ortak hesabından arama motorundan "KYK Yurt" şeklinde sorgulama yaptığını söyleyerek; "Ben de bu durumu Zeinal a sorduğunda, 'Ben aramamışım, bunu başka birisi aramış. Ya Gülistan yaşıyor ya da muhakkak birisi arama yapmış' dedi. Ben de hatta bu duruma Gülistan yaşıyor diyerek sevindim. Hemen ben Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadeleyi aradım." dedi.

Yücer, polis memurunun araştırma yapacaklarını söylediklerini ve Zeinal'ın cep telefonunu Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiklerini ifade etti.

Foto: DHA

"ZEİNAL GÜLİSTAN'IN KENDİSİYLE BARIŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Gülistan'ın ablası Aygül Doku ile mahkemelik olduklarını anımsatan Yücer, "Karşılıklı Aygül ile yazışırken kendisine benim Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sorguladığım ekran görüntüsünü Aygül'e attım. Kendisi de bana "Bu dosyada yok" dedi. Müteakibinde dosyada olmayan hastane kaydının tarihini hatırlamıyorum. Bu konuya yönelik ekran görüntüleri ve fotoğraflar teslim ettiğim telefonumda mevcuttur. Ayrıca telefonumda bu telefon ile yaptığım Whatsapp görüşmeleri ve görüşmelere ait ekran fotoğrafları da mevcuttur. Ben Gülistan Doku'nun neden kaybolduğu yada öldürüldüğü konusunda herhangi bir bilgi sahibi değilim. Bu konu üzerine Zeinal ile konuştuğumda bana çok açıklayıcı bir şey söylemedi. Bana sadece Gülistan'ın kendisi ile tekrar barışmak istediğini söylemişti. (Gülistan'ın) kimden korktuğu konusunda da bir bilgim yoktur. Neden korktuğu konusunda gerçekten hiçbir şekilde bilgim yoktur. Gülistan Doku'nun hamile olup olmadığını bilemiyorum" şeklinde konuştu.


10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gülistan Doku soruşturmasında;

  • Zeinal ABAKAROV: (Gülistan'ın sevgilisi)
  • Engin YÜCER: (Zeinal'ın eski polis olan üvey babası)
  • Cemile Yücer: (Zeinal'ın annesi)
  • Erdoğan ELALDI: (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)
  • Mustafa Türkay SONEL: (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel'in oğlu)
  • Gökhan ERTOK: (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)
  • Şükrü EROĞLU: (Vali Tuncay Sonel'in Koruması)
  • Celal ALTAŞ: TUNCELİ (ABD'de bulunan Umut Altaş'ın babası)
  • Nurşen ARIKAN: TUNCELİ (Umut Altaş'ın annesi)
  • Ferhat GÜVEN: BURSA (Vali ile bağlantılı kişi) tutuklandı.
