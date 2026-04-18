Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı. (Foto: DHA)

"VALİ BEYİN SELAMI VAR, ZEİNAL'I GETİRİN"

Engin Yücer, ifadesinin devamında Zeinal'ın annesi Cemile Yücer'in oğluna bir şey olacağını düşünerek yurt dışına göndermek istediklerini belirterek, Zeinal'ın Rusya'ya gittiğini ve belli bir süre geçmesinin ardından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Abakarov'u çağırdığını belirtti.

Yücer; "Amirim olan Rıdvan Kayan komiserime, Zeinal'ı yurtdışına göndereceğiz sorun olur mu diye mesaj yazdım. O da bana cevap olarak "Serkan müdür ile görüştüm herhangi bir sorun yok, gönderebilirsin" dedi. Ben de bunun üzerine uygun bir uçakla yakın tarihte Zeinal'ı Rusya'ya gönderdim. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra Asayiş müdürümüz Ertuğrul Arslan beni cep telefonundan arayarak 'Vali beyimizin selamı var, burda devlete karşı ayaklanma söz konusu, burada Zeinal'ın yurtdışına kaçtığı yönünde huzursuzluklar var. Zeinal'ı yurtdışından getirebilir misin" dedi. Ben de eşim Cemile ile bu konuyu konuştuk, Cemile kesinlikle oğlumu getirmem dedi."

Yücer, 2-3 gün sonra Elazığ' da kaldıkları eve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte 1 ya da 2 koruma ile geldiğini belirterek, "Yılmaz müdürümüz bana herkesin bulunduğu ortamda 'Vali beyin selamı var, Zeinal'ı getir, hiçbir şey olmayacak, devlet zarar görmesin." şeklinde konuştu.