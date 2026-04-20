Gülistan Doku soruşturmasında çember daralıyor! Korkunç şüphe

Soruşturmanın seyrine dair önemli bilgiler paylaşan Ramazan Almaçayır, "Keşke hala kayıp olarak aranıyor olsaydı da güzel bir haber verme imkanımız olsaydı ama maalesef gelinen noktada elde edilen deliller, Gülistan'ın bir cinayete kurban gittiği ve cansız bedeninin yok edildiği iddiasını güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

2022 yılında bir daktilo yazısıyla başlayan ve 2025'te gizli tanık süreciyle derinleşen soruşturmada savcılığın tüm detayları titizlikle incelediğini belirten Almaçayır, gözaltına alınan 10 şüphelinin ifadelerinin ve HTS kayıtlarının cinayet iddiasını destekler nitelikte olduğunu vurguladı.



KAMERA KAYITLARI BİLİNÇLİ Mİ SİLİNDİ?



Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in korumasına yöneltilen soruların hayati önem taşıdığını belirten Almaçayır, "Gülistan'ın son görüldüğü viyadük bölgesindeki kamera kayıtlarıyla ilgili 8 Ocak tarihlerinde bir çalışma yapılması talimatı verilmiş. Savcılık, Ankara ve Tunceli Emniyeti'nden herhangi bir arıza bildirimi gelmemesine rağmen neden kamera çalışması yapıldığını soruyor. Bilirkişi raporundaki değerlendirmelere göre, bu çalışma soruşturmayı aydınlatabilecek görüntülerin silinmesi amacıyla mı yapıldı sorusu ön plana çıkıyor" sözleriyle aktardı.