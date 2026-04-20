Gülistan Doku soruşturmasında çember daralıyor! Korkunç şüphe
Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra çok kritik bir eşiğe gelindi. Kayıp vakasından cinayet soruşturmasına evrilen dosyada, gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve HTS kayıtları korkunç gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, eski valinin korumasının itirafları, silindiği iddia edilen görüntüler ve esrarengiz SIM kart trafiğine dair çarpıcı detayları canlı yayında deşifre etti.
Soruşturmanın seyrine dair önemli bilgiler paylaşan Ramazan Almaçayır, "Keşke hala kayıp olarak aranıyor olsaydı da güzel bir haber verme imkanımız olsaydı ama maalesef gelinen noktada elde edilen deliller, Gülistan'ın bir cinayete kurban gittiği ve cansız bedeninin yok edildiği iddiasını güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.
2022 yılında bir daktilo yazısıyla başlayan ve 2025'te gizli tanık süreciyle derinleşen soruşturmada savcılığın tüm detayları titizlikle incelediğini belirten Almaçayır, gözaltına alınan 10 şüphelinin ifadelerinin ve HTS kayıtlarının cinayet iddiasını destekler nitelikte olduğunu vurguladı.
KAMERA KAYITLARI BİLİNÇLİ Mİ SİLİNDİ?
Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in korumasına yöneltilen soruların hayati önem taşıdığını belirten Almaçayır, "Gülistan'ın son görüldüğü viyadük bölgesindeki kamera kayıtlarıyla ilgili 8 Ocak tarihlerinde bir çalışma yapılması talimatı verilmiş. Savcılık, Ankara ve Tunceli Emniyeti'nden herhangi bir arıza bildirimi gelmemesine rağmen neden kamera çalışması yapıldığını soruyor. Bilirkişi raporundaki değerlendirmelere göre, bu çalışma soruşturmayı aydınlatabilecek görüntülerin silinmesi amacıyla mı yapıldı sorusu ön plana çıkıyor" sözleriyle aktardı.
Eski koruma polisinin ise bu talimatı kimin verdiğini bilmediğini iddia ettiği öğrenildi. Gülistan Doku'nun ailesinin daha önce dile getirdiği SIM kart iddiasına dair yeni detaylar veren Ramazan Almaçayır, "Eski koruma polisi, kendisine Vali Bey tarafından bir A4 zarfı içinde SIM kart verildiğini, bunun Gülistan Doku'ya ait olduğunu ise sonradan öğrendiğini söylüyor. İddialara göre bu SIM kart üzerinden Gülistan'ın sosyal medya hesaplarına girildiği ve mesajlarının silindiği öne sürülüyor" şeklinde konuştu. Soruşturma makamlarının bu SIM kart trafiğinin arkasındaki gerçeği çözmek için delilleri karartma ve kolluk kuvvetlerini yanlış yönlendirme suçlamaları üzerinde durduğu belirtildi.
HTS KAYITLARI AYNI NOKTAYI GÖSTERİYOR
Şüphelilerin olay günü nerede olduklarına dair HTS verilerinin dosyaya girdiğini belirten Almaçayır, "HTS kayıtlarının incelemesi sonucunda, eski valinin oğlu, yurt dışındaki Umut Altaş ve tutuklanan eski koruma polisinin o bölgede çok sık telefon sinyali verdiği, baz tespitinin yapıldığı görülüyor. Koruma polisi bu durumu bir etkinlik nedeniyle orada bulunmuş olabileceği şeklinde açıklarken, valinin oğlu ise Gülistan Doku'yu tanımadığını ve aradan geçen zaman nedeniyle detayları hatırlamadığını savunuyor" ifadelerini kullandı.