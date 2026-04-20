Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski başhekim adliyeye sevk edildi

ESKİ BAŞHEKİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu kapsamda geçtiğimiz gün Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in yakalanarak gözaltına alınması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla yazı gönderildi. Talimat doğrultusunda Özdemir, adresinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş yaptığı kayıtların silindiği bilgileri dosyaya girmişti. Sağlık Bakanlığınca, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve müfettiş görevlendirildiği bildirilmişti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Çağdaş Özdemir, 2018 ve 2021 yılları arasında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi, 2022 yılına kadar ise Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmıştı.

Başsavcılığın titiz çalışmaları neticesinde, Doku'nun kaybolmadan kısa süre önce hastaneye başvurduğu ancak bu ziyaretine ait tüm dijital izlerin sistemden yok edildiği belirlendi.

UYUŞTURUCU MADDE ALTINDAYKEN İSTİSMAR İDDİASI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, bir gizli tanığın Doku'nun uyuşturucu madde etkisi altındayken istismara uğradığı yönündeki iddiaları üzerine savcılık harekete geçti. Adli makamlardan gelen bilgiye göre yapılan incelemelerde, Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihinde saat 09.09'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş yaptığı Emniyet Genel Müdürlüğü POLNET sistemi üzerinden tespit edildi. Ancak hastanenin kendi bilgi yönetim sisteminde bu tarihe ait hiçbir kayda ulaşılamadı.

KASTEN VE YETKİSİZ TEKNİK MÜDAHALE

Hastanenin veri tabanını inceleyen bilişim firmasının savcılığa sunduğu raporda yer alan ifadelere dikkat çeken yetkililer, "Sonuç olarak 31.12.2019 tarihine ait sistem loglarının bulunmaması olağan bir durum olarak değerlendirilememekte; ilgili güne ait log kayıtlarının kasten ve yetkisiz teknik bir müdahale ile silindiği anlaşılmaktadır." dedi.

POLNET KAYDI KESİN DELİL KABUL EDİLDİ

POLNET verilerinin resmi belge niteliği taşıdığı, "Bu kaydın POLNET sisteminde yer alıyor olmasının Gülistan Doku isimli şahsın kesin olarak 31/12/2019 tarihinde saat 09:09'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş kaydı yaptığının delili olduğu, bu hususta kesinlikle hata olmayacağının sabit olduğu anlaşılmıştır." şeklinde kayda geçti.

Aktarılan bilgiye göre kayıtların silinme şeklinin sıradan bir hata olmadığını "İlgili log kayıtları ancak bu yazılımın ana kodlarına sahip ve bu yazılımı kullanmayı bilen profesyonel düzeyde yazılım bilgisi içeren şahıslar tarafından çeşitli doğrulamalar yapılarak kasıtlı ve yoğun bir şekilde emek harcayarak silinebilmektedir." şeklinde ifade edildi.

GEBELİK ŞÜPHESİ

Soruşturma kapsamında elde edilen eksik log tablolarında yer alan bazı tıbbi terimler de savcılığın merceğine takıldı. Dosyaya giren belgelerde, kurtarılabilen bazı veri kırıntılarında yer alan ifadelere dikkat çekilerek, konuya "Bulgular-Gebe-Plan-Çocukkey-Htkey-Fetuskalses-Hbkey-Pelvisanatomi-Pelvisağrılık vb. başlıklar olduğu, bu başlıkların gebelik ile ilgili olduğunun değerlendirildiği ve kalp sesi başlığının altında 120-136-140-150 şeklinde kalp sesi ölçümlerinin yapıldığı anlaşılmıştır." sözleriyle işaret edildi.

Bulgular ışığında Başsavcılık, silinen kayıtların Gülistan Doku'nun gebelik durumunun olup olmadığına veya şayet gebe ise doğumu için gerek süre düşünülüp düşünülmediğine dair bilgileri içerip içermediğinin tespit edilmesini talep etti.