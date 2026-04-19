Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu eski polis: SIM kartı vali emriyle gönderdim

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun ifadeleri gündeme bomba gibi düştü. A Haber’in ilk kez ulaştığı 8 sayfalık ifadede Eroğlu, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın vali talimatıyla Ankara’ya gönderildiğini ve telefonun son sinyal bilgilerine göre gizli arama çalışmaları yapıldığını itiraf etti. İfadede yer alan para transferleri ve "etkin pişmanlık" talebi ise soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte.

Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun SIM kart ile ilgili itiraflarını paylaştı. Şükrü Eroğlu, "Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından aile valiliğe geldikten sonra, dönemin valisi tarafından bana kapalı bir zarf verildi ve bu zarfın Ankara'ya gönderilmesi istendi. Zarfın içeriğini o an bilmiyordum ancak daha sonra içinde Gülistan Doku'ya ait SİM kart bulunduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.

Eroğlu, zarfın kime gönderildiğine dair ise, "Zarfı sosyal medyada 'Gürkan' olarak telefonuma kayıtlı olan şahsa gönderdim, bu kişinin adının daha sonra Gökhan Ertoğlu olduğunu öğrendim" sözleriyle süreci aktardı.



SON SİNYAL BİLGİLERİYLE GİZLİ ARAMA İDDİASI



SİM kartın gönderildiği şahıstan gelen bilgiler doğrultusunda arama yapıldığını belirten Eroğlu, konum bilgilerine dair detaylar verdi. Şükrü Eroğlu, "Gökhan Ertoğlu bana iki ayrı konum gönderdi, bu konumların Gülistan Doku'nun telefonundan alınan son sinyal bilgileri olduğunu öğrendim. Bu talimat üzerine koruma ekibinden polislerle birlikte belirtilen bölgelere gidip arama yaptık. Konumlardan biri öğretmen evi çevresinde, diğeri ise Uzunçayır Barajı'ndaydı" ifadelerini kullandı. Soruşturmada Gülistan Doku'nun son görüldüğü iddia edilen Sarı Saltuk Viyadüğü çevresiyle ilgili sorulara ise Eroğlu, "Bölgeye gitmişsek bunu yalnız değil, resmi program kapsamında vali ve koruma ekibiyle birlikte yapmış olabiliriz" şeklinde konuştu.



ETKİN PİŞMANLIK İSTEDİ



İfadesinde bazı isimlerle aynı bölgede bulunduğu iddialarını reddeden Eroğlu'nun savunması dikkat çekti. Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre Şükrü Eroğlu, "Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş ile birlikte aynı bölgede bulunduğum iddiasını kesin bir dille reddediyorum. Ben tüm bildiklerimi samimi şekilde anlattım, kimseden korkum yok" dedi ancak ifadenin sonunda "etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum" talebinde bulundu. Eroğlu'nun bir yandan "olayla ilgim yok" deyip diğer yandan etkin pişmanlık istemesi savcılık tarafından çelişkili bir durum olarak kayda geçti.



PARA TRANSFERLERİ VALİ TALİMATIYLA YAPILDI İDDİASI



Dosyadaki para hareketlerine de değinen Şükrü Eroğlu, bu işlemlerin valilik bilgisi dahilinde olduğunu savundu. Eroğlu, "Gökhan Ertoğlu'na farklı tarihlerde gönderdiğim para transferleri valinin talimatıyla yapıldı. Bu paralar sosyal medya çalışmaları ve teknik destek karşılığı harçlık olarak verildi. Parayı önce kendi hesabımdan gönderdim, sonrasında ise nakit olarak valilikten geri aldım" ifadelerini kullanarak suçlamaları reddetti. Soruşturmada yeni sorguların ve gelişmelerin devam etmesi bekleniyor.