Gülistan Doku'nun ablası A Haber'e konuştu: Adalete güveniyoruz
Tunceli'de kayboluşunun üzerinden yıllar geçen Gülistan Doku dosyasında, sır perdesi tek tek aralanıyor. Cinayet suçlamalarından delil karartma operasyonlarına kadar uzanan bu karanlık sarmalda, aralarında eski valinin ve emniyet mensuplarının da bulunduğu çok sayıda şüpheli adaletin pençesine düştü. Abla Aygül Doku, A Haber'de yürek yakan haykırışda bulunarak, "Adalete güveniyoruz. Bu saatten sonra hiçbir şey içimizi soğutmaz, kızımızı geri getirmez; ancak sorumluların adalet önünde hesap vermesini istiyoruz.” dedi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Son tutuklanan isim ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel olmuştu. Sonel'in jandarmadaki ifadeleri ortaya çıktı.
Umut Altaş'ı lise arkadaşı olmasından dolayı tanıdığını aktaran Mustafa Türkay Sonel, "Umut Altaş'ın aile düzeni bozuktur. Bunu da şahit olduğum beraber olduğumuz bir ortamda anne babasının sürekli kavga ettiğini ve durumlardan çok rahatsız olduğunu hatta 2 dayanılmaz bir hale gelerek bileğini cama vurarak kestiğinden dolayı biliyorum.
Umut Altaş'ın abisi Sidar Altaş'ın ismini bilmediğim sevgilisi benim hakkımda Umut'a yönelik olarak sürekli 'valinin oğlu ile arkadaşlık mı yapılır' dediğini başkalarından duymuştum. Ancak Sidar Altaş kız arkadaşının dediği konulara hiçbir zaman katılmamış, bana boş ver onun söylediklerine takılma demiştir. Umut Altaş'ın babası Celal Altaş da arkadaşımın babası olmasından dolayı tanırım. Umut Altaş ile Tunceli'den ayrıldıktan sonra çok görüşmedim ancak üniversiteye başladığım zaman bana hayırlı olsuna Uğurcan Açıkgöz, Umut Altaş, Ercem Çelebi ziyarete İstanbul'a bir kaz defa gelmişlerdi. Umut Altaş ile son fiziki görüşmem o tarihtir" şeklinde dikkat çeken ifadeler kullandı.
Olayın ardından A Haber mikrofonlarına konuşan ve yıllardır kardeşinin izini süren acılı abla Aygül Doku, ortaya çıkan yeni deliller karşısında adalete olan inancını vurguladı. Aygül Doku, "Sidar Altaş şöyle bir itirafta bulundu; Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı hamile bırakarak bir evde silahla kafasına sıktığını söyledi. Şu anda zaten basına düşmüş durumda videosu da. Adalete güveniyoruz. Bu tecavüzcülere, bu katillere, Mustafa Türkay Sonel'e ve onun bütün bu delilleri karartan, örtbas eden babası Tuncay Sonel'e ve bu suç şebekesinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" sözleriyle sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.