Gülistan Doku'nun ablası A Haber'e konuştu: Adalete güveniyoruz

ahaber.com.tr - Özel Haber
Gülistan Doku'nun ablası A Haber'e konuştu: Adalete güveniyoruz

Tunceli'de kayboluşunun üzerinden yıllar geçen Gülistan Doku dosyasında, sır perdesi tek tek aralanıyor. Cinayet suçlamalarından delil karartma operasyonlarına kadar uzanan bu karanlık sarmalda, aralarında eski valinin ve emniyet mensuplarının da bulunduğu çok sayıda şüpheli adaletin pençesine düştü. Abla Aygül Doku, A Haber'de yürek yakan haykırışda bulunarak, "Adalete güveniyoruz. Bu saatten sonra hiçbir şey içimizi soğutmaz, kızımızı geri getirmez; ancak sorumluların adalet önünde hesap vermesini istiyoruz.” dedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

(Foto: AA)

Son tutuklanan isim ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel olmuştu. Sonel'in jandarmadaki ifadeleri ortaya çıktı.

Umut Altaş'ı lise arkadaşı olmasından dolayı tanıdığını aktaran Mustafa Türkay Sonel, "Umut Altaş'ın aile düzeni bozuktur. Bunu da şahit olduğum beraber olduğumuz bir ortamda anne babasının sürekli kavga ettiğini ve durumlardan çok rahatsız olduğunu hatta 2 dayanılmaz bir hale gelerek bileğini cama vurarak kestiğinden dolayı biliyorum.

Doku davasında oğul Sonelin ifadesi ortaya çıktıDoku davasında oğul Sonelin ifadesi ortaya çıktı DOKU DAVASINDA OĞUL SONEL'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Umut Altaş'ın abisi Sidar Altaş'ın ismini bilmediğim sevgilisi benim hakkımda Umut'a yönelik olarak sürekli 'valinin oğlu ile arkadaşlık mı yapılır' dediğini başkalarından duymuştum. Ancak Sidar Altaş kız arkadaşının dediği konulara hiçbir zaman katılmamış, bana boş ver onun söylediklerine takılma demiştir. Umut Altaş'ın babası Celal Altaş da arkadaşımın babası olmasından dolayı tanırım. Umut Altaş ile Tunceli'den ayrıldıktan sonra çok görüşmedim ancak üniversiteye başladığım zaman bana hayırlı olsuna Uğurcan Açıkgöz, Umut Altaş, Ercem Çelebi ziyarete İstanbul'a bir kaz defa gelmişlerdi. Umut Altaş ile son fiziki görüşmem o tarihtir" şeklinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

(Foto: AA)

ABLA AYGÜL DOKU'DAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMA: ADALETE GÜVENİYORUZ
Olayın ardından A Haber mikrofonlarına konuşan ve yıllardır kardeşinin izini süren acılı abla Aygül Doku, ortaya çıkan yeni deliller karşısında adalete olan inancını vurguladı. Aygül Doku, "Sidar Altaş şöyle bir itirafta bulundu; Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı hamile bırakarak bir evde silahla kafasına sıktığını söyledi. Şu anda zaten basına düşmüş durumda videosu da. Adalete güveniyoruz. Bu tecavüzcülere, bu katillere, Mustafa Türkay Sonel'e ve onun bütün bu delilleri karartan, örtbas eden babası Tuncay Sonel'e ve bu suç şebekesinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" sözleriyle sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"EN AĞIR CEZA VERİLSİN"
Abla Doku, açıklamasının devamında devlet yetkililerine seslenerek bu olayın peşinin bırakılmamasını talep etti. Aygül Doku, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Adalet Bakanımızdan ve İçişleri Bakanımızdan talebimiz, en ağır ceza neyse uygulanmasıdır. Bu saatten sonra hiçbir şey içimizi soğutmaz, kızımızı geri getirmez; ancak sorumluların adalet önünde hesap vermesini istiyoruz. Başka bir talebimiz yok" şeklinde konuştu.

DELİL KARARTMA OPERASYONU: HASTANE KAYITLARI SİLİNDİ
Gülistan Doku dosyasındaki en karanlık noktalardan biri de hastane kayıtlarının silinmesi oldu. 2019 yılına ait Tunceli Devlet Hastanesi kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında yakalanan Özdemir, Tunceli'ye getirilerek İl Jandarma Komutanlığı'nda çapraz sorguya alındı. Delillerin hangi amaçla ve kimlerin talimatıyla yok edildiği sorusu, soruşturmanın kilit noktalarından birini oluşturuyor.

Soruşturma daraltılmış baz istasyonu verileri ve gizli tanık beyanlarıyla yeni bir boyut kazandı.Soruşturma daraltılmış baz istasyonu verileri ve gizli tanık beyanlarıyla yeni bir boyut kazandı.


İŞTE BAZ RAPORLARI...
Gülistan Doku soruşturmasına giren daraltılmış baz raporu, olay gününe ilişkin kritik hareketliliği ortaya koydu. Rapora göre, Doku'nun kaybolduğu saat diliminde bazı şüphelilerin aynı bölgelerde yoğun şekilde sinyal verdiği, belirli noktalarda ise eş zamanlı olarak bir araya geldiklerine dair teknik verilerin bulunduğu tespit edildi. Özellikle gençlik merkezi ve çevresindeki baz kayıtlarının, olayın seyrine ilişkin önemli ipuçları sunduğu değerlendiriliyor.

Raporda ayrıca, Doku'nun son görüldüğü güzergâh ile şüphelilerin hareket rotalarının kesiştiğine dikkat çekilirken, bazı isimlerin aynı saatlerde aynı lokasyonlarda bulunduğuna yönelik verilerin soruşturmayı derinleştirdiği belirtildi. Elde edilen teknik bulguların, olayın aydınlatılmasına yönelik yeni adımların atılmasına zemin hazırladığı ve savcılığın bu veriler doğrultusunda kapsamlı bir değerlendirme süreci yürüttüğü öğrenildi.

Gülistan Doku'nun işletmeye giriş anı (AHABER)

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA KRİTİK GÖRÜNTÜLER: O GECE NELER YAŞANDI?

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Görüntü İnceleme Raporu, genç kadının kaybolmadan önceki son saatlerine ve şüpheli isimlerin hareketliliğine ışık tutuyor. Toplamda 304 saat 34 dakikalık kayıt üzerinde yapılan inceleme, olay gününe dair çarpıcı detaylar sundu.

Kaybolmadan Önceki Son 24 Saat: 4 Ocak 2020

Rapora göre, Gülistan Doku'nun izi 4 Ocak tarihinde şu şekilde takip edildi:

  • 16:19 – 16:20: Gülistan Doku, kaldığı yurt istikametinden gelerek çalıştığı Hanımeli Kafe'ye giriş yaptı.
  • 18:57: 62AR979 plakalı bir araç kafenin önüne park etti ve içindeki 3 erkek şahıs kafeye girdi. Bu şahısların daha sonra Mustafa Türkay Sonel, Uğurcan Açıkgöz ve Umut Altaş olduğu teşhis edildi.
  • 20:20: Gülistan Doku kafeden ayrılarak şüpheli Engin Yücer'in ikametine doğru ilerledi.
  • 22:17: Genç kadının Engin Yücer'in ikametinden ayrıldığı, hemen arkasından apartmandan çıkan şüpheli Zeinal Abakarov'un 19AU212 plakalı aracının kapılarını uzaktan kumandayla açtığı görüldü.
  • 22:25 – 22:31: MOBESE kayıtlarında, beyaz bir SUV aracın yanında Gülistan Doku olduğu değerlendirilen bir şahsın ve araç çevresinde birbirine temas eden kişilerin hareketliliği tespit edildi.
  • 23:23: Gülistan Doku'nun, geceyi geçirmek üzere öğretmeni Hatice Çoban Keneş'in ikamet ettiği siteye giriş yaptığı raporlandı.

Zeinal Abakarov'un görüldüğü an

Olay Günü: 5 Ocak 2020

Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak sabahı hareketlilik yeniden başladı:

  • 11:06 – 11:11: Gülistan Doku, öğretmeninin evinden ayrılarak Zeinal Abakarov'un çalıştığı kafeye gitti; ikili kafe önünde bir süre ayakta konuştu.
  • 11:19: Kafeden ayrılan Gülistan, yolun karşısındaki minibüs durağına geçti.
  • 11:29: Genç kadın, durağa gelen 62M0301 plakalı minibüse bindi. Araç, Elazığ istikametine doğru seyretmeye başladı.
  • 11:47: Minibüsün bir akaryakıt istasyonuna girip çıktıktan sonra Tunceli Merkez yönüne geri döndüğü kameralara yansıdı.

MEÇHUL GÖRÜNTÜ VE ŞÜPHELİ ARAÇ HAREKETLERİ

Raporda dikkat çeken en önemli unsurlardan biri, tarihi ve saati belirlenemeyen bir araç içi kamera kaydı oldu. Bu kayıtta, Sarı Saltuk Köprüsü üzerinde kapüşonlu bir şahsın oturduğu görülüyor ve bu kişinin Gülistan Doku olduğu değerlendiriliyor.

Ayrıca, şüpheli Zeinal Abakarov'un kullandığı 19AU212 plakalı aracın 6 Ocak gecesi saat 01:57 sularında İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına giriş yaptığı, araçtan inen iki şahsın emniyet binasına girdiği ve yaklaşık bir saat sonra ayrıldıkları tespit edildi.

RAPORUN SONUNDAKİ "EKSİK KAYIT" UYARISI

İnceleme neticesinde dosyada bazı eksikliklerin olduğu vurgulandı:

  • Şüphelilerin ikametinin karşısındaki Baymak isimli işletmenin 5 Ocak tarihli kayıtlarının alınmadığı,
  • Gülistan Doku'nun çalıştığı kafeden yalnızca 30 dakikalık kayıt alındığı ve üst kat kameralarının incelenmediği belirtildi.

180 AKP ÖNÜ isimli Mobese kamerasında 04.01.2020 tarih 22:34:39'de kamera operatörün rutin dışı hareketlerinin dışına çıkarak boş alanları çektiği an

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR

Soruşturma kapsamında aralarında Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'sinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. İfadesi tamamlanan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından peyderpey adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Soruşturmanın en can alıcı kısmını tarafların buluştuğu adresler oluşturuyor.


Öte yandan Sonel'in aileden "Savcılığa vereceğim" diye aldığı SIM kartı Ankara'daki eski polis Gökhan Ertok'a gönderdiği, Ertok'un da Instagram ve WhatsApp'taki delilleri sildiği anlaşıldı. Soruşturmada her gün yeni bir detaya ulaşılırken abla Aygül Doku, Gülistan'ın katilini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Sabah Gazetesi'nden Ercan Topaç'ın haberine göre, Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduğu iddiasıyla günlerce arandıktan sonra intihar ettiği değerlendirilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. 2022'de aile avukatına gönderilen ihbar mektubuyla yeniden açılan dosyada, Doku'nun cinayete kurban gittiğine dair işaretler ortaya çıkarken, tüm şüpheler, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel üzerine yoğunlaştı.

SIM KARTI ALIP DELİLLERİ YOK ETTİ

Tespitlere göre, Gülistan Doku'nun 5 Ocak'ta kaybolmasının ardından annesinin 8 Ocak'ta çıkarttığı yeni sim kart, 10 Ocak'ta Vali Tuncay Sonel tarafından, "Savcılığa teslim edeceğim" diyerek ellerinden alındı. Ancak Vali Tuncay Sonel kartı korumasıyla bağlantılı olan ve daha önce uyuşturucu suçu nedeniyle meslekten ihraç edilen, Ankara'da yaşayan eski polis Gökhan Ertok'a gönderdi.

Gülistan Doku'nun son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.


18 Ocak'ta, Gülistan Doku'nun Instagram hesabına giren Ertok, bazı verileri sildi. Bununla da yetinmeyen Ertok, Gülistan Doku'nun Whatsapp'ına da girip buradaki verileri de sildi. Ardından tekrar Tunceli'ye gönderilen sim kart, savcılığa teslim edildi. Ancak karta giriş yapılıp yapılmadığı incelenmedi.

Başsavcı Ebru Cansu, soruşturmayı sıfırdan başlatınca yapılan incelemede sim karta giriş yapıldığı belirlendi. Ertok'un sim karta müdahalesi ise 14, 15 ve 16 Ocak'ta banka hesaplarına girişte aynı IP adresini kullanmasından tespit edildi. Gözaltına alınan Ertok bu girişleri kabul etti.

DOSYAYA GİREN RAPOR SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

Öte yandan Gülistan Doku soruşturmasında dosyaya giren "daraltılmış baz raporu"nun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçerek geniş çaplı operasyon başlattığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında en dikkat çeken başlıklardan biri ise tarafların bir araya geldiği öne sürülen adresler oldu. İddialara göre, buluşmanın gerçekleştiği gençlik merkezi içerisinde "3. katta valiye tahsis edilmiş bir oda" olduğu ileri sürülüyor. Bu iddia, dosyanın seyrini değiştirebilecek kritik detaylar içeriyor.

Mustafa Türkay Sonel ve firari arkadaşı Umut Altaş, Gülistan Doku'nun kaybolduğu dakikalarda Sarı Saltuk Viyadüğü'nde 4 kez kameralara böyle takıldı.


Soruşturmada ayrıca iki önemli lokasyon daha öne çıkıyor. İddialara göre, olayın ardından şüphelilerin Gülistan Doku'nun çalıştığı kafeye gittiği, kısa süre sonra Doku'nun iş yerinden ayrıldığı ve ertesi gün işten ayrılacağına dair mesaj gönderdiği öne sürülüyor. Son olarak genç kadının en son görüldüğü bölgede yapılan baz incelemelerinde, bazı şüphelilerle birlikte farklı bir kişinin de aynı noktada sinyal verdiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün Meclis'te yaptığı açıklamada, Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu'nun kendisine geldiğini, kendisinin de, "Nereye giderse gitsin, sonuna kadar gidilsin" ifadelerini kullandığını söylemişti.

Fotoğraf: DHA


Doku ailesinin avukatı Ali Çimen ise "Şu an Tunceli'ye gelmiş. Halen başmüfettiş. Derhal görevden alınıp gözaltına alınmasını talep ediyoruz" dedi.

GÜLİSTAN'IN SON MESAJI: KORKUYORUM

Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki 4 Ocak gece yarısı, erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile yaptığı Whatsapp yazışmaları da ortaya çıktı. Gece saat 00.34'te Gülistan Doku'nun Abakarov'a gönderdiği "Korkuyorum sadece" mesajı, en kritik satırlardan biri oldu.

Abakarov, "Yurda geç, yoksa Kuba'nın yanında" şeklindeki cevabıyla Doku'yu yönlendirmeye çalıştı. Gülistan Doku'nun "Benden nefret ediyorsun", "Ben çok seviyorum seni", "Konuşmuyorsun" sözleri ise Abakarov'un kendisinden dışlandığını ve kaybetmekten korktuğunu ortaya koydu.

Gülistan Doku'nun son görüntüleri.

Gülistan Doku'nun saat 00.37'de gönderdiği, "Zaman yok ki artık bizim için, bitti zaman" mesajı ise umutsuzluğunu ve duygusal çöküşünü gösteriyor. Bu mesaj son sözleri olan Gülistan Doku, Abakarov'un saatler sonra gönderdiği, "Herkes arıyor, seni soruyor, neredesin" mesajına ise artık cevap veremiyor.

Gülistan Doku davasında gizli tanık ifadesi ortaya çıktıGülistan Doku davasında gizli tanık ifadesi ortaya çıktı GÜLİSTAN DOKU DAVASINDA GİZLİ TANIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gülistan Dokunun son mesajı ortaya çıktıGülistan Dokunun son mesajı ortaya çıktı GÜLİSTAN DOKU'NUN SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI
A Haber Dokunun gömüldüğü iddia edilen yerdeA Haber Dokunun gömüldüğü iddia edilen yerde A HABER DOKU'NUN GÖMÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN YERDE
Gülistan Doku olayında sır perdesi aralanıyor!Gülistan Doku olayında sır perdesi aralanıyor! GÜLİSTAN DOKU OLAYINDA SIR PERDESİ ARALANIYOR!

