Adliye önünde bekleyen Doku'nun bazı yakınlarının şüphelilerin bulunduğu araca tepki göstermesi üzerine, zanlılar kurumun başka bir kapısından içeriye alındı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile o dönem korumalığını yapan Şükrü E. adliyeye sevk edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şüpheli Tuncay Sonel hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, delillerin karartılma ihtimali ve soruşturmanın selameti gerekçe gösterilerek gözaltı işlemi uygulanmasına hükmedildi.

Kararda, şüphelinin adli kolluk birimleri tarafından yakalanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ve müdafi hakkının sağlanması gibi yasal süreçlerin eksiksiz işletilmesi talimatı yer aldı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin eski Valisi Tuncay Sonel ile ilgili gündeme gelen çeşitli iddialar üzerine harekete geçti. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu iddiaların araştırılması amacıyla kapsamlı bir idari süreç başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KONUYLA İLGİLİ SON AÇIKLAMA

Tunceli'de yıllardır sır perdesi aralanamayan Gülistan Doku olayında çarpıcı ve sıcak gelişmeler yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi. Bakanlıktan yapılan son açıklamada, Sonel'in açığa alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı.

İddialara ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapıldı. Ayrıca, soruşturma kapsamında Tuncay Sonel, açığa alınmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur"

T.C. TUNCELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Bakanlık Muhabere Bürosu

17.04.2026

Sayı: 2026/670 B.M. Konu: Vali Tuncay SONEL

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden 05/01/2020 suç tarihli Kasten İnsan Öldürme, Cinsel Saldırı, Suç Delillerinin Gizlenmesi-Yok Edilmesi, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girmek Suretiyle Verileri Yok Etme-Bozma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Suçu Bildirmeme, Suçluyu Kayırma suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay SONEL'in oğlu Mustafa Türkay SONEL'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı,

Ekte sunulan bilgi ve belgelerden mevcut delil durumu itibari ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay SONEL'in TCK nun 281/1-2 maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı, ancak Tuncay SONEL'e ilişkin isnad ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu 5271 sayılı CMK nun 161/6. Maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması sebebi ile Cumhuriyet Başsavcılığınızca Tuncay SONEL hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere;

Gereğinin takdir ve ifası rica olunur.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel (Ajanslar)

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN SORUŞTURMA TALİMATI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski Vali Tuncay Sonel hakkında kamuoyuna yansıyan ve bakanlığa ulaşan iddiaların hukuki ve idari açıdan değerlendirilmesi için bekletilmeksizin talimat verdi.

Kayıp Gülistan Doku (Ajanslar)

MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Soruşturma süreci kapsamında İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri görevlendirildi. Görevli müfettişlerin, Tunceli Valiliği dönemine ait dosya ve iddiaları yerinde inceleyerek bir rapor hazırlayacağı öğrenildi. İncelemelerin ardından hazırlanacak raporun, adli veya idari makamlara sevk edilip edilmeyeceği netlik kazanacak.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında 281/1-2'den işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yazı yazdı.



Kişisel suçları sebebiyle Valililer hakkında soruşturma yapılması, suç tarihinde görev yaptığı ilin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Görev sebebiyle Valililer hakkında soruşturma yapılması ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yetkisiyle yürütülüyor.

Tunceli'de yıllardır sır perdesi aralanamayan Gülistan Doku olayında çarpıcı ve sıcak gelişmeler yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi. Soruşturma kapsamında silinen yüzlerce saatlik kamera kayıtları geri getirilirken, daraltılmış baz istasyonu verileri ve gizli tanık ifadeleriyle operasyonun düğmesine basıldı.



ADLİYEDE GERGİN ANLAR VE ÇAPRAZ SORGU

Uzun süredir rafta bekleyen Gülistan Doku soruşturması, son aylarda yapılan kapsamlı çalışmalarla yeniden hız kazandı. Gelişmeleri olay yerinden takip eden A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, "Şüpheli isimler yoğun güvenlik önlemleri altında içeriye götürülürken Doku ailesi tepki gösterdi, polisin araya girmesiyle gerginlik sona erdi" sözleriyle adliyedeki hareketli dakikaları aktardı. Soruşturmanın Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından çok yönlü olarak yürütüldüğü ve 7 şüphelinin adliyede çapraz sorguya alındığı öğrenildi.



SİLİNEN KAYITLAR VE HTS VERİLERİ GERİ GETİRİLDİ

Operasyonun kapsamı, elde edilen yeni teknolojik bulgularla oldukça genişletildi. Soruşturma dosyasına daha önce girmeyen 700 saatlik ek kamera görüntüsü ve silinen kayıtlar geri getirildi. Yapılan daraltılmış baz alan çalışmalarında kritik bir detaya ulaşıldı. Gülistan Doku'nun en son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü koordinatlarında, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, valinin eski koruması Şükrü Eroğlu ve dönemin Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı'nın bulunduğu tespit edildi. Elde edilen yeni bulgulara göre, Gülistan Doku'ya en son dokunan kişinin dün tutuklanan Erdoğan Elaldı olduğu değerlendiriliyor.

VALİNİN OĞLU VE KORUMASI ADLİYEDE

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla başlayan ve yıllarca karanlıkta kalan dosyada kritik eşik aşıldı. Tunceli Adliyesi önünde sıcak saatler yaşanırken, yeni şüpheliler adliyeye getirildi, iki kişi tutuklandı, aile ise öfkesini sokakta haykırdı. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz'ın aktardığı detaylar, soruşturmanın derinliğini ve ortaya çıkan çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi.

ADLİYE ÖNÜNDE SICAK DAKİKALAR: YENİ ŞÜPHELİLER GETİRİLDİ

Tunceli'de adliye önünde tansiyon bir an olsun düşmedi. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, olay yerinden yaptığı canlı aktarımda, "Şu anda Tunceli Adliye binasının hemen önündeyiz. İki şüpheli isim daha adliye binasına getirildi" ifadelerini kullandı. Yılmaz, söz konusu isimlerin dönemin Tunceli Valisi'nin koruması Şükrü Eroğlu ile Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel olduğunu belirterek, şüphelilerin kısa süre içinde adliye binasına alınacağını aktardı.

AİLENİN TEPKİSİ SOKAĞA TAŞTI

Adliye önünde yalnızca güvenlik güçleri değil, Gülistan Doku'nun ailesi de vardı. Sinan Yılmaz, "Aile üyeleri burada ve tepkilerini dile getiriyorlar" diyerek yaşanan gerginliğe dikkat çekti. Sabah saatlerinde getirilen 7 kişi sonrası tansiyonun yükseldiğini belirten Yılmaz, yeni şüphelilerin gelişiyle birlikte aile fertlerinin öfkesinin arttığını, hatta taşlı tepkilerin yaşandığını ifade etti.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI: KRİTİK İSİMLER CEZAEVİNDE

Soruşturma kapsamında iki kritik isim tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sinan Yılmaz, "Tutuklanarak cezaevine gönderilen iki kişi vardı. Birincisi Erdoğan Elaldı, diğeri ise ihraç olan polis memuru Gökhan Ertoğ" sözleriyle sürecin en önemli gelişmesini aktardı. Yılmaz, Erdoğan Elaldı'nın Gülistan Doku'ya en son temas eden kişi olduğunun belirlendiğini, Gökhan Ertoğ'un ise SIM kart üzerinden kritik verileri sildiğini itiraf ettiğini vurguladı.

"SİM KARTI VERDİLER, VERİLERİ SİLDİM" İTİRAFI

Soruşturmanın kırılma noktası, ihraç polis Gökhan Ertoğ'un itirafları oldu. Sinan Yılmaz, "Gökhan Ertoğ, dönemin valisinden aldığı SIM karttaki tüm verileri sildiğini ifadesinde açıkça söyledi" diyerek dosyanın seyrini değiştiren detayı paylaştı. Yılmaz, Ertoğ'un etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini de belirtti.

VALİ HAKKINDA SÜREÇ BAŞLATILDI

İtirafların ardından dönemin Tunceli Valisi hakkında da süreç başlatıldı. Sinan Yılmaz, "Tuncay Sonel hakkında önce İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı, ardından açığa alındı ve gözaltına alındı" ifadelerini kullanarak sürecin devletin üst kademelerine kadar uzandığını aktardı.

Yıllarca "kayıp vakası" olarak görülen dosya, yeni delillerle birlikte yeniden şekillendi. Sinan Yılmaz, "Bu soruşturma daha önce raftaydı, bir anlamda üstü kapatılmıştı" diyerek sürecin geçmişine ışık tuttu. Ancak son aylarda yürütülen kapsamlı çalışmalarla dosya yeniden açıldı ve cinayet ihtimali güç kazandı.

700 SAATLİK GÖRÜNTÜ VE DARALTILMIŞ BAZ ANALİZİ

Soruşturmanın en kritik aşamalarından biri teknik analizler oldu. Sinan Yılmaz, "700 saatlik kamera görüntüsü dosyaya girdi, daraltılmış baz alan çalışması yapıldı" diyerek teknik delillerin önemine dikkat çekti. Bu çalışmalar sonucunda, Gülistan Doku'nun son görüldüğü noktada yalnız olmadığı, diğer şüphelilerin de aynı bölgede bulunduğu tespit edildi.

Tüm bulguların kesiştiği yer ise Sarı Saltuk Viyadüğü oldu. Sinan Yılmaz, "Daraltılmış baz alan çalışmasına göre Gülistan Doku'nun en son görüldüğü noktada diğer şüpheliler de bulunuyordu" ifadelerini kullandı. Böylece olayın geçtiği kritik lokasyon netleşmiş oldu.

CESEDİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ İDDİASI

Soruşturmanın yönünü tamamen değiştiren bir diğer unsur ise gizli tanık oldu. Sinan Yılmaz, "Gizli tanık, Gülistan Doku'nun dönemin valisinin oğlu tarafından öldürüldüğünü ve cesedinin gömüldüğünü ifade etti" sözleriyle çarpıcı iddiayı aktardı. Tanığın verdiği yer tarifinin de net olduğu, Pertek ilçesine bağlı Koçpınar köyünde bir türbe yanındaki ağaç altını işaret ettiği belirtildi.

Gizli tanığın ifadesi bununla da sınırlı kalmadı. Sinan Yılmaz, "Cesedin bir süre sonra yerinin değiştirildiği de ifade edildi" diyerek soruşturmanın hala derinleştiğini vurguladı.

HASTANE KAYITLARI SİLİNDİ, SONRA GERİ GETİRİLDİ

Dosyada bir diğer kritik detay ise hastane kayıtları oldu. Sinan Yılmaz, "Gülistan Doku'nun hastaneye gittiği günlere ait tüm log kayıtları silinmişti" ifadelerini kullandı. Ancak savcılık talimatıyla bilişim uzmanlarının devreye girdiğini belirten Yılmaz, silinen verilerin geri getirildiğini ve dosyaya delil olarak eklendiğini aktardı.

BAŞHEKİM GÖZALTINDA, SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Hastane ayağında da yeni gelişmeler yaşandı. Sinan Yılmaz, "O dönemin başhekimi Bursa'da gözaltına alındı ve Sağlık Bakanlığı da soruşturma başlattı" diyerek sürecin genişlediğini belirtti.

ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK SÜRÜYOR

Tunceli Adliyesi önünde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Sinan Yılmaz, "Jandarma ekipleri kapıda bekliyor, iki şüpheli birazdan araçtan indirilecek" diyerek anbean yaşananları aktardı. Ailelerin tepkisi sürerken, bölgede zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüldü.