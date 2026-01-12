Uyuşturucu ve fuhuşun merkezi Bebek Otel’de kaçak bölümler yıkılıyor!

A HABER BÖLGEDE!

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, kaçak bölümlerinin yıkımına başlanan Bebek Otel önünden gelişmeleri şu sözlerle aktardı:

"Geçtiğimiz günlerde adından sıkça söz ettiren Bebek Otel'le ilgili alınan karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girmiş durumda. Sabahın erken saatlerinde hem zabıta ekipleri hem de polis ekipleri otele geldi ve kaçak yapıların yıkımı için çalışmalara başlandı.

Şu anda ekiplerin içerideki çalışmaları devam ediyor. Özellikle kış bahçesi olarak tabir edilen alanlar ile Boğaz'a ve denize doğru uzanan bazı kaçak bölümlerin yıkım kapsamına alındığını söyleyebiliriz.