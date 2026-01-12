Uyuşturucu ve fuhuşun merkezi Bebek Otel’de kaçak bölümler yıkılıyor!

12 Ocak 2026, Pazartesi
12.01.2026 08:23
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel’de kaçak bölümlerin yıkımına başlandı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Bebek Otel önünden detayları aktardı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel'de kaçak bölümlerin yıkımına başlandı.

BEBEK OTEL'DE KAÇAK BÖLÜMLER YIKILIYOR

Daha önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümler için yıkım kararının alınmasının ardından belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde mekana geldi. Ekipler, sabah saatlerinden itibaren oteldeki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.

Bebek Otel'in kış bahçesinin yıkımı yapılıyor.

A HABER BÖLGEDE!

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, kaçak bölümlerinin yıkımına başlanan Bebek Otel önünden gelişmeleri şu sözlerle aktardı:

"Geçtiğimiz günlerde adından sıkça söz ettiren Bebek Otel'le ilgili alınan karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girmiş durumda. Sabahın erken saatlerinde hem zabıta ekipleri hem de polis ekipleri otele geldi ve kaçak yapıların yıkımı için çalışmalara başlandı.

Şu anda ekiplerin içerideki çalışmaları devam ediyor. Özellikle kış bahçesi olarak tabir edilen alanlar ile Boğaz'a ve denize doğru uzanan bazı kaçak bölümlerin yıkım kapsamına alındığını söyleyebiliriz.

Bebek Otel'i aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan iki operasyonla tanımıştık. İlk operasyon 28 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Bu operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmış, yapılan aramalarda dijital ve fiziki materyallerin yanı sıra uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ele geçirilmişti.

Yıkıma ilişkin kararın süreci de dikkat çekici. Bu karar ilk olarak 26 Temmuz'da alındı, ardından 18 Aralık'ta yeniden değerlendirilerek 25 Aralık'ta ilgili ekiplere tebliğ edildi. 28 Aralık'taki operasyon ise bu karardan bağımsız şekilde, savcılığın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde jandarma tarafından yaklaşık 200 kişilik ekiple yeni bir operasyon düzenlendi. Gece saatlerinde başlayan arama 3–4 saat sürdü ve bu çalışmanın ardından otelin mühürlenmesine karar verildi. İşletme yönetimi ve otel sahibi bu karara itiraz etmişti, yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Ancak Bölge İdare Mahkemesi bu kararı iptal etti ve yıkımın önünü açtı.

Şu an itibarıyla ekipler kontrollü şekilde yıkımı başlatmış durumda. Yıkımın ne kadar süreceğine dair net bir bilgi yok."

