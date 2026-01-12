12 Ocak 2026, Pazartesi
Ceyda Ersoy ile Doğukan Güngör’ün uyuşturucu pişmanlığı! İfadeleri ortaya çıktı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, oyuncu Doğukan Güngör ile fenomen Ceyda Ersoy'un savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında, uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanan Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, ifadesinde 'Kullanıcıyım. Tedavi olmak istiyorum. Pişmanım' dedi. Yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör ise savcılıktaki beyanında 'Bir daha asla kullanmayacağım' ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 12.01.2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 06:59