Ceyda Ersoy ile Doğukan Güngör’ün uyuşturucu pişmanlığı! İfadeleri ortaya çıktı

"BİR DAHA ASLA YASAKLI MADDE KULLANMAYACAĞIM"

Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör, uyuşturucu kullandığını itiraf ederek "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım.