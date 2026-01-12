12 Ocak 2026, Pazartesi

Ceyda Ersoy ile Doğukan Güngör’ün uyuşturucu pişmanlığı! İfadeleri ortaya çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, oyuncu Doğukan Güngör ile fenomen Ceyda Ersoy'un savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında, uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanan Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, ifadesinde 'Kullanıcıyım. Tedavi olmak istiyorum. Pişmanım' dedi. Yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör ise savcılıktaki beyanında 'Bir daha asla kullanmayacağım' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.01.2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 06:59
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturmasında ünlü oyuncu Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy'un savcılık ifadelerine ulaşıldı.

"BİR DAHA ASLA YASAKLI MADDE KULLANMAYACAĞIM"

Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör, uyuşturucu kullandığını itiraf ederek "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım.

Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım" dedi.

"PİŞMANIM, TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM"

Sabah'ın haberine göre tutuklanan şüphelilerden Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy ise evinde bulunan kokain ve uyuşturucu hapın kullanma amaçlı bulundurduğunu itiraf ederek "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum" dedi.

"UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYKEN MESAJLAŞTIM"

İfadesinin devamda Ersoy'a dosyada adı geçen bazı isimler soruldu. Ersoy, "Cihan Şensözlü'yü internetten tanırım. Sohbetlerin ne amaçla yazıldığını bilmiyorum ancak uyuşturucu temin etmedim. Mert Tandoğan ile ne amaçla konuştuğumu bilmiyorum.

Zafer Boyacı'nın neden uyuşturucu fotoğrafı attığını bilmiyorum. Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Telefonumdaki sohbetleri uyuşturucu madde etkisi altında yazdım" diyerek ifadesini tamamladı.