Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın kabarık sicili! Oteli geneleve, evi kumarhaneye çevirdi

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarının da katıldığı baskında, Yıldırım'ın evinin kumarhaneye dönüştürüldüğü belgelendi. Rezidansta Yıldırım'ın kumar partilerini düzenlemesi için görevlendirdiği asistanı Selda Ç., kumar masasında hizmet eden krupiye Mehmet Ç. ve evde çalışan Fatma Y., gözaltına alındı.

Zanlıların, kumar malzemelerini depoya saklamaya çalıştığı belirlenirken rezidans didik didik arandı. Rezidansta, gizlenmeye çalışılan poker masası, kumar çipleri (fişler), işaret aparatları ve çetele tutulan defterler ele geçirildi.

Çetele defterlerinde ise 30'dan fazla ünlü isim ve işadamlarının listesi çıktı. Düzenli olarak oynanan kumar sonrasında masadaki kişilerin birbirlerine olan borçlarının gün gün çetele defterine kaydedildiği görüldü. Listeyi alan başsavcılık soruşturmayı derinleştirdi. Kumarhaneye dönüştürülen rezidansta kurulan masada her gece milyonların döndüğü, ele geçirilen veresiye defterinde 8'er kişilik oynanan oyunlarda ünlü isimlerin her gece birbirlerine olan borç miktarlarının 500 ile 700 bin arasında değişen miktarla not edildiği belirtildi. Rezidansta yapılan aramada onlarca flaş disk ve dijital materyal de bulundu. El konulan dijital materyaller incelenmek üzere Siber Suçlar birimlerine gönderildi.