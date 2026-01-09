Bebek Otel’in karanlık yüzü! VIP odalarda yasak servis

ÜNLÜ İSİMLER VARDI



Emniyet güçlerinin, geçtiğimiz 28 Aralık gecesi otele yaptığı baskından yarım saat önce aralarında ünlü işadamları, sanat ve spor camiasının tanınmış simalarının otelden ayrıldıkları tespit edildi. İşletme müdürü Altunbulak bu durumu da ifadesinde şöyle aktardı:

"Aramadan önce sanat, iş ve spor camiasının önemli isimleri 00.00 - 00.30 arasında ayrıldılar. Bazıları tekneyle ayrıldı. Ayrılanlarla ilgili kamera kayıtlar mevcuttur. Bu kişilerin aramadan 45 dakika önce nasıl ayrıldıklarını ben de bilmiyorum. Kendileriyle herhangi bir şekilde iletişimim olmamıştır."