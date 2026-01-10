Ünlülere yönelik soruşturmada gelişme! Bebek Otel ve Maslak Klein'e uyuşturucu baskını I 4 isme gözaltı kararı
Uyuşturucu soruşturmasının odağındaki Bebek Otel’e jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Otelde arama çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından soruşturma kapsamında İstanbul Maslak’ta bulunan Maslak Klein Phonix adlı ünlü bir mekana daha baskın yapıldı. Öte yandan operasyonunu kapsamında Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz'ün gözaltına alındığı bildirildi.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı. Bebek Otel'in ardından soruşturma kapsamında polis ekipleri, İstanbul Maslak'ta bulunan Maslak Klein Phonix'e operasyon düzenledi.
UYUŞTURUCUNUN MERKEZİ
Soruşturma devam ederken otel hakkındaki skandallar tek tek gün yüzüne çıkıyor. Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bebek Otel'de kayıt alınmadan oda açtırıldığı tespit edilmişti. Özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen işletmede, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kaydettirildiği belirlenmişti. Herhangi bir aramadan geçmeyen müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edilmişti.
.
OTELE İKİNCİ BASKIN
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 5 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Bebek Otel'de yeniden arama gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek sahilinde bir otelde jandarma ekipleri arama yaptı.
5 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu doğrultusunda yeniden arama yapılan otelde, jandarma ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü.
Arama çalışmalarına, hassas burunlu 6 narkotik köpeği de katıldı. Ekipler, topladıkları bazı materyalleri delil torbalarına koyarak otelden ayrıldı.
4 İSME GÖZALTI KARARI
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA İKİNCİ DALGA
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında İstanbul Maslak'ta ünlü bir mekana operasyon düzenledi. Maslak Klein Phonix adlı mekana baskın yapıldı. Narkotik Masası Polisleri mekanda aramalarını sürdürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek Otel'e yapılan baskının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul Maslak'ta ünlü bir mekana operasyon düzenledi.
MEKANA SAAT 02.30'DA BASKIN
Maslak Klein Phonix adlı mekana saat 02.30'da baskın yapıldı.
100 POLİS GÖREV ALDI
Narkotik masasıda görev yapan 100 polis eğlence mekanına eş zamanlı baskın yaptı. Bütün giriş ve çıkış noktaları kontrol altına alına eğlence mekanında, içeride üst araması yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Köpekler gizlice dinleyerek öğreniyor! Kelime tanıma başarıları yüzde 80 çıktı
- Kıyafetlerinizi metal askıdan kurtarın! Hem deliyor hem pas lekesi yapıyor
- A101 Haftanın Yıldızları 10-16 Ocak kataloğu çıktı! Toz deterjanda yüzde 50 indirim
- ChatGPT Health nedir, nasıl kullanılır? Tahlil yorumluyor, randevuya hazırlıyor
- Bir babanın gizemli hayatı! Gizli Karargah filmi bu akşam atv’de: Konusu ve oyuncuları
- iPhone 4 çekmecelerden çıktı! Sosyal medyada nostalji akımı: Dijital kamera yerine…
- TSK 2026 Astsubay alımı! Seçim süreci 19 Ocak’ta başlıyor: İşte tüm aşamalar
- AÖL kayıt kılavuzu: Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt işlemleri başladı! Ücreti ne kadar?
- Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuruları 20 Ocak’ta başlıyor! İşte MEB AGS kontenjan dağılımları
- TOKİ kuraları çekildi: Ardahan ve Muş’ta hak sahipleri belli oldu!
- Hava sertleşiyor! Kar için tarih verildi: Kuvvetli yağış, don ve fırtınaya dikkat!
- Ünlü müzik grubu ABBA'nın adı nereden gelmektedir?