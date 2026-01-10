10 Ocak 2026, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Ünlülere yönelik soruşturmada gelişme! Bebek Otel ve Maslak Klein'e uyuşturucu baskını I 4 isme gözaltı kararı

Ünlülere yönelik soruşturmada gelişme! Bebek Otel ve Maslak Klein'e uyuşturucu baskını I 4 isme gözaltı kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2026 00:35 Güncelleme: 10.01.2026 05:47
Ünlülere yönelik soruşturmada gelişme! Bebek Otel ve Maslak Klein’e uyuşturucu baskını I 4 isme gözaltı kararı

Uyuşturucu soruşturmasının odağındaki Bebek Otel’e jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Otelde arama çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından soruşturma kapsamında İstanbul Maslak’ta bulunan Maslak Klein Phonix adlı ünlü bir mekana daha baskın yapıldı. Öte yandan operasyonunu kapsamında Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz'ün gözaltına alındığı bildirildi.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı. Bebek Otel'in ardından soruşturma kapsamında polis ekipleri, İstanbul Maslak'ta bulunan Maslak Klein Phonix'e operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA 5. DALGA OPERASYONU

UYUŞTURUCUNUN MERKEZİ

Soruşturma devam ederken otel hakkındaki skandallar tek tek gün yüzüne çıkıyor. Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bebek Otel'de kayıt alınmadan oda açtırıldığı tespit edilmişti. Özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen işletmede, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kaydettirildiği belirlenmişti. Herhangi bir aramadan geçmeyen müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edilmişti.

.Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

OTELE İKİNCİ BASKIN

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 5 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Bebek Otel'de yeniden arama gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek sahilinde bir otelde jandarma ekipleri arama yaptı.

5 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu doğrultusunda yeniden arama yapılan otelde, jandarma ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü.

Arama çalışmalarına, hassas burunlu 6 narkotik köpeği de katıldı. Ekipler, topladıkları bazı materyalleri delil torbalarına koyarak otelden ayrıldı.

BEBEK OTEL'E JANDARMA BASKINI! EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

4 İSME GÖZALTI KARARI

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik soruşturmada gelişme! Bebek Otel ve Maslak Klein’e uyuşturucu baskını I 4 isme gözaltı kararı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA İKİNCİ DALGA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında İstanbul Maslak'ta ünlü bir mekana operasyon düzenledi. Maslak Klein Phonix adlı mekana baskın yapıldı. Narkotik Masası Polisleri mekanda aramalarını sürdürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek Otel'e yapılan baskının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul Maslak'ta ünlü bir mekana operasyon düzenledi.

Ünlülere yönelik soruşturmada gelişme! Bebek Otel ve Maslak Klein’e uyuşturucu baskını I 4 isme gözaltı kararı

MEKANA SAAT 02.30'DA BASKIN

Maslak Klein Phonix adlı mekana saat 02.30'da baskın yapıldı.

100 POLİS GÖREV ALDI

Narkotik masasıda görev yapan 100 polis eğlence mekanına eş zamanlı baskın yaptı. Bütün giriş ve çıkış noktaları kontrol altına alına eğlence mekanında, içeride üst araması yapıldı.

Kod Adı ’VIP’! Ünlülere sahte kayıt! Odaya özel servisKod Adı ’VIP’! Ünlülere sahte kayıt! Odaya özel servis KOD ADI 'VIP'! ÜNLÜLERE SAHTE KAYIT! ODAYA ÖZEL SERVİS
Boğaz’daki yalıda referanslı uyuşturucu partileri!Boğaz’daki yalıda referanslı uyuşturucu partileri! BOĞAZ'DAKİ YALIDA "REFERANSLI" UYUŞTURUCU PARTİLERİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ünlülere yönelik soruşturmada gelişme! Bebek Otel ve Maslak Klein’e uyuşturucu baskını I 4 isme gözaltı kararı Ünlülere yönelik soruşturmada gelişme! Bebek Otel ve Maslak Klein’e uyuşturucu baskını I 4 isme gözaltı kararı Ünlülere yönelik soruşturmada gelişme! Bebek Otel ve Maslak Klein’e uyuşturucu baskını I 4 isme gözaltı kararı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör