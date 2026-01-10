Ünlülere yönelik soruşturmada gelişme! Bebek Otel ve Maslak Klein’e uyuşturucu baskını I 4 isme gözaltı kararı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı. Bebek Otel'in ardından soruşturma kapsamında polis ekipleri, İstanbul Maslak'ta bulunan Maslak Klein Phonix'e operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCUNUN MERKEZİ

Soruşturma devam ederken otel hakkındaki skandallar tek tek gün yüzüne çıkıyor. Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bebek Otel'de kayıt alınmadan oda açtırıldığı tespit edilmişti. Özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen işletmede, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kaydettirildiği belirlenmişti. Herhangi bir aramadan geçmeyen müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edilmişti.