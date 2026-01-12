Milyoner'de Instagram sorusu! Messi yerine "yumurta" dedi: Hayatının hatasını yaptı
ATV'nin yıllardır en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her perşembe ve pazar akşamı olduğunu gibi birbirinden ilginç sorularıyla hem eğlendirirken hem de düşündüren anlara sahne oldu. Sevilen yarışmada Büşra Aydın isimli yarışmacı, 500 bin TL değerindeki sorunun kilidini açarken karşısına çıkan soruda cevabını bildiğini ifade ederek hayatının hatasını yaptı. Üniversite öğrencisi Instagram sorusuna verdiği yanıt yanlış çıkmasıyla büyük hayal kırıklığına uğrarken o anlar sosyal medyada oldukça konuşuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...
Giriş Tarihi: 12.01.2026 05:03
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 05:25