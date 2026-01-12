Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner'de Instagram sorusu! Messi yerine "yumurta" dedi: Hayatının hatasını yaptı

ATV'nin yıllardır en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her perşembe ve pazar akşamı olduğunu gibi birbirinden ilginç sorularıyla hem eğlendirirken hem de düşündüren anlara sahne oldu. Sevilen yarışmada Büşra Aydın isimli yarışmacı, 500 bin TL değerindeki sorunun kilidini açarken karşısına çıkan soruda cevabını bildiğini ifade ederek hayatının hatasını yaptı. Üniversite öğrencisi Instagram sorusuna verdiği yanıt yanlış çıkmasıyla büyük hayal kırıklığına uğrarken o anlar sosyal medyada oldukça konuşuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Giriş Tarihi: 12.01.2026 05:03 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 05:25
ATV'nin perşembe ve pazar akşamları izlenme rekoru kıran, hem eğlendirirken hem de para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ocak'ta yayınlanan yeni bölümünde renkli anlar yaşandı. Sevilen yarışmaya Adana'dan katılan üniversite öğrencisi Büşra Aydın, büyük ödül için kıyasıya yarışırken 500 bin TL'lik sorunun kilidini açtı.

Yarışmanın 11'inci sorusunda yer alan sosyal medyadaki beğeni sorusu seyirciyi ekran başına kilitlerken geceye de damgasını vurdu.

İŞTE O SORU


"Yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır" sorusu soruldu.

Şıklar arasında ;

a- Lionel Messi
b- Kylie Jenner
c- Crİstiano Ronaldo
d- Yumurta seçenekleri yer aldı.

"BEN BU SORUNUN YANITINI BİLİYORUM"

Genç yarışmacı 500 bin TL'lik Instagram sorusunda doğru cevabı yine sosyal medya üzerinden gördüğünü ifade ederek "Ben bu sorunun yanıtını biliyorum" dedi. Aydın büyük ödülün yanıtını hızla yanıtlarken riske girerken hayatının hatasını yaptı.

YANLIŞ CEVAP VERDİ

Büşra Aydın, 11. soruda doğru yanıtın d şıkkı yumurta olduğunu belirterek ani bir kararla soruyu yanıtladı. Yarışmacı aldığı ani kararla büyük pişmanlık yaşadı.

