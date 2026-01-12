Milyoner'de Instagram sorusu! Messi yerine "yumurta" dedi: Hayatının hatasını yaptı

ATV'nin perşembe ve pazar akşamları izlenme rekoru kıran, hem eğlendirirken hem de para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ocak'ta yayınlanan yeni bölümünde renkli anlar yaşandı. Sevilen yarışmaya Adana'dan katılan üniversite öğrencisi Büşra Aydın, büyük ödül için kıyasıya yarışırken 500 bin TL'lik sorunun kilidini açtı.