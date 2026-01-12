17 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu görevlilerinin de olduğu 81 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli olarak FETÖ'ye yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda, aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 81 şüpheli yakalandı.

OPERASYONLAR 17 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında;

İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir'in yanı sıra Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

GİZLİ TANIK VE DİJİTAL VERİLER ELE VERDİ

Soruşturma kapsamında, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda şüphelilerin FETÖ ile bağlantıları tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin;

Örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı oldukları, FETÖ ile bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu, FETÖ'nün "Emniyet Mahrem Yapılanması" içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

EMNİYET İÇİNDEKİ MAHREM YAPILANMA DEŞİFRE EDİLDİ

Şüphelilerin, örgüt içerisinde oluşturulan mahrem yapı kapsamında hiyerarşik bir düzenle hareket ettikleri,

çeşitli rütbelerdeki emniyet mensuplarıyla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Ayrıca, örgüt mensuplarının:

Her rütbeden emniyet personelini özel kodlamalarla fişledikleri,

Örgüte kazandırılmak istenen emniyet mensupları için planlı faaliyetler yürüttükleri,

Emniyet personelini aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri tespit edildi.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında devletin bütünlüğüne, milletin birlik ve beraberliğine kasteden yapılarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığını, İl Emniyet Müdürlerini ve tüm güvenlik güçlerini tebrik etti.