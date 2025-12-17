17 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Dünyanın konuştuğu görüntüyü çeken Türk A Haber'de! Saldırı anlarında neler yaşandı?

Dünyanın konuştuğu görüntüyü çeken Türk A Haber'de! Saldırı anlarında neler yaşandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2025 10:18
Dünyanın konuştuğu görüntüyü çeken Türk A Haber’de! Saldırı anlarında neler yaşandı?

Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki bir plajda düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Terör saldırısı sırasında saldırganın üzerine atlayarak silahını ele geçiren Suriyeli göçmen Ahmed el-Ahmed’in sergilediği cesaret dünya gündemine oturdu. O anları kayda alan kişinin ise bir Türk olduğu ortaya çıktı. Görüntüyü çeken Okan Okur A Haber canlı yayınında o anları anlattı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki bir plajda düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Terör saldırısı sırasında saldırganın üzerine atlayarak silahını ele geçiren Suriyeli göçmen Ahmed el-Ahmed'in sergilediği cesaret dünya gündemine oturdu. O anları kayda alan kişinin ise bir Türk olduğu ortaya çıktı. Görüntüyü çeken Okan Okur A Haber canlı yayınında o anları anlattı.

İşte o görüntüyü çeken Okan Okur'un açıklamalarından satır başlıkları;

AHaber CANLI YAYIN

Dünyanın konuştuğu görüntüyü çeken Türk A Haber’de! Saldırı anlarında neler yaşandı?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın konuştuğu görüntüyü çeken Türk A Haber’de! Saldırı anlarında neler yaşandı? Dünyanın konuştuğu görüntüyü çeken Türk A Haber’de! Saldırı anlarında neler yaşandı? Dünyanın konuştuğu görüntüyü çeken Türk A Haber’de! Saldırı anlarında neler yaşandı?
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör