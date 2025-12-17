"Çirkinler" çetesine operasyon! 7 kişi tutuklandı | Adeta cephane çıktı

Fotoğraf-AA

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, uzi marka otomatik silah, 5 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 70 fişek ve 10 gram kokain ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 7 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin "çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.