"Çirkinler" çetesine operasyon! 7 kişi tutuklandı | Adeta cephane çıktı
İstanbul'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında Başakşehir'de "Çirkinler" örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli tutuklanırken yapılan aramalarda uzi marka otomatik silah, 5 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 70 fişek ve 10 gram kokain ele geçirildi.
İstanbul'da, çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Çirkinler" örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Çirkinler" isimli silahlı suç örgütüyle iltisaklı şahıslara yönelik 12 Aralık'ta Başakşehir'de operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, uzi marka otomatik silah, 5 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 70 fişek ve 10 gram kokain ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 7 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, şüphelilerin "çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.
