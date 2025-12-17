CHP’li Karabağlar Belediyesi’nde yeni kriz kapıda!
Daha önce maaş krizi nedeniyle sokakları çöp yığınlarına dönen İzmir’in CHP’li Karabağlar Belediyesi, bu kez kesintileri gerekçe göstererek işçilerin geçmiş aylardan kalan ve bu aya ait ikramiyeleri ile mesai ücretlerinin ödenemeyeceğini duyurdu.
CHP'li İzmir Karabağlar Belediyesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan maaş krizi yeniden patlak verdi. Belediyenin, işçilerin alacaklarının ödenmeyeceği açıklaması Karbel Şirketinde çalışan işçiler arasında büyük tedirginlik yarattı.
ZAMANINDA YATIRILMAYACAK
Belediye yönetiminin yaptığı açıklamaya belediye şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasının nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu. İşverenden belediye şirketi Karbel'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 5 No'lu şube yöneticilerine yapılan bilgilendirmede geçen aydan kalan ikramiye ve mesailerle bu ayki mesai ve ikramiyelerin zamanında yatırılamayacağı belirtildi.
KÖTÜ HABERLER BİTMİYOR
İşçiye kötü haber bununla da sınırlı kalmadı. Belediye yönetimi yeni yıla sayılı gün kala Kasım ayı maaşlarının da ne zaman ve ne kadarının yatacağı konusunda belirsizlik olduğunu belirtti. Belediye yönetimi Kasım ayı maaşları ile ilgili durumun 19 Aralık'ta sendika ile yapılacak toplantıda netlik kazanacağını ifade etti.
SENDİKA İŞÇİLERE SMS GÖNDERDİ
Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre sendika da işverenin yaptığı bilgilendirme sonrası Karabağlar Belediyesi çalışanlarına konuya ilişkin bilgilendirme mesajı attı.
Sendikanın işçilere attığı SMS Mesajında şu ifadelere yer verildi:
Arkadaşlar, Belediye Başkanı ile yapılan görüşmede, İller Bankası'ndan yapılan kesintiler nedeniyle geçen aydan kalan ikramiye ve mesailer ile bu aya ait ikramiye ve mesailerin ödenmeyeceği, yani maaşlarında bu ay ikramiyesiz ve mesaisiz yatırılacağı bilgisi paylaşılmıştır. Maaşların ne kadar yatırılacağıyla ilgili olarak ayın 19'unda tekrar bir görüşme yapılacaktır. Şirketteki tecilin kalkmasıyla birlikte, Toplu İş Sözleşmesi'nden kalan geriye dönük alacakların kalan kısmı önümüzdeki günlerde ödenecektir. Multinet fişlerimiz ile ilgili olarak ayrıca tekrar bilgilendirme yapılacaktır.
