CHP’li Karabağlar Belediyesi’nde yeni kriz kapıda!

İşçiler (Arşiv)

KÖTÜ HABERLER BİTMİYOR

İşçiye kötü haber bununla da sınırlı kalmadı. Belediye yönetimi yeni yıla sayılı gün kala Kasım ayı maaşlarının da ne zaman ve ne kadarının yatacağı konusunda belirsizlik olduğunu belirtti. Belediye yönetimi Kasım ayı maaşları ile ilgili durumun 19 Aralık'ta sendika ile yapılacak toplantıda netlik kazanacağını ifade etti.

SENDİKA İŞÇİLERE SMS GÖNDERDİ

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre sendika da işverenin yaptığı bilgilendirme sonrası Karabağlar Belediyesi çalışanlarına konuya ilişkin bilgilendirme mesajı attı.

Sendikanın işçilere attığı SMS Mesajında şu ifadelere yer verildi: