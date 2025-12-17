Antalya Los Angeles ve Dubai'yi geçti! Dünyanın en iyi 5 turizm merkezinden biri

Haberler

Dünyanın önde gelen bağımsız araştırma kuruluşları arasında yer alan Euromonitor’un, geçtiğimiz haftalarda açıkladığı “Dünyanın en çok turist çeken şehirleri” listesinin ardından, bu kez kalite, sürdürülebilirlik ve destinasyon yönetimini öne çıkaran “Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu” listesi yayımlandı. Uluslararası araştırma şirketi Euromonitor’un çalışmasında Antalya 5’inci sırada yer aldı. Antalya, bu listeye giren Türkiye’den ilk ve tek şehir oldu.

Londra merkezli uluslararası araştırma şirketi Euromonitor, 2025 yılına ilişkin olarak önce "Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri" listesini, ardından ise "Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu" araştırmasını yayımladı. İkinci liste, yalnızca turist sayısını değil, destinasyonların uzun vadeli turizm performansını ölçmesiyle öne çıktı. Antalya, Euromonitor’un 2025 araştırmasında Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu arasında 5’inci sırada yer aldı. (ahaber.com.tr) Bu kapsamlı çalışmada Antalya 5'inci sırada yer aldı. Antalya, bugüne kadar bu listeye girebilen Türkiye'den ilk ve tek şehir olma özelliğini taşıyor. ÖLÇÜM 50'DEN FAZLA GÖSTERGEYE GÖRE YAPILDI Euromonitor'un Lighthouse iş birliğiyle hazırladığı araştırmada; turizm altyapısı, ekonomik ve ticari verimlilik, istihdam ve iş gücü potansiyeli, turizm politikalarının tutarlılığı, sağlık ve güvenlik koşulları, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik başlıkları altında 50'den fazla gösterge değerlendirildi. Çalışma, dünya genelinde 100 farklı turizm ve tatil destinasyonunu kapsıyor.

Türkiye’den bu prestijli listeye giren ilk ve tek şehir olan Antalya, küresel turizmde fark yarattı. (ahaber.com.tr) Araştırmanın temel amacı; destinasyonların sadece ne kadar turist çektiğini değil, turizmi ne kadar sağlıklı, dengeli ve kalıcı biçimde yönettiğini ortaya koymak. DÜNYANIN EN İYİ 10 TURİZM DESTİNASYONU Araştırmaya göre 2025 yılı için dünyanın en iyi 10 turizm destinasyonu şu şekilde sıralandı: Orlando New York Mekke Paris Antalya Medine Los Angeles Dubai Cancun Kyoto