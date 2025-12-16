16 Aralık 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2025 10:46 Güncelleme: 16.12.2025 11:26
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net mesaj: Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te "16'ncı Büyükelçiler Konferansı" kapsamında büyükelçileri kabul programında konuştu. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin net mesajlar veren Kurtulmuş, "Bu sefer Türkiye kazanacak, emperyalistler, onların oyuncakları kazanamayacak. Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız" dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN NET MESAJ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te "16'ncı Büyükelçiler Konferansı" kapsamında büyükelçileri kabul programında konuştu.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları...

Yeni bir eşikte olduğumuz aşikardır. Bizim de Türkiye olarak bütün bu süreçte geniş bir alana yayılmış bu gelişmeleri yakinen takip etmek mecburiyetimiz vardır.

"TÜRK DIŞ POLİTİKASI KARARLI YOLUNA DEVAM EDİYOR"
Dış politikada son yıllarda fevkalade etkin atılımlarda olduğumuzu hepimiz iftiharla izliyoruz. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin takındığı tutum, Kafkaslardaki gerilimlerde ortaya koymuş olduğu tavır, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve İsrail'in saldırganlıklarının durdurulması konusunda ortaya koyduğu tavır tamda bu anlayıştan kaynaklanmaktadır.

Türkiye olarak gelişmelere göre hareket ediyoruz. Tek kutuplu dünya düzeni sona erdi. Türk dış politikası kararlı yoluna devam ediyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Bu sefer Türkiye kazanacak, emperyalistler, onların oyuncakları kazanamayacak. Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız

Terörsüz Türkiye ile provokasyonlara geçit yok!Terörsüz Türkiye ile provokasyonlara geçit yok! TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE PROVOKASYONLARA GEÇİT YOK!
Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul ettiBaşkan Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'U KABUL ETTİ
Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması!Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması! KURTULMUŞ'TAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net mesaj: Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net mesaj: Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net mesaj: Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör