TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net mesaj: Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları...

Yeni bir eşikte olduğumuz aşikardır. Bizim de Türkiye olarak bütün bu süreçte geniş bir alana yayılmış bu gelişmeleri yakinen takip etmek mecburiyetimiz vardır.

"TÜRK DIŞ POLİTİKASI KARARLI YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Dış politikada son yıllarda fevkalade etkin atılımlarda olduğumuzu hepimiz iftiharla izliyoruz. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin takındığı tutum, Kafkaslardaki gerilimlerde ortaya koymuş olduğu tavır, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve İsrail'in saldırganlıklarının durdurulması konusunda ortaya koyduğu tavır tamda bu anlayıştan kaynaklanmaktadır.

Türkiye olarak gelişmelere göre hareket ediyoruz. Tek kutuplu dünya düzeni sona erdi. Türk dış politikası kararlı yoluna devam ediyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Bu sefer Türkiye kazanacak, emperyalistler, onların oyuncakları kazanamayacak. Terörü ilanihaye Türkiye gündeminden kaldıracağız