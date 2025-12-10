Terörsüz Türkiye ile provokasyonlara geçit yok! Kurtulmuş’tan net mesaj: Bu kez mutlaka başaracağız

Fotoğraf-AA

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOL! BU KEZ MUTLAKA BAŞARAĞIZ"

Geçmiş yıllarda da terörün bitirilmesi için girişimlerin olduğunu anlatan Kurtulmuş, girişimlerin sabotajlar nedeniyle akamete uğradığını dile getirerek, "Son 23 yıllık AK Parti iktidarı sırasında da bu meselenin çözülebilmesi için birkaç sefer teşebbüs edilmiş, en son 'Çözüm süreci' adı verilen süreçte de her şey fevkalade olgun bir noktaya geldiği düşünülürken yine iç ve dış provokatör çevrelerin devreye girmesiyle süreç akamete uğratılmıştır. Onun için diyoruz ki bu sefer mutlaka başaracağız. Artık bu iş, geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Geçmiş tecrübelerden farklı olarak bir devlet projesi olarak gündeme gelmiştir. Bütün kamu kurum ve kuruluşları yeknesak bir şekilde herkes üzerine düşeni yapıyor. İlk sefer de siyaset, TBMM'deki bütün farklı partileriyle birlikte bir gözlemci unsur olarak bu sürecin özellikle Meclis kısmı ve bundan sonra oluşacak olan idari ve yasal düzenlemelerle ilgili teklifleri gündeme getirmek bakımından önemli bir çalışmayı gerçekleştiriyor" değerlendirmesinde bulundu.