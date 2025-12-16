Ankara’da fuhuş çarkı çökertildi! SGK’lı gösterilen kadınlara iğrenç dayatma

Haberler

Başkentte “eğlence” adı altında kurulan fuhuş düzeni deşifre edildi. Gece kulübü ve telebarlarda kadınların tehdit, baskı ve komisyon sistemiyle istismar edildiği soruşturmada, işletme sahipleri, müdürler ve şef garsonların organizasyonun merkezinde olduğu belirlendi. Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay ise kadınların bir kısmının SGK'lı olarak çalışıyor gösterilmesi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'na gelen ihbarlar ve artan şikâyetler üzerine başlatılan gizli soruşturma, başkentte bugüne kadar tek operasyonda en fazla tutuklamanın yapıldığı fuhuş operasyonuyla sonuçlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel tahkikat ekipleri, Çankaya ilçesinde "night club" ve "telebar" adı altında faaliyet gösteren 11 işletmeyi mercek altına aldı. BAŞKENTTE FUHUŞ OPERASYONU: 60 TUTUKLAMA 4 AYLIK GİZLİ TAKİP VE TEKNİK İZLEME Soruşturma kapsamında CMK 135 kapsamında teknik izleme ve takip kararları alındı. Ekipler, 4 ay boyunca müşteri gibi mekanlara girerek fuhşa aracılık eden, fuhuşu teşvik eden ve organize eden şüphelileri adım adım izledi. Gizli kameralarla mekan çalışanları ile müşteriler arasındaki pazarlıklar kayıt altına alındı. Yapılan tespitlerde, kadınların "masaya oturma" adı altında müşteriyle tanıştırıldığı, ardından ücret karşılığı fuhuş için otellere götürüldüğü belirlendi.

"MÜŞTERİYE ÇIKMAZSAN İŞE ALMAYIZ" Mağdur kadınların ifadelerinde, işletme sahipleri, müdürler ve şef garsonların sistematik baskı uyguladığı ortaya çıktı. Kadınlar, "Müşteriyle çıkmazsan bir daha işe alamayız" şeklinde tehdit edildiklerini, fuhuş amaçlı müşteri geldiğinde telefonla çağrıldıklarını ve kazançtan komisyon alındığını anlattı. Bazı mağdurlar, sadece masaya oturup kons yapmak istediklerini belirtmelerine rağmen, "Bu işler böyle olmuyor, müşteriyle otele gitmen lazım" denilerek fuhşa zorlandıklarını ifade etti.