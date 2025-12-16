16 Aralık 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri ORF: İsrail performansındaki yuhalamalar kesilmeyecek

ORF: İsrail performansındaki yuhalamalar kesilmeyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.12.2025 22:12 Güncelleme: 16.12.2025 22:42
ORF: İsrail performansındaki yuhalamalar kesilmeyecek

Avusturya’da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nı yayınlayacak olan devlet kanalı ORF, İsrail’in performansı sırasında yükselen yuhalamalara yayında müdahale edilmeyeceğini açıkladı. ORF yetkilileri, “Hiçbir şeyi güzelleştirmeyeceğiz ya da olanları göstermekten kaçınmayacağız. Bizim görevimiz olayları olduğu gibi yansıtmak” ifadelerini kullandı.

İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verilmesi sonrası tepkiler devam ederken, Avusturya'da düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'nı yayınlayacak devlet kanalı ORF, İsrail'e yönelik protestolara izin verileceğini açıkladı. ORF, İsrail'in performansı sırasında yuhalamaları kesmeyeceğini bildirdi.

Eurovision'un yapımcısı Michael Kroen, ORF tarafından düzenlenen basın toplantısında, seyircilerin Filistin bayrağı taşımasına izin verileceğini belirterek, "Yasalara uygun olan tüm resmi bayrakların kullanılmasına izin vereceğiz. Hiçbir şeyi güzelleştirmeyeceğiz veya olanları göstermekten kaçınmayacağız, çünkü bizim görevimiz olayları olduğu gibi göstermek" dedi.

ORF Program Direktörü Stefanie Groiss-Horowitz ise yayıncı kuruluşun İsrail'in performansı sırasında seyircilerin yuhalama seslerini kesmeyeceğini belirterek, "Hiçbir şekilde yapay alkış sesi eklemeyeceğiz" dedi.

ORF ve Avusturya hükümeti, itirazlara rağmen İsrail'in yarışmaya katılmasına destek vermiş, ORF Genel Müdürü Roland Weissmann, desteğini göstermek için geçtiğimiz ay İsrail'i ziyaret etmişti.

ORF: İsrail performansındaki yuhalamalar kesilmeyecek

ÇOK SAYIDA ÜLKE EUROVİSİON'U BOYKOT KARAR ALDI

Avrupa Yayın Birliği'nin 4 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği genel kurul toplantısında birçok ülkenin boykot tehdidine rağmen İsrail'in bu yılki organizasyona katılımı konusunda oylama yapılmamış ve İsrail'in önümüzdeki yıl 70'incisi düzenlenecek yarışmaya katılımı resmiyet kazanmıştı.

EBU'nun İsrail'in katılımına izin vermesi sonrasında İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya'nın ulusal yayın kuruluşları, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilme kararı almıştı. Eurovision, 2003'ten bu yana en az katılımcı sayısı ile düzenlenecek ve 35 ülke katılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ORF: İsrail performansındaki yuhalamalar kesilmeyecek ORF: İsrail performansındaki yuhalamalar kesilmeyecek ORF: İsrail performansındaki yuhalamalar kesilmeyecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör