17 Ekim 2025, Cuma
Türkiye'nin NTE hedefi! Toryum da üretilecek! 4 trilyon dolarlık dolarlık rezerv
Türkiye'de bulunan 694 milyon tonluk nadir toprak elementi (NTE) rezervi, Çin'in ardından dünyadaki en büyük ikinci rezerv olarak öne çıkıyor. Eskişehir Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Tesisi'nde saflaştırma teknolojilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Tesis ilk aşamada 7 NTE'nin üretimine odaklanacak. Ardından diğer 17 NTE'nin de tesiste işlenmesi için gerekli geliştirmeler yapılacak. Uranyum gibi nükleer yakıt ham maddesi olan toryum da bu tesiste üretilebilecek.
Giriş Tarihi: 17.10.2025 12:10