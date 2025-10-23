Paylaşılamayan nadir toprak elementleri neden değerli?

Dünya her geçen gün yeni bir çatışma alanına sahne oluyor. Geçmişteki petrol savaşları yerini nadir toprak elementi savaşlarına bıraktı. Çin-ABD ve Rusya bu konuda liderlik için yarışıyor. Şu an nadir toprak elementleri konusunda hem kaynak hem de işlemede ilk sırada Çin var. Peki, Türkiye'de durum ne? İlk çalışmalar ne zaman başlamıştı? Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak hangi adımları atmıştı? Nadir toprak elementleri neden önemli? Detaylar özel dosya haberimizde…

