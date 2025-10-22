Geleceğin petrolü NTE! Çalışmalar Berat Albayrak döneminde başlamıştı! Toprağın altından cevher fışkırıyor

Türkiye'nin gelişmesini ve büyümesini istemeyen malum kesim bu sefer de gözünü NTE'ye dikmiş ve onu baltalamaya çalışmak için harekete geçmiş durumda. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugün NTE ile ilgili dikkat çeken bir yazıyı köşesine taşıdı.

İşte Güngör'ün "Geleceğin petrolü NTE" başlıklı yazısı:

Her milli meselede olduğu gibi bir kesim yine koro halinde ortaya çıktı. Yüksek teknoloji sanayileri, savunma kabiliyetleri, yeşil enerji dönüşümü ve dijital altyapıların stratejik dayanağı nadir toprak elementi mevzusuna daldılar.