Geleceğin petrolü NTE! Çalışmalar Berat Albayrak döneminde başlamıştı! Toprağın altından cevher fışkırıyor
Türkiye'de keşfedilen 694 milyon tonluk nadir toprak elementi (NTE) rezervi, Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci kaynağı olarak öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde maden haritasını çıkaran Berat Albayrak'ın girişimleriyle Türkiye, NTE alanında ilk adımlarını atmıştı. Bugün ise Türkiye'nin bu stratejik alandaki ilerleyişi, bazı çevrelerin hedefi haline gelmiş durumda. Ülkenin kalkınmasını engellemeye çalışan odaklar, NTE yatırımlarını baltalamak için devreye girdi. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin nadir toprak elementleri konusundaki yatırımlarını ve bu alanda belirlediği stratejik hedefleri değerlendirdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.10.2025 07:50
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 07:58