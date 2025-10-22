Viral Galeri Viral Tıkla Geleceğin petrolü NTE! Çalışmalar Berat Albayrak döneminde başlamıştı! Toprağın altından cevher fışkırıyor

Geleceğin petrolü NTE! Çalışmalar Berat Albayrak döneminde başlamıştı! Toprağın altından cevher fışkırıyor

Türkiye'de keşfedilen 694 milyon tonluk nadir toprak elementi (NTE) rezervi, Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci kaynağı olarak öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde maden haritasını çıkaran Berat Albayrak'ın girişimleriyle Türkiye, NTE alanında ilk adımlarını atmıştı. Bugün ise Türkiye'nin bu stratejik alandaki ilerleyişi, bazı çevrelerin hedefi haline gelmiş durumda. Ülkenin kalkınmasını engellemeye çalışan odaklar, NTE yatırımlarını baltalamak için devreye girdi. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin nadir toprak elementleri konusundaki yatırımlarını ve bu alanda belirlediği stratejik hedefleri değerlendirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.10.2025 07:50 Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 07:58
Geleceğin petrolü NTE! Çalışmalar Berat Albayrak döneminde başlamıştı! Toprağın altından cevher fışkırıyor

Türkiye'de bulunan 694 milyon tonluk nadir toprak elementi (NTE) rezervi, Çin'in ardından dünyadaki en büyük ikinci rezerv olarak öne çıkıyor. Eskişehir Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Tesisi'nde saflaştırma teknolojilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Tesis ilk aşamada 7 NTE'nin üretimine odaklanacak. Ardından diğer 17 NTE'nin de tesiste işlenmesi için gerekli geliştirmeler yapılacak. Uranyum gibi nükleer yakıt ham maddesi olan toryum da bu tesiste üretilebilecek.

Geleceğin petrolü NTE! Çalışmalar Berat Albayrak döneminde başlamıştı! Toprağın altından cevher fışkırıyor

Geçtiğimiz yıllarda varlığı pek çok kez görmezden gelinen nadir toprak elementleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkınma hamlesi ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleri ile tekrar ekonomiye kazandırıldı.

Geleceğin petrolü NTE! Çalışmalar Berat Albayrak döneminde başlamıştı! Toprağın altından cevher fışkırıyor

Türkiye'nin gelişmesini ve büyümesini istemeyen malum kesim bu sefer de gözünü NTE'ye dikmiş ve onu baltalamaya çalışmak için harekete geçmiş durumda. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugün NTE ile ilgili dikkat çeken bir yazıyı köşesine taşıdı.

İşte Güngör'ün "Geleceğin petrolü NTE" başlıklı yazısı:

Her milli meselede olduğu gibi bir kesim yine koro halinde ortaya çıktı. Yüksek teknoloji sanayileri, savunma kabiliyetleri, yeşil enerji dönüşümü ve dijital altyapıların stratejik dayanağı nadir toprak elementi mevzusuna daldılar.

Geleceğin petrolü NTE! Çalışmalar Berat Albayrak döneminde başlamıştı! Toprağın altından cevher fışkırıyor

Neymiş efendim...
Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahası ABD'ye devredilecekmiş!
Bunu söyleyenler de nadir toprak elementi yatırımını engellemek için ellerini ardına koymayanlar... Gerçi geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, onların ipliğini pazara çıkardı. Eskişehir'de Çin'den sonra en büyük sahanın bulunduğu alanda yatırımın nasıl belediye tarafından engellenmek istendiğini anlattı.

Geleceğin petrolü NTE! Çalışmalar Berat Albayrak döneminde başlamıştı! Toprağın altından cevher fışkırıyor

Tabii anlayana...
Peki neden NTE'ye muhalefet ediyorlar?
Milli İstihbarat Akademisi bu konuda iyi bir çalışma yapmış. Malumunuz, bu cevherlerde üretimin yüzde 61'i Çin'de. Bütün dünya ithalatı onlardan yapıyor. ABD'de ithalatın yüzde 70'i Çin'den. ABD-Ukrayna Mineral Anlaşması da bu nedenle. Bir nevi jeopolitik bir satranç oyunu yaşanıyor.

SON DAKİKA