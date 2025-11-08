NTE’de endüstriyel tesis yolda! Temeller Berat Albayrak döneminde atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesini sunan Bakan Bayraktar, enerji tüketim desteğine devam ettiklerinin altını çizerek, "Bu kapsamda, tüm vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgaz faturalarında bugünün fiyatlarıyla 2024 yılında 548 milyar, 2025 yılı ilk 10 ayında ise yaklaşık 530 milyar liralık tutar hazinemiz tarafından karşılanmıştır. Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğe yüzde 54, doğalgaza ise yüzde 45 destek verilmektedir" dedi.

KESİNTİSİZ DENETİM

Madencilikte aramadan üretime kadar her aşamada daha etkin, şeffaf ve güvenilir denetimler yaptıklarını vurgulayan Bayraktar, "2024 yılında aylık ortalama 774 adet olan denetim sayımızı, 2025 yılında 806'ya yükselttik. Bu denetimlerin neticesi olarak, bu yılın ilk on ayında bin 323 firmaya idari para cezası uyguladık. Ayrıca iki bin 43 faaliyet durdurma tedbiri aldık" dedi. Bayraktar, madenlerde bugüne kadar rehabilite edilen 18 bin futbol sahası büyüklüğünde 12 bin 962 hektarlık sahada, 23.5 milyonun üzerinde ağaç dikilmesini sağladıklarını kaydetti.