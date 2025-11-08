NTE'de endüstriyel tesis yolda! Temeller Berat Albayrak döneminde atıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sundu. Nadir Toprak Elementlerinin (NTE) uluslararası ticaret savaşlarının merkezinde yer aldığını dile getiren Bayraktar, “Dünyada tek sahada en büyük ikinci NTE kaynağını tespit ederek, üretime yönelik olarak pilot tesisimizi devreye aldık. Endüstriyel tesisin kurulması çalışmalarına devam ediyoruz.” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünya rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olduğumuz borda geçen yıl 1 milyar 322 milyon dolarlık satış geliriyle ve nadir toprak elementi aramalarında ise 125 bin metre sondaj ile çifte rekor kırıldığını anlattı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesini sunan Bakan Bayraktar, enerji tüketim desteğine devam ettiklerinin altını çizerek, "Bu kapsamda, tüm vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgaz faturalarında bugünün fiyatlarıyla 2024 yılında 548 milyar, 2025 yılı ilk 10 ayında ise yaklaşık 530 milyar liralık tutar hazinemiz tarafından karşılanmıştır. Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğe yüzde 54, doğalgaza ise yüzde 45 destek verilmektedir" dedi.
KESİNTİSİZ DENETİM
Madencilikte aramadan üretime kadar her aşamada daha etkin, şeffaf ve güvenilir denetimler yaptıklarını vurgulayan Bayraktar, "2024 yılında aylık ortalama 774 adet olan denetim sayımızı, 2025 yılında 806'ya yükselttik. Bu denetimlerin neticesi olarak, bu yılın ilk on ayında bin 323 firmaya idari para cezası uyguladık. Ayrıca iki bin 43 faaliyet durdurma tedbiri aldık" dedi. Bayraktar, madenlerde bugüne kadar rehabilite edilen 18 bin futbol sahası büyüklüğünde 12 bin 962 hektarlık sahada, 23.5 milyonun üzerinde ağaç dikilmesini sağladıklarını kaydetti.
NTE'DE ENDÜSTRİYEL TESİS YOLDA
Nadir Toprak Elementleri'nin (NTE) uluslararası ticaret savaşlarının merkezinde yer aldığını dile getiren Bayraktar, "Eskişehir Beylikova'da yoğunlaştırdığımız arama faaliyetleri kapsamında, 125 bin metrenin üzerinde sondaj gerçekleştirdik. 694 milyon ton ile dünyada tek sahada en büyük ikinci NTE kaynağını tespit ederek, üretime yönelik olarak pilot tesisimizi devreye aldık. Endüstriyel tesisin kurulması çalışmalarına devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı. Bakan Bayraktar, bor madeninde ise geçen yıl 1 milyar 322 milyon dolarlık gelirle tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirtti.
BÜYÜK KEŞİF
Bayraktar, mayıs ayında ise Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleştirdiklerini anımsatarak 2025 yılı içerisindeki tüm keşiflerle birlikte güncel değeri 37 milyar dolar olan 92.4 milyar metreküplük keşif yaptıklarını açıkladı. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda geçen yıl bu zamanlar günlük yaklaşık 7 milyon metreküp olan üretimi, tamamlanan Faz-1 sonunda 9.5 milyon metreküpe ulaştırdıklarının altını çizerek böylece 4 milyondan fazla hanenin yıllık ihtiyacını karşıladıklarını ve yıllık yaklaşık 1.5 milyar dolarlık ithalatı önlediklerini anlattı. Faz-2 çalışmaları kapsamında günlük üretimi 20 milyon metreküpe çıkaracaklarını belirten Bayraktar, Faz-3 sonunda ise günde 45 milyon metreküp, yıllık olarak da 16.5 milyar metreküp doğal gaz üretimi yapacaklarını açıkladı.
GABAR'DAN 2 MİLYAR DOLARLIK KATKI
Bayraktar, Gabar'da geçen yıl bu günlerde yaklaşık 57 bin varil olan günlük petrol üretimini, yüzde 42 artırarak 81 bin varile yükselttiklerini dile getirerek bu üretim ile cari açığın azaltılmasına yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık katkı sağladıklarına işaret etti. 2025 yılında Şırnak, Adıyaman ve Diyarbakır başta olmak üzere toplam 161 kara sondajını tamamladıklarını, 50 sondaja ise devam ettiklerini ifade eden Bayraktar, "Bu çalışmalar neticesinde, 62 milyon varillik yeni rezerv keşfettik" dedi. Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye için alternatif değil, zorunluluk olduğuna değinerek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin, aynı anda 4 reaktör inşasının yürütüldüğü, dünyanın en büyük nükleer santral projesi olduğunu söyledi. 2050 yılında 20 bin megavatlık nükleer kapasiteye sahip olmayı planladıklarını, Sinop ve Trakya'daki nükleer güç santrali projeleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Bayraktar, bununla birlikte 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörlere (SMR) sahip olmak istediklerini dile getirdi.
TEMELLER BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILDI
Çin'den sonra ikinci en büyük NTE rezervinin keşfedildiği Eskişehir Beylikova'da sondaj çalışmaları Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde başladı. Türkiye'nin maden haritası çıkarılırken, NTE alanında da ilk adımlar atıldı.
Eti Maden hem NTE'ler hem de bor konusunda stratejik bir konuma yine bu dönemde yükseltilirken, Berat Albayrak, "Burası Çok Önemli" kitabında borun stratejik önemini şu sözlerle anlattı: "Borda dünya rezervlerinin yüzde 73'üne sahip bir ülke olarak, bordan katma değerli uç ürünler elde etme amacıyla elmastan sonra mukavemeti en yüksek ve hafif olan bor karbür üretim tesisinin temellerinin atılmasını sağladık. Tesis üretime geçtiğinde savunma ve uzay sanayi alanında kullanılacak katma değeri çok yüksek nihai ürünler elde etme imkânımız olacak."
