Berat Albayrak özel çalışma yapmıştı... Paylaşılamıyor! Nadir toprak elementleri (NTE) neden değerli?

NTE NEDEN DEĞERLİ?

Nadir toprak elementleri sahip oldukları benzersiz manyetik, optik ve katalitik özellikler sayesinde çok geniş bir yelpazede kullanılıyor.

Yani akıllı telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar, kamera lenslerinden tutun da lazer üretimi, pillere kadar her şey bu elementlerle insanlara ulaşıyor.