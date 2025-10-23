Berat Albayrak özel çalışma yapmıştı... Paylaşılamıyor! Nadir toprak elementleri (NTE) neden değerli?

23 Ekim 2025, Perşembe

Dünya her geçen gün yeni bir çatışma alanına sahne oluyor. Geçmişteki petrol savaşları yerini nadir toprak elementi savaşlarına bıraktı. Çin-ABD ve Rusya bu konuda liderlik için yarışıyor. Şu an nadir toprak elementleri konusunda hem kaynak hem de işlemede ilk sırada Çin var. Peki, Türkiye'de durum ne? İlk çalışmalar ne zaman başlamıştı? Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak hangi adımları atmıştı? Nadir toprak elementleri neden önemli? Detaylar özel dosya haberimizde...

Savaşların çatışmaların biri bitiyor diğeri başlıyor. Ekonomik, siyasi ve askeri cepheler, hizalanmalar artıyor. Bazen yumruklar sıkılıyor, bazen kurşunlar. Bazen masalar kuruluyor. Çoğu zaman bu masalar devriliyor. Paylaşılamayan bir şeyler var.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK

Geçmişte dünyanın geleceğini petrol şekillendirmişti. Gelecekte dünyayı ise nadir toprak elementleri değiştirecek. Tüm kavga gürültü bu yüzden.

PAYLAŞILAMIYOR! NEDEN DEĞERLİ?
NTE İÇİN KIYASIYA YARIŞ

Nadir toprak elementleri 21. yüzyılın petrolü olma yolunda emin ve hızlı adımlarla yürüyor. Çin nadir toprak elementleri konusunda lider, bu gücü kullanmaktan geri durmuyor. ABD ile yaptığı ticaret müzakerelerini dahi durma noktasına getirebiliyor.

ABD ise Çin'i bu yarışta geçmek için yaklaşık 1.5 milyon ton ile dünyanın en büyük 8. nadir toprak elementleri rezervine sahip Grönland'ı almak istiyor.

Bununla da yetinmeyip Ukrayna'nın nadir toprak elementleri için de iştahlı olduğunu gösteriyor.

İŞGAL EDİLEN BÖLGELERDE

2022'den beri savaşta olan Ukrayna'nın nadir toprak elementleri rezervlerinin yüzde 70'inin Rusya tarafından işgal edilen bölgelerde bulunması da şaşırtıcı değil.

NTE NEDEN DEĞERLİ?

Nadir toprak elementleri sahip oldukları benzersiz manyetik, optik ve katalitik özellikler sayesinde çok geniş bir yelpazede kullanılıyor.

Yani akıllı telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar, kamera lenslerinden tutun da lazer üretimi, pillere kadar her şey bu elementlerle insanlara ulaşıyor.

Dünyada nadir toprak element üretim ve işleme kapasitesinin büyük bir kısmı tek bir ülkede Çin'de yoğunlaşmış durumda.

Bu durum diğer ülkeler için tedarik güvenliği ve stratejik bağımlılık riskleri yaratıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ KAYNAĞI

Türkiye de nadir toprak elementi konusunda zengin ülkelerden. Öyle ki ülkemiz 694 milyon tonluk nadir toprak elementiyle dünya ligine çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de keşfedilen 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervi, Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci kaynağı olarak öne çıkıyor.

BERAT ALBAYRAK NTE İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA YAPMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde maden haritasını çıkaran Berat Albayrak'ın girişimleriyle Türkiye, nadir toprak elementi alanında ilk adımlarını atmıştı.

Sözün özü geleceğin dünyasını nadir toprak elementlerine sahip olanlar ve onu kullanabilen ülkeler şekillendirecek.

